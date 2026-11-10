ताश के पत्तों के आने से काफी पहले ही जुआ मौजूद था. प्राचीन मेसोपोटामिया और चीन के सबूत बताते हैं कि लोग 3000 ईसा पूर्व में ही पैसे के खेल और दूसरी गतिविधियों पर दांव लगाते थे.