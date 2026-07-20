टीम इंडिया की हार के बाद रुतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, सितारों से सजी टीम; उपकप्तान बना ये खिलाड़ी
Ruturaj Gaikwad West Zone Captain: टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना करना पड़ा. इसके बाद रुतुराज गायकवाड़ नए कप्तान बनाए गए.
टीम इंडिया को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. इसके अगले ही दिन यानी 20 जुलाई (सोमवार) को आगामी 2026 दिलीप ट्रॉफी के लिए वेस्ट जोन टीम का एलान हुआ. भारतीय बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) को वेस्ट जोन की कप्तानी सौंपी गई. वहीं लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर शम्स मुलानी (Shams Mulani) को उपकप्तान बनाया.
जोनल सिलेक्शन कमिटी की बैठक के बाद टीम का एलान किया गया. टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर के बीच खेला जाएगा. बता दें कि पिछले साल भारत के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर वेस्ट जोन की कमान संभालते हुए नजर आए थे. शार्दुल की कप्तानी वाली टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी. शार्दुल इस बार भी टीम में हैं.
गायकवाड़ आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि गायकवाड़ की कप्तानी में टीम कैसा प्रदर्शन करती है. टीम में 6 खिलाड़ी रिजर्व के रूप में भी चुने गए हैं.
सितारों से सजी टीम
टीम में कई स्टार खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. 15 सदस्यीय स्क्वॉड में पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, मुशीर खान और उर्विल पटेल को मौका मिला है. उर्विल के अलावा हार्विक देसाई को भी विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है.
बॉलिंग डिपार्टमेंट में उपकप्तान शम्स मुलानी, तनुष कोटियान और सिद्धार्थ देसाई स्पिनर का किरदार अदा करेंगे. वहीं तेज गेंदबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर और तुषारदेश पांडे जैसे स्टार शामिल हैं. इसके अलावा तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी भी टीम का हिस्सा हैं.
दिलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन का स्क्वॉड
रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शम्स मुलानी (उप-कप्तान), हार्विक देसाई (विकेटकीपर), उर्विल पटेल (विकेटकीपर), जयमीत पटेल, पृथ्वी शॉ, शिवालिक शर्मा, सिद्धार्थ देसाई, सरफराज खान, मुशीर खान, अतीत शेठ, मुकेश चौधरी, तनुश कोटियन, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे.
रिजर्व प्लेयर- जय गोहिल, आर्या देसाई, अर्शिन कुलकर्णी, महेश पिठिया, विशाल जयसवाल और राजवर्धन हंगरगेकर.
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