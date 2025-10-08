हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश

Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट का मैदान बनाने में कितना आता है खर्च? रकम उड़ा देगी होश

Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट स्टेडियम बनाना किसी छोटे प्रोजेक्ट की तरह नहीं है. यह एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, जिसमें जमीन, निर्माण, डिजाइन और रखरखाव तक करोड़ों का बजट लगता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Oct 2025 05:59 PM (IST)
Cost To Build Cricket Stadium: क्रिकेट स्टेडियम बनाना किसी छोटे प्रोजेक्ट की तरह नहीं है. यह एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, जिसमें जमीन, निर्माण, डिजाइन और रखरखाव तक करोड़ों का बजट लगता है.

भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जुनून है. यही वजह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में नए क्रिकेट स्टेडियम बनाए जा रहे हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बनाने में आखिर कितना खर्च आता है? इसका जवाब जमीन के दाम से लेकर सीटों की संख्या तक कई फैक्टर पर निर्भर करता है, और यही वजह है कि खर्च कुछ करोड़ों में या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है.

किसी भी स्टेडियम का सबसे महंगा हिस्सा उसकी जमीन होती है. अगर स्टेडियम किसी बड़े शहर या मेट्रो एरिया में बनाया जा रहा है, तो प्रति एकड़ जमीन की कीमत 4 करोड़ से 50 करोड़ तक हो सकती है.
किसी भी स्टेडियम का सबसे महंगा हिस्सा उसकी जमीन होती है. अगर स्टेडियम किसी बड़े शहर या मेट्रो एरिया में बनाया जा रहा है, तो प्रति एकड़ जमीन की कीमत 4 करोड़ से 50 करोड़ तक हो सकती है.
वहीं छोटे शहरों या टियर-2 क्षेत्रों में ये कीमत थोड़ी कम होती है, जिससे कुल लागत में अंतर आता है. जमीन खरीदने के बाद अगला बड़ा हिस्सा आता है निर्माण का.
वहीं छोटे शहरों या टियर-2 क्षेत्रों में ये कीमत थोड़ी कम होती है, जिससे कुल लागत में अंतर आता है. जमीन खरीदने के बाद अगला बड़ा हिस्सा आता है निर्माण का.
इसमें दर्शकों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, छत की स्ट्रक्चरिंग, पिच का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, फ्लडलाइट्स, डिजिटल स्क्रीन, साउंड सिस्टम और ब्रॉडकास्टिंग की सुविधाएं शामिल होती हैं. इसके अलावा, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल अप्रूवल और सुरक्षा मानकों पर भी करोड़ों रुपये खर्च होते हैं.
इसमें दर्शकों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट, छत की स्ट्रक्चरिंग, पिच का निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, फ्लडलाइट्स, डिजिटल स्क्रीन, साउंड सिस्टम और ब्रॉडकास्टिंग की सुविधाएं शामिल होती हैं. इसके अलावा, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल अप्रूवल और सुरक्षा मानकों पर भी करोड़ों रुपये खर्च होते हैं.
आज के स्टेडियम सिर्फ मैच देखने की जगह नहीं रहे, बल्कि ये कॉर्पोरेट और एंटरटेनमेंट स्पेस भी बन चुके हैं. इसलिए इनमें वीआईपी लाउंज, कॉर्पोरेट बॉक्स, रेस्टोरेंट, मीडिया सेंटर और ड्रेसिंग रूम जैसी हाई-क्लास सुविधाएं जोड़ी जाती हैं.
आज के स्टेडियम सिर्फ मैच देखने की जगह नहीं रहे, बल्कि ये कॉर्पोरेट और एंटरटेनमेंट स्पेस भी बन चुके हैं. इसलिए इनमें वीआईपी लाउंज, कॉर्पोरेट बॉक्स, रेस्टोरेंट, मीडिया सेंटर और ड्रेसिंग रूम जैसी हाई-क्लास सुविधाएं जोड़ी जाती हैं.
एक छोटा क्रिकेट मैदान, जहां केवल लोकल मैच खेले जाएं, वहां एक साधारण टर्फ तैयार करने में 1 लाख से 1.5 लाख तक सालाना रखरखाव का खर्च आता है.
एक छोटा क्रिकेट मैदान, जहां केवल लोकल मैच खेले जाएं, वहां एक साधारण टर्फ तैयार करने में 1 लाख से 1.5 लाख तक सालाना रखरखाव का खर्च आता है.
वहीं, अगर बात एक बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम की करें, तो इसकी लागत 400 करोड़ से 1,000 करोड़ तक हो सकती है.
वहीं, अगर बात एक बड़े इंटरनेशनल स्टेडियम की करें, तो इसकी लागत 400 करोड़ से 1,000 करोड़ तक हो सकती है.
हाल ही में बेंगलुरु में एक नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1650 करोड़ का बजट तय किया गया है, जो देश के सबसे महंगे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में गिना जाएगा.
हाल ही में बेंगलुरु में एक नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए 1650 करोड़ का बजट तय किया गया है, जो देश के सबसे महंगे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में गिना जाएगा.
Published at : 08 Oct 2025 05:59 PM (IST)
