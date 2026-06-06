रूस वर्तमान में भारत के सबसे बड़े कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता में से एक है. यह देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाता है. भू राजनीतिक अनिश्चितता और वैश्विक प्रतिबंधों के दौर में भी भारत को रूस का तेल निर्यात जारी रहा है. प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बड़ी मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध कराने की क्षमता रूस को किसी भी संभावित ईंधन संकट के दौरान भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार बनाती है.