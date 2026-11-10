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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा

यूपी चुनाव से पहले बड़े तहलके के आसार? सौरव दास ने सीएम योगी पर किया बड़ा दावा

CJP नेता सौरव दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा दावा किया है. उनके दावे के मुताबिक यूपी में चुनाव से पहले बड़ा सियासी तहलका मच सकता है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Nov 2026 02:25 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान वोट कटने के दावे पर कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने बड़ा दावा किया है. उनके दावे से यह संकेत मिल रहे हैं कि साल 2027 में यूपी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा हो सकता है.  सौरव दास ने सीएम योगी के दावों पर जो प्रतिक्रिया दी है उसमें उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है.

सीएम के बयान पर प्रकाशित एक अखबार की खबर की कतरन साझा करते हुए दास ने सोशल मीडिया साइट एक्स लिखा- यह उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच पनप रही खींचतान है. राजनीतिक गलियारों में यह बात काफी समय से चर्चा में है कि अमित शाह (गृह एवं सहकारिता मंत्री) को योगी आदित्यनाथ ज्यादा पसंद नहीं हैं.

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दास ने दावा किया कि सीएम योगी की तरफ से भी कुछ ऐसी ही है. अब दोनों के बीच असहजता सार्वजनिक रूप से सामने आ रही है. सीजेपी नेता ने दावा किया कि केंद्र सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश सरकार में कई लोगों को नियुक्त किया गया है, ताकि योगी आदित्यनाथ पर नियंत्रण रखा जा सके.

'हिन्दू-मुस्लिम का एंगल...'

उन्होंने लिखा कि योगी, उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय हैं और इसी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जाता है. यही कारण है कि बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जिन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का करीबी माना जाता है और जिनकी अपनी राजनीतिक पहचान कम होती है. अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के एक मौजूदा मुख्यमंत्री मतदाता सूची से नाम हटाए जाने में कथित धांधली की बात कर रहे हैं लेकिन वह इस मुद्दे को भी अपने खास हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक नजरिये से उठा रहे हैं.'

बता दें सीएम दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान 1.27 करोड़ हिन्दुओं के नाम कट गए हैं वहीं मुस्लिम मतों की संख्या में 1 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 10 Nov 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Up Politics UP SIR
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