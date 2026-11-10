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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNepal Wedding: पति एक, शादी तीन! यहां दुल्हन बनने के लिए 3 बार क्यों फेरे लेती हैं लड़कियां?

Nepal Wedding: पति एक, शादी तीन! यहां दुल्हन बनने के लिए 3 बार क्यों फेरे लेती हैं लड़कियां?

Nepal Wedding: एक देश में एक अनोखी परंपरा के तहत लड़कियों की तीन बार शादी होती है; जिसमें पहली शादी 5 से 9 साल की उम्र में, दूसरी शादी किशोरावस्था में और तीसरी शादी वयस्क होने पर कराई जाती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 10 Nov 2026 10:34 AM (IST)
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Nepal Wedding: दुनिया में शादी से जुड़ी कई तरह की परंपराएं और अनोखे रीति-रिवाज देखने को मिलते हैं, जो अक्सर लोगों को हैरान कर देते हैं. अमूमन हर जगह इंसान की इंसान से शादी का चलन है, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल की एक खास संस्कृति में महिलाओं के जीवन से जुड़ी ऐसी अनूठी रस्में निभाई जाती हैं, जिनके बारे में जानकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है. नेपाल की काठमांडू घाटी में बसने वाले नेवारी समुदाय में सदियों पुरानी एक ऐसी प्रथा चली आ रही है, जिसमें किसी भी लड़की का जीवन शुरू होने से पहले ही उसकी शादी भगवान से तय कर दी जाती है. इस समुदाय में एक महिला के जीवनकाल में तीन बार विवाह संपन्न होने की अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जो इसे दुनिया भर के समाजों से बिल्कुल अलग और बेहद खास बनाती है.

नेवारी समुदाय की अनोखी विवाह परंपरा

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भारत और नेपाल की सांस्कृतिक जड़ों में कई समानताएं हैं, लेकिन नेपाल के नेवारी समुदाय के सामाजिक ताने-बाने में विवाह संस्कारों के नियम पूरी तरह से अलग हैं. इस समुदाय में लड़कियों के लिए विवाह को केवल एक सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा माना जाता है. यही कारण है कि इस समाज की हर लड़की को अपने जीवनकाल में तीन अलग-अलग चरणों में विवाह के संस्कारों से गुजरना पड़ता है. यह परंपरा इस बात का प्रतीक है कि नेवारी समाज अपनी प्राचीन संस्कृति, मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है.

बेल विवाह यानी ईही रस्म की शुरुआत

इस अनोखी श्रृंखला का सबसे पहला चरण 'बेल विवाह' होता है, जिसे स्थानीय भाषा में 'ईही' कहा जाता है. यह बेहद दिलचस्प रस्म लड़की की किशोरावस्था शुरू होने से ठीक पहले यानी जब उसकी उम्र महज 5 से 9 वर्ष के बीच होती है, तब पूरी की जाती है. इस कम उम्र में बच्ची की शादी किसी इंसान से न कराकर भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाने वाले 'बेल' के फल यानी वुड एप्पल से कराई जाती है. काठमांडू घाटी के नेवारी परिवारों में इस सांस्कृतिक अनुष्ठान को बहुत धूमधाम और पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न किया जाता है.

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अमर सुहाग और विधवा न होने की मान्यता

बेल विवाह के पीछे नेवारी समुदाय की एक बहुत ही गहरी और अनूठी मान्यता जुड़ी हुई है. बेल के फल को इस बात का प्रतीक माना जाता है कि वह कभी खराब या नष्ट नहीं होता है. धार्मिक आस्था के अनुसार, चूंकि इस रस्म में लड़की का पहला विवाह भगवान विष्णु के रूप में अमर फल से हो चुका होता है, इसलिए उसका सुहाग हमेशा अजर-अमर रहता है. इस परंपरा का सबसे बड़ा सामाजिक लाभ यह माना जाता है कि भविष्य में यदि कभी लड़की के वास्तविक पति की मृत्यु भी हो जाती है, तो भी समाज में उस महिला को कभी 'विधवा' नहीं माना जाता है.


Nepal Wedding: पति एक, शादी तीन! यहां दुल्हन बनने के लिए 3 बार क्यों फेरे लेती हैं लड़कियां?

सूर्य विवाह और 'बारे तयेगु' की कठिन प्रक्रिया

भगवान विष्णु यानी बेल से पहला विवाह संपन्न होने के बाद, लड़की के जीवन का दूसरा बड़ा चरण तब आता है जब उसे पीरियड्स शुरू होते हैं. नेवारी संस्कृति में इस महत्वपूर्ण पड़ाव को 'बारे तयेगु' के नाम से जाना जाता है. इस दूसरी रस्म के तहत लड़की को लगातार 12 दिनों तक घर के किसी अंदरूनी, एकांत और पूरी तरह अंधेरे कमरे या गुफा नुमा स्थान पर रखा जाता है. इस दौरान इस बात का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है कि सूरज की एक भी किरण या किसी भी पुरुष की परछाईं व नजर उस लड़की पर न पड़ने पाए.

12 दिन के बाद सूर्य देव से विवाह

अंधेरे कमरे में बिताए जाने वाले इन 12 दिनों के दौरान लड़की की देखभाल के लिए केवल परिवार की कोई महिला सदस्य ही उसके साथ मौजूद रहती है. इस कठिन अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, 12वें दिन लड़की को बाहर लाकर पवित्र स्नान कराया जाता है. इसके बाद उसका दूसरा विवाह सीधे आकाश के देवता यानी 'सूर्य देव' के साथ संपन्न कराया जाता है. यह रस्म प्रकृति के प्रति आभार जताने और लड़की के जीवन में ऊर्जा तथा प्रकाश का संचार करने के उद्देश्य से पूरी की जाती है.

समाज में तीसरी और वास्तविक शादी

इन दोनों अनोखी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रस्मों के मुकम्मल होने के बाद, जब लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होकर विवाह के योग्य हो जाती है, तब उसके जीवन का तीसरा और अंतिम चरण आता है. इस चरण में परिवार वाले समाज के नियमों के अनुसार एक योग्य और सुयोग्य वर की तलाश करते हैं और लड़की का वास्तविक विवाह इंसान के साथ कराया जाता है. इस तीसरी शादी के बाद वह अपने परिवार के साथ सामान्य वैवाहिक जीवन बिताती है, लेकिन उसके पिछले दो विवाहों के कारण उसे कभी भी वैधव्य (विधवा होने) के अभिशाप का सामना नहीं करना पड़ता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 10 Nov 2026 10:34 AM (IST)
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