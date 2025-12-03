हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमंदिरों के झंडे हमेशा त्रिकोण ही क्यों होते हैं, आस्था या विज्ञान आखिर क्या है इसके पीछे का सच?

मंदिरों के झंडे हमेशा त्रिकोण ही क्यों होते हैं, आस्था या विज्ञान आखिर क्या है इसके पीछे का सच?

Hindu Temples Flag Shape: मंदिरों का त्रिकोण झंडा सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों का ऐसा संगम है जो सदियों से वही आकार बनाए हुए है. चलिए जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 03 Dec 2025 09:07 AM (IST)
Hindu Temples Flag Shape: मंदिरों का त्रिकोण झंडा सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों का ऐसा संगम है जो सदियों से वही आकार बनाए हुए है. चलिए जानते हैं.

रोजाना मंदिरों के दर्शन करते हुए हम उसकी घंटियों, दीपकों और प्रांगण की शांति को महसूस तो करते हैं, लेकिन एक चीज को अनदेखा कर जाते हैं और वह है मंदिर की चोटी पर हवा से लहराता हुआ वो त्रिकोण झंडा, जो हमेशा एक जैसा होता है. न गोल, न चौकोर, न बहुरंगी पैटर्न… सिर्फ त्रिकोण. क्या यह सिर्फ परंपरा है? या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य, जिसे सदियों से समझा तो गया लेकिन समझाया कम गया? यही सवाल आज इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है.

