समाजवादी पार्टी की सांसद और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव को हिरासत में ले लिया गया है. यह दावा सपा ने किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा ने इस संदर्भ में बयान जारी किया.

सपा ने लिखा कि दिल्ली में छात्रों की आवाज़ उठा रहीं लोकसभा सांसद डिंपल यादव एवं अन्य सपा सांसदों को पुलिस द्वारा डिटेन किया जाना, साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय एवं अलोकतांत्रिक है.

इससे पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि हालात अब बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं. देश भर में किसान हों, पर्यावरण का मुद्दा हो या युवा - हर कोई परेशान है, फिर भी यह सरकार न तो कुछ सुनने को तैयार है और न ही किसी शिकायत का समाधान करने को. छात्र बस निष्पक्ष परीक्षा चाहते हैं; लेकिन यह सरकार न तो निष्पक्ष परीक्षा का समर्थन करती है और न ही निष्पक्ष चुनाव का.