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History of Playing Cards: कैसे हुई ताश के पत्तों की शुरुआत, पहली बार कहां खेला गया था जुआ?
History of Playing Cards: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ताश के पत्तों का खेल कितना पुराना है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
History of Playing Cards: ताश के पत्तों की शुरुआत चीन में तांग राजवंश के दौरान हुई थी और इसके सबसे पुराने प्रमाण 9वीं शताब्दी में मिलते हैं. शुरुआत में इसे लीफ गेम कहा जाता था जिसका इस्तेमाल शाही दरबार में मनोरंजन और दांव लगाने के लिए किया जाता था. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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