1/7
मंदिरों की पहचान सिर्फ उनकी शिखर, घंटी या मूर्तियों से नहीं बनती, बल्कि उस ऊंचाई पर लहराते उस त्रिकोण झंडे से भी बनती है, जो भक्तों को दूर से ही बता देता है कि इस दिशा में ईश्वर का घर है. मगर कभी ध्यान दिया कि हर मंदिर का झंडा सिर्फ और सिर्फ त्रिकोण ही क्यों होता है? जैसे बाकी ध्वजों का आकार बदलता रहता है, मगर मंदिर का झंडा हर मौसम, हर युग और हर संस्कृति में एक ही आकार का क्यों रहा?
मंदिरों की पहचान सिर्फ उनकी शिखर, घंटी या मूर्तियों से नहीं बनती, बल्कि उस ऊंचाई पर लहराते उस त्रिकोण झंडे से भी बनती है, जो भक्तों को दूर से ही बता देता है कि इस दिशा में ईश्वर का घर है. मगर कभी ध्यान दिया कि हर मंदिर का झंडा सिर्फ और सिर्फ त्रिकोण ही क्यों होता है? जैसे बाकी ध्वजों का आकार बदलता रहता है, मगर मंदिर का झंडा हर मौसम, हर युग और हर संस्कृति में एक ही आकार का क्यों रहा?
2/7
यह सवाल अपनी जगह उतना ही रोचक है जितनी मंदिरों की सदियों पुरानी वास्तुकला, और इसे समझने के लिए हमें धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ ऊर्जा विज्ञान तक झांकना पड़ता है. ऊर्जा विज्ञान के मुताबिक त्रिकोण ऐसा आकार है, जो ऊपर उठती ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
यह सवाल अपनी जगह उतना ही रोचक है जितनी मंदिरों की सदियों पुरानी वास्तुकला, और इसे समझने के लिए हमें धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ ऊर्जा विज्ञान तक झांकना पड़ता है. ऊर्जा विज्ञान के मुताबिक त्रिकोण ऐसा आकार है, जो ऊपर उठती ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
3/7
यानी इससे निकलने वाली ऊर्जा हमेशा ऊपर की दिशा में प्रवाहित होती है. मंदिर का शिखर भी इसी सिद्धांत पर बनता है कि ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचने के लिए. जब त्रिकोणाकार झंडा हवा में लहराता है, तो उसकी नुकीली आकृति वातावरण में मौजूद सकारात्मक तरंगों को मंदिर के ऊपर केंद्रित करती है.
यानी इससे निकलने वाली ऊर्जा हमेशा ऊपर की दिशा में प्रवाहित होती है. मंदिर का शिखर भी इसी सिद्धांत पर बनता है कि ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचने के लिए. जब त्रिकोणाकार झंडा हवा में लहराता है, तो उसकी नुकीली आकृति वातावरण में मौजूद सकारात्मक तरंगों को मंदिर के ऊपर केंद्रित करती है.
4/7
इस तरह यह झंडा मंदिर की ऊर्जा को पूरे परिसर में फैलाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी दीपक की लौ कमरे में उजाला फैलाती है. त्रिकोण सिर्फ एक आकार नहीं है, यह हिंदू दर्शन में गूढ़ संकेत माना जाता है.
इस तरह यह झंडा मंदिर की ऊर्जा को पूरे परिसर में फैलाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी दीपक की लौ कमरे में उजाला फैलाती है. त्रिकोण सिर्फ एक आकार नहीं है, यह हिंदू दर्शन में गूढ़ संकेत माना जाता है.
5/7
कहा जाता है कि एक त्रिकोण तीन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है- सृजन, पालन और संहार. यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संतुलन. मंदिर पर लगा झंडा यह बताता है कि देवालय वह स्थान है जहां ये तीनों शक्तियां एक साथ मौजूद रहती हैं. यही कारण है कि यह झंडा सिर्फ सजावट नहीं बल्कि आध्यात्मिक पहचान माना जाता है.
कहा जाता है कि एक त्रिकोण तीन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है- सृजन, पालन और संहार. यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संतुलन. मंदिर पर लगा झंडा यह बताता है कि देवालय वह स्थान है जहां ये तीनों शक्तियां एक साथ मौजूद रहती हैं. यही कारण है कि यह झंडा सिर्फ सजावट नहीं बल्कि आध्यात्मिक पहचान माना जाता है.
6/7
प्राचीन काल में झंडे मंदिर की पहचान, दिशा और स्थिति बताने का तरीका भी थे. अगर झंडा लहरा रहा है, इसका मतलब मंदिर खुला है, पूजा चल रही है और देवस्थान जीवित है. अगर झंडा न हो, तो यह किसी कारण संचालन बंद होने का संकेत होता था. यानी झंडे का काम सिर्फ धार्मिक नहीं, व्यावहारिक भी था.
प्राचीन काल में झंडे मंदिर की पहचान, दिशा और स्थिति बताने का तरीका भी थे. अगर झंडा लहरा रहा है, इसका मतलब मंदिर खुला है, पूजा चल रही है और देवस्थान जीवित है. अगर झंडा न हो, तो यह किसी कारण संचालन बंद होने का संकेत होता था. यानी झंडे का काम सिर्फ धार्मिक नहीं, व्यावहारिक भी था.
7/7
विज्ञान यह है कि हवा की गति को त्रिकोण सबसे बेहतर तरीके से काटता है. ऊंचाई पर तेज हवा झंडे को जल्दी फाड़ देती है, लेकिन त्रिकोण आकार हवा में संतुलित रहता है. यानी यह धर्म और विज्ञान दोनों के हिसाब से सबसे टिकाऊ आकार साबित होता है.
विज्ञान यह है कि हवा की गति को त्रिकोण सबसे बेहतर तरीके से काटता है. ऊंचाई पर तेज हवा झंडे को जल्दी फाड़ देती है, लेकिन त्रिकोण आकार हवा में संतुलित रहता है. यानी यह धर्म और विज्ञान दोनों के हिसाब से सबसे टिकाऊ आकार साबित होता है.
Published at : 03 Dec 2025 09:07 AM (IST)
Tags :
Hindu Temples Flag Hindu Temples Flag Shape Temple Flag Science

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
झारखंड
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
झारखंड
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
नौकरी
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
यूटिलिटी
घर के लिए कौन सा रूम हीटर सबसे सही रहता है? जान लें जवाब
घर के लिए कौन सा रूम हीटर सबसे सही रहता है? जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
बहू तो रॉकस्टार निकली, मुंह दिखाई पर दुल्हन ने गिटार बजाकर उड़ाया गर्दा, देखती रह गई मोहल्ले की औरतें- वीडियो वायरल
बहू तो रॉकस्टार निकली, मुंह दिखाई पर दुल्हन ने गिटार बजाकर उड़ाया गर्दा, देखती रह गई मोहल्ले की औरतें
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget