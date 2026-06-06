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Oil Crisis: अगर भारत में खत्म हो जाए तेल का भंडार, तो ये देश बगैर सोचे समझे करेंगे हमारी मदद, यहां देखिए लिस्ट
Oil Crisis: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर तेल आपूर्ति पर पड़ा है. आइए जानते हैं कि अगर भारत को कभी तेल की कमी का सामना करना पड़ा तो कौन से देश भारत का साथ देंगे.
Oil Crisis: होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव की वजह से ईंधन की कीमतों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कई लोग यह सोच रहे हैं कि अगर भारत को कभी तेल की भारी कमी का सामना करना पड़ा तो क्या होगा. आइए जानते हैं कि ऐसे मुश्किल समय में कौन से देश भारत का साथ देंगे.
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Published at : 06 Jun 2026 04:08 PM (IST)
Tags :Crude Oil RUSSIA Oil Crisis
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