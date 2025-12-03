मंदिरों के झंडे हमेशा त्रिकोण ही क्यों होते हैं, आस्था या विज्ञान आखिर क्या है इसके पीछे का सच?

मंदिरों की पहचान सिर्फ उनकी शिखर, घंटी या मूर्तियों से नहीं बनती, बल्कि उस ऊंचाई पर लहराते उस त्रिकोण झंडे से भी बनती है, जो भक्तों को दूर से ही बता देता है कि इस दिशा में ईश्वर का घर है. मगर कभी ध्यान दिया कि हर मंदिर का झंडा सिर्फ और सिर्फ त्रिकोण ही क्यों होता है? जैसे बाकी ध्वजों का आकार बदलता रहता है, मगर मंदिर का झंडा हर मौसम, हर युग और हर संस्कृति में एक ही आकार का क्यों रहा?