Kal Ka Rashifal 21 July 2026: मंगलवार, 21 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए बेहद खास और कई सुनहरे अवसर लेकर आने वाला है. कल कुछ राशियों को ऑफिस की राजनीति और विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत होगी, तो वहीं कुछ राशियों के लिए वाहन और सुख-साधनों की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से सभी 12 राशियों का कल का सटीक और विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries) - सावधान रहें

मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. आपको हर कदम पर धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी.

करियर व ऑफिस: कार्यक्षेत्र में कल तकनीकी कारणों (Technical Issues) से अचानक बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इन समस्याओं से घबराने के बजाय डटकर मुकाबला करें. नौकरी में स्थिरता और संयम की बेहद आवश्यकता रहेगी.

परिवार व लव लाइफ: निजी जीवन में भी कल कुछ तनाव से गुजरना पड़ सकता है. पार्टनर या जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और संयम बरतें. हालांकि, पिता और बड़े भाई का भरपूर सहयोग आपको संकट से बाहर निकालेगा.

वृषभ राशि (Taurus) - सावधान रहें

वृषभ राशि के लोगों के लिए कल का दिन कई प्रकार की नई चुनौतियां लेकर आ रहा है. आपको अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

व्यापार व आर्थिक स्थिति: कामकाज में लापरवाही बिल्कुल न बरतें. बाजार में विरोधियों और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा. कल किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है. खर्चों पर सख्त कंट्रोल रखना होगा.

स्वभाव व सेहत: कल आपका बढ़ता हुआ गुस्सा आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकता है, इसलिए संयमित व्यवहार अपनाएं. सेहत के प्रति लापरवाही न करें, कोई पुरानी बीमारी या शारीरिक समस्या दोबारा उभर सकती है.

शिक्षा व लव लाइफ: शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन कल पहले से काफी बेहतर होगा. लव लाइफ में खुशियां बनी रहेंगी. व्यावसायिक यात्रा के योग हैं.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद खुशनुमा, आनंददायक और सफलताओं से भरा रहने वाला है.

करियर व धन लाभ: कार्यक्षेत्र में आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ (Financial Gain) होने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को कल ऑफिस की राजनीति (Office Politics) से पूरी तरह दूर रहने का बड़ा इनाम मिलेगा, आपके काम की सराहना होगी. दिन भर कई सफलताएं मिलेंगी जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा.

परिवार व खरीदारी: कल का दिन घर-परिवार के लिए बेहद शुभ है. आप कोई नया वाहन (Vehicle) या घर के लिए कीमती लग्जरी सामान खरीद सकते हैं. अविवाहित और विवाह योग्य लोगों के लिए कल विवाह का कोई बेहतरीन प्रस्ताव आ सकता है. वैवाहिक जीवन में आपसी प्रेम बढ़ेगा.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार और भाग्यशाली रहने वाला है. आपके रुके हुए काम कल गति पकड़ेंगे.

करियर व अवसर: कल आपको अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ने के कुछ बेहतरीन और नए अवसर प्राप्त होंगे. भूतकाल में किए गए किसी पुराने अच्छे काम का बड़ा फायदा भी कल आपको मिल सकता है.

परिवार व धर्म-कर्म: परिवार और मित्रों का सहयोग हर मोड़ पर आपकी बड़ी मदद करेगा, जिससे आपके कई महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे. कल आपको सुख-साधनों की प्राप्ति होगी. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप बढ़-चढ़कर भाग लेंगे.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन कुछ मानसिक उलझनों और असमंजस की स्थितियों वाला रह सकता है.

ऑफिस व आर्थिक योजना: नौकरीपेशा लोग कल अपने काम में काफी व्यस्त दिखाई देंगे. राहत की बात यह है कि कल आप अपनी आर्थिक योजनाओं में बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे, जिसका भविष्य में आपको सीधा लाभ मिलेगा.

परिवार व चिंता: परिवार से जुड़ा कोई पुराना या नया मुद्दा कल अचानक आपको परेशान कर सकता है. मन में तरह-तरह के नकारात्मक विचार आ सकते हैं. बेहतर होगा कि बिना बात तनाव लेने के बजाय घर के बड़ों से सलाह लेकर मामले को सुलझाने का प्रयास करें. बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा. संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लोगों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा. विशेष रूप से आपको अपनी सेहत और पारिवारिक रिश्तों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी.

व्यापार व लाभ: कारोबारी मोर्चे पर कल का दिन लाभ लेकर आ रहा है, लेकिन आपको मार्केट में पूरी तरह सतर्क और सजग रहना होगा. पेपरवर्क में कोई गलती न करें. कल आपको अपने पिता से विशेष सहयोग और आर्थिक लाभ मिलने का योग बना हुआ है.

सेहत व रिश्ते: सेहत के मामले में कल उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, शारीरिक थकान महसूस होगी. आपके करीबी और अपने लोग कल आपसे कई तरह की अपेक्षाएं रखेंगे, इसलिए अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए रिश्तों में तालमेल बनाए रखें.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए कल का दिन कई मायनों में बेहद शुभ, सुखद और आर्थिक रूप से लाभप्रद रहने वाला है.

करियर व ऑफिस: कल आपको अपनी कड़ी मेहनत और बेहतरीन कार्यकुशलता के बल पर दफ्तर के सबसे कठिन कामों को भी समय पर पूरा करने का मौका मिलेगा. सहकर्मियों (Co-workers) और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

सावधानी व खर्च: कल आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा - कार्यस्थल या बाहर बिना मांगे किसी को भी सलाह (Advice) देने की गलती बिल्कुल न करें, अन्यथा बात आप पर आ सकती है. दिन के दूसरे भाग में अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संभालें. शाम को दोस्तों और रिश्तेदारों के आगमन से माहौल मनोरंजक रहेगा.

वृश्चिक राशि (Simple)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ और बड़ी व्यावसायिक सफलताएं दिलाने वाला रहेगा.

करियर व व्यापार: व्यापार में आपकी नई योजनाएं और रणनीतियां कल आपकी कमाई को तेजी से बढ़ाने वाली हैं. विशेष रूप से फैशन, गारमेंट्स और किराना (Grocery) कारोबार से जुड़े लोगों को कल बंपर लाभ मिलने के संकेत हैं.

ऑफिस व भौतिक सुख: शुक्र देव की शुभ दृष्टि के प्रभाव से कल आपको भौतिक सुख-साधनों और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी. कार्यस्थल पर आपके बॉस आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे और आपको पदोन्नति के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. निजी रिश्तों और दोस्तों के साथ बेहतरीन समय बीतेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन कारोबार और कामकाज के लिहाज से बेहद अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है.

व्यापार व धन लाभ: व्यवसाय में कल आपको अच्छा-खासा आर्थिक लाभ मिलेगा. विशेष रूप से दोपहर के बाद का समय (दिन का दूसरा भाग) आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद और फलदायी साबित होगा. कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

परिवार व यात्रा: कल आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंददायक समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. सगे-संबंधियों से अपेक्षित सहयोग समय पर मिल जाएगा. कामकाज के सिलसिले में कल आपको छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है. सेहत का ध्यान रखें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लोगों के लिए कल का दिन बहुत ही अनुकूल, सकारात्मक और उम्मीद से बढ़कर लाभ देने वाला रहेगा.

करियर व ऑफिस अलर्ट: कार्यक्षेत्र में कल आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है, जिससे आपकी धाक जमेगी. धन का आगमन लगातार बना रहेगा. लेकिन सितारों की सलाह है कि प्रगति की राह में बाधा बनने वाली ऑफिस की राजनीति (Office Politics) से खुद को पूरी तरह दूर रखें.

खरीदारी व लव लाइफ: कल आप कोई नया वाहन या घर के लिए कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक या घरेलू सामान खरीद सकते हैं. माता-पिता से भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. हालांकि, लव लाइफ के मामले में कल प्रेमी (Partner) किसी पुरानी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है, बातचीत से मामला सुलझाएं.

कुंभ राशि (Aquarius) - सावधान रहें

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला यानी नरम-गरम रह सकता है. आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी.

आर्थिक व करियर: कल आपको अपने निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रयास और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी. किसी आकस्मिक कारण से आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में कल हाथ समेटकर चलें, फिजूलखर्ची से बचें.

सेहत अलर्ट: आपकी राशि में राहु की स्थिति के कारण कल आपको उदर रोग (पेट से संबंधित समस्याएं या इंफेक्शन) परेशान कर सकता है. सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें. राहत की बात यह है कि शाम तक कोई ऐसी सुखद खबर मिल सकती है जिससे आपका चेहरा खिल उठेगा. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार, प्रगतिशील और खुशियों से भरा रहने वाला है. हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

करियर व सरकारी नौकरी: नौकरीपेशा लोग कल अपने काम में काफी व्यस्त रहेंगे और उनके उच्च अधिकारी (Boss) उनके काम की खुले दिल से सराहना करेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को कल करियर से जुड़ी कोई बहुत बड़ी और अच्छी खबर मिल सकती है.

आर्थिक व सुखद जीवन: पैसों के मामले में कल का दिन आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा. वैवाहिक जीवन बेहद सुखद और रोमांटिक रहेगा. कल आपको अपने रिश्तेदारों या ससुराल पक्ष से कोई खास और कीमती उपहार मिल सकता है.

सेहत व बजट: कुल मिलाकर दिन बेहद खुनुमा है, लेकिन आपको अपने खानपान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, वरना मौसमी बीमारियां घेर सकती हैं. अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखें.

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