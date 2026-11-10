ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHistory of Playing Cards: कैसे हुई ताश के पत्तों की शुरुआत, पहली बार कहां खेला गया था जुआ?

History of Playing Cards: कैसे हुई ताश के पत्तों की शुरुआत, पहली बार कहां खेला गया था जुआ?

History of Playing Cards: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ताश के पत्तों का खेल कितना पुराना है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Nov 2026 02:42 PM (IST)
History of Playing Cards: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर ताश के पत्तों का खेल कितना पुराना है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

History of Playing Cards: ताश के पत्तों की शुरुआत चीन में तांग राजवंश के दौरान हुई थी और इसके सबसे पुराने प्रमाण 9वीं शताब्दी में मिलते हैं. शुरुआत में इसे लीफ गेम कहा जाता था जिसका इस्तेमाल शाही दरबार में मनोरंजन और दांव लगाने के लिए किया जाता था. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

1/8
ताश के पत्ते सबसे पहले नौवीं शताब्दी में चीन के तांग राजवंश के दौरान सामने आए थे. इसे लीफ गेम कहा जाता था और शुरुआत में इसे शाही दरबार में मनोरंजन के लिए खेला जाता था.
ताश के पत्ते सबसे पहले नौवीं शताब्दी में चीन के तांग राजवंश के दौरान सामने आए थे. इसे लीफ गेम कहा जाता था और शुरुआत में इसे शाही दरबार में मनोरंजन के लिए खेला जाता था.
2/8
चीन के शुरुआती ताश के पत्ते आज के ताश के पत्तों की तुलना में कागजी मुद्रा जैसे दिखते थे. इनका इस्तेमाल खेल खेलने और दांव लगाने के लिए किया जाता था.
चीन के शुरुआती ताश के पत्ते आज के ताश के पत्तों की तुलना में कागजी मुद्रा जैसे दिखते थे. इनका इस्तेमाल खेल खेलने और दांव लगाने के लिए किया जाता था.
3/8
ताश के पत्ते व्यापार रास्तों के जरिए चीन से भारत और फारस पहुंचे. फारस से यह खेल मिस्र में मामलुक सल्तनत तक पहुंचा.
ताश के पत्ते व्यापार रास्तों के जरिए चीन से भारत और फारस पहुंचे. फारस से यह खेल मिस्र में मामलुक सल्तनत तक पहुंचा.
4/8
1370 के दशक के आसपास ताश के पत्ते मिस्र के रास्ते इटली और स्पेन पहुंचे. उनकी लोकप्रियता के साथ-साथ उनकी आलोचना भी हुई और 1377 तक कई जगह पर इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
1370 के दशक के आसपास ताश के पत्ते मिस्र के रास्ते इटली और स्पेन पहुंचे. उनकी लोकप्रियता के साथ-साथ उनकी आलोचना भी हुई और 1377 तक कई जगह पर इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
5/8
भारत में आधुनिक ताश के पत्ते मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल के दौरान आए. इस खेल को गंजीफा के नाम से जाना जाने लगा और इसने भारतीय खेल परंपराओं में अपनी अलग पहचान बना ली.
भारत में आधुनिक ताश के पत्ते मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल के दौरान आए. इस खेल को गंजीफा के नाम से जाना जाने लगा और इसने भारतीय खेल परंपराओं में अपनी अलग पहचान बना ली.
6/8
चीन के मिंग राजवंश के न्याय मंत्रालय के 17 जुलाई 1294 के एक आधिकारिक रिकॉर्ड में दो लोगों को कागजी ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए दर्ज किया गया.
चीन के मिंग राजवंश के न्याय मंत्रालय के 17 जुलाई 1294 के एक आधिकारिक रिकॉर्ड में दो लोगों को कागजी ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए दर्ज किया गया.
7/8
दो जुआरी यान सेंगझू और झेंग झुगोउ रंगे हाथों पकड़े गए. अधिकारियों ने उनकी लकड़ी के ब्लॉक और ताश के नौ पत्तों को जब्त कर लिया.
दो जुआरी यान सेंगझू और झेंग झुगोउ रंगे हाथों पकड़े गए. अधिकारियों ने उनकी लकड़ी के ब्लॉक और ताश के नौ पत्तों को जब्त कर लिया.
8/8
ताश के पत्तों के आने से काफी पहले ही जुआ मौजूद था. प्राचीन मेसोपोटामिया और चीन के सबूत बताते हैं कि लोग 3000 ईसा पूर्व में ही पैसे के खेल और दूसरी गतिविधियों पर दांव लगाते थे.
ताश के पत्तों के आने से काफी पहले ही जुआ मौजूद था. प्राचीन मेसोपोटामिया और चीन के सबूत बताते हैं कि लोग 3000 ईसा पूर्व में ही पैसे के खेल और दूसरी गतिविधियों पर दांव लगाते थे.
Published at : 10 Nov 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Nvidia Controversy: AI की दुनिया में कैसे छा गई Nvidia, वीडियो गेम बनाने के लिए बनी थी कंपनी
AI की दुनिया में कैसे छा गई Nvidia, वीडियो गेम बनाने के लिए बनी थी कंपनी
जनरल नॉलेज
Sheikh Hasina: शेख हसीना कितने दिन भारत में रह सकती हैं, विदेशी नागरिकों के लिए क्या कानून?
शेख हसीना कितने दिन भारत में रह सकती हैं, विदेशी नागरिकों के लिए क्या कानून?
जनरल नॉलेज
Mata Hari Spy Story: इस हसीन जासूस के आगे नाचा था पूरा यूरोप, Nvidia मामले के बीच माता हारी की कहानी
इस हसीन जासूस के आगे नाचा था पूरा यूरोप, Nvidia मामले के बीच माता हारी की कहानी
जनरल नॉलेज
Nepal Wedding: पति एक, शादी तीन! यहां दुल्हन बनने के लिए 3 बार क्यों फेरे लेती हैं लड़कियां?
पति एक, शादी तीन! यहां दुल्हन बनने के लिए 3 बार क्यों फेरे लेती हैं लड़कियां?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी
आडवाणी जी: एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा
इंडिया
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
'शर्म आनी चाहिए आपको', 'रामायण' में सीता के फाइट सीन पर मेकर्स पर भड़के मुकेश खन्ना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'
विश्व
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?
ट्रेंडिंग
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget