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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजOil Crisis: अगर भारत में खत्म हो जाए तेल का भंडार, तो ये देश बगैर सोचे समझे करेंगे हमारी मदद, यहां देखिए लिस्ट

Oil Crisis: अगर भारत में खत्म हो जाए तेल का भंडार, तो ये देश बगैर सोचे समझे करेंगे हमारी मदद, यहां देखिए लिस्ट

Oil Crisis: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर तेल आपूर्ति पर पड़ा है. आइए जानते हैं कि अगर भारत को कभी तेल की कमी का सामना करना पड़ा तो कौन से देश भारत का साथ देंगे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Jun 2026 04:08 PM (IST)
Oil Crisis: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर तेल आपूर्ति पर पड़ा है. आइए जानते हैं कि अगर भारत को कभी तेल की कमी का सामना करना पड़ा तो कौन से देश भारत का साथ देंगे.

Oil Crisis: होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव की वजह से ईंधन की कीमतों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कई लोग यह सोच रहे हैं कि अगर भारत को कभी तेल की भारी कमी का सामना करना पड़ा तो क्या होगा. आइए जानते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में कौन से देश भारत का साथ देंगे.

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रूस वर्तमान में भारत के सबसे बड़े कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता में से एक है. यह देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाता है. भू राजनीतिक अनिश्चितता और वैश्विक प्रतिबंधों के दौर में भी भारत को रूस का तेल निर्यात जारी रहा है. प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध कराने की क्षमता रूस को किसी भी संभावित ईंधन संकट के दौरान भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार बनाती है.
रूस वर्तमान में भारत के सबसे बड़े कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता में से एक है. यह देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाता है. भू राजनीतिक अनिश्चितता और वैश्विक प्रतिबंधों के दौर में भी भारत को रूस का तेल निर्यात जारी रहा है. प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध कराने की क्षमता रूस को किसी भी संभावित ईंधन संकट के दौरान भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार बनाती है.
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संयुक्त अरब अमीरात न सिर्फ तेल का एक बड़ा निर्यातक है बल्कि एक रणनीतिक ऊर्जा साझेदार भी है. भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के साथ सहयोग के जरिए से संयुक्त अरब अमीरात स्थित ADNOC भारत में ही कच्चा तेल जमा करता है.
संयुक्त अरब अमीरात न सिर्फ तेल का एक बड़ा निर्यातक है बल्कि एक रणनीतिक ऊर्जा साझेदार भी है. भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के साथ सहयोग के जरिए से संयुक्त अरब अमीरात स्थित ADNOC भारत में ही कच्चा तेल जमा करता है.
Published at : 06 Jun 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Crude Oil RUSSIA Oil Crisis

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