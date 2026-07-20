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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक का बनाया आइस स्तूप क्या है? इससे कैसे बदली लद्दाख की खेती और पानी की तस्वीर

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक का बनाया आइस स्तूप क्या है? इससे कैसे बदली लद्दाख की खेती और पानी की तस्वीर

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक ने आइस स्तूप नाम का एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था. आइए जानते हैं कि कैसे करता है यह काम और क्या है इसका फायदा.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 20 Jul 2026 03:45 PM (IST)
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  • सोनम वांगचुक ने पानी की कमी हेतु आइस स्तूप बनाया।
  • यह सर्दियों का बेकार पानी शंकु आकार में जमा करता है।
  • गर्मी में पिघलकर यह किसानों को सिंचाई का पानी देता है।
  • पानी की उपलब्धता से बंजर जमीन पर हरियाली बढ़ी।

Sonam Wangchuk Hunger Strike: इस वक्त सोनम वांगचुक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं. साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च चल रहा है. इसी बीच आपको बता दें कि शिक्षा सुधारक और इंजीनियर सोनम वांगचुक ने तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर की वजह से हो रही पानी की कमी का समाधान निकालने के लिए आइस स्तूप बनाया था. यह एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जिसे सर्दियों में पानी जमा करने और किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होने पर उसे छोड़ने के लिए बनाया गया है. आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है.

आइस स्तूप क्या है?

यह एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जिसे सर्दियों में बेकार बह जाने वाले पानी को इकट्ठा करके और उसे एक ऊंचे कोन के आकार के ढांचे में जमा करके बनाया जाता है. पारंपरिक बांध या फिर जलाशय के उलट आइस स्तूप सर्दियों के महीनों में पानी को बर्फ के रूप में जमा करता है और गर्मियों की शुरुआत में पिघलने पर धीरे-धीरे उसे छोड़ता है. 

इसका कोन जैसा आकार पारंपरिक बौद्ध स्तूप जैसा दिखता है जिसका एक व्यवहारिक मकसद भी है. सूरज की रोशनी के संपर्क में आने वाली सतह का क्षेत्रफल कम होने से पिघलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. इससे जमा हुआ पानी खेती के मौसम में ज्यादा समय तक काम आता है.

यह तकनीक कैसे काम करती है? 

आइस स्तूप पूरी तरह से प्राकृतिक सिद्धांत पर काम करता है. इसके लिए बिजली या फिर पंप की जरूरत नहीं होती. सर्दियों के दौरान पहाड़ों की ऊंची धाराओं से पानी को पाइपलाइन के जरिए गांव की तरफ मोड़ा जाता है. क्योंकि स्रोत ऊंचाई पर होता है इस वजह से गुरुत्वाकर्षण स्वाभाविक रूप से पाइप के जरिए पानी को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर दबाव बनाता है. गांव के पास पाइपलाइन को सीधा लगाया जाता है ताकि पानी फव्वारे की तरह ऊपर की तरफ निकले. लद्दाख में शून्य से नीचे के सर्दी के तापमान में पानी की बूंद लगभग तुरंत जम जाती है. जैसे-जैसे यह प्रक्रिया दिन-ब-दिन चलती रहती है बर्फ की परतें जमा होती रहती हैं और आखिर में जमे हुए पानी का एक ऊंचा कोन बन जाता है.

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किसानों के लिए फायदा 

दरअसल लद्दाख में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अप्रैल और मई के दौरान सिंचाई की मांग सबसे ज्यादा होती है. उस वक्त किसान गेहूं, जौ और मटर जैसी फसलें बोना शुरू करते हैं. इस समय ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक ग्लेशियर अभी पूरी तरह से पिघल नहीं रहे होते. इससे नदी और धारा में पानी कम होता है. आइस स्तूप इन्हीं महीनों में पिघलकर इस कमी को पूरा करता है और सिंचाई के लिए पानी देता है. जबकि प्राकृतिक स्रोत में पानी की कमी होती है. 

बंजर जमीन में आया बदलाव 

पानी की बेहतर उपलब्धता ने उन इलाकों में भी खेती करना आसान बना दिया है जो पहले खेती के लिए काफी सूखे थे. गांव ने इस अतिरिक्त पानी का इस्तेमाल न सिर्फ फसलों की सिंचाई के लिए किया बल्कि हजारों पेड़ और पौधे भी लगाए. यही वजह है कि लद्दाख के जो इलाके कभी बंजर हुआ करते थे वहां हरियाली बढ़ गई है. इससे पता चलता है कि ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में पानी का बेहतर मैनेजमेंट पर्यावरण को फिर से बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 03:45 PM (IST)
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