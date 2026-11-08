ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजधरती पर कैसे खत्म हुए थे डायनासोर, क्या वैसी तबाही दोबारा आ सकती है?

धरती पर कैसे खत्म हुए थे डायनासोर, क्या वैसी तबाही दोबारा आ सकती है?

डायनासोरों का अंत एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर, ज्वालामुखी विस्फोट और सूरज की रोशनी रुकने से फैली भयंकर ठंड और भुखमरी के कारण हुआ था. आज वैसी तबाही दोबारा आने की आशंका न के बराबर है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 08 Nov 2026 11:12 AM (IST)
डायनासोरों का अंत एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर, ज्वालामुखी विस्फोट और सूरज की रोशनी रुकने से फैली भयंकर ठंड और भुखमरी के कारण हुआ था. आज वैसी तबाही दोबारा आने की आशंका न के बराबर है.

आज से लगभग साढ़े छह करोड़ साल पहले हमारी इस नीली धरती पर एक ऐसा महाविनाश आया था जिसने पलभर में विशालकाय डायनासोरों के साम्राज्य को हमेशा के लिए दफना दिया. क्रेटेशियस काल के अंतिम पड़ाव पर घटी इस भयंकर घटना ने पृथ्वी से करीब 75 प्रतिशत जीवन का सफाया कर दिया था. आज भी विज्ञान प्रेमियों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इतने ताकतवर जीवों को मिटा दिया और क्या भविष्य में कभी दोबारा वैसी ही तबाही का सामना हमारी इस धरती को करना पड़ सकता है?

1/8
डायनासोरों के विनाश की शुरुआत एक अंतरिक्षीय आपदा से हुई थी. वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 12 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह (एस्टेरॉयड) अंतरिक्ष से सीधे धरती की तरफ बढ़ा और मौजूदा मैक्सिको के यूकाटन प्रायद्वीप के पास समुद्र में जा गिरा.
डायनासोरों के विनाश की शुरुआत एक अंतरिक्षीय आपदा से हुई थी. वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 12 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह (एस्टेरॉयड) अंतरिक्ष से सीधे धरती की तरफ बढ़ा और मौजूदा मैक्सिको के यूकाटन प्रायद्वीप के पास समुद्र में जा गिरा.
2/8
इस टक्कर से जो ऊर्जा पैदा हुई वह अनगिनत परमाणु बमों के बराबर थी. इसके प्रभाव से धरती पर भयानक भूकंप आए, महासागरों में ऊंची-ऊंची सुनामी लहरें उठीं और चारों तरफ भयंकर आग लग गई, जिसने देखते ही देखते बड़े जंगलों को राख बना दिया.
इस टक्कर से जो ऊर्जा पैदा हुई वह अनगिनत परमाणु बमों के बराबर थी. इसके प्रभाव से धरती पर भयानक भूकंप आए, महासागरों में ऊंची-ऊंची सुनामी लहरें उठीं और चारों तरफ भयंकर आग लग गई, जिसने देखते ही देखते बड़े जंगलों को राख बना दिया.
3/8
इस उल्कापिंड के गिरने के समय ही पृथ्वी की आंतरिक भूगर्भीय हलचल भी चरम पर थी. आज के भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र के आसपास मौजूद 'डेकन ट्रैप्स' समेत दुनिया के कई प्रमुख हिस्सों में अति-विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे.
इस उल्कापिंड के गिरने के समय ही पृथ्वी की आंतरिक भूगर्भीय हलचल भी चरम पर थी. आज के भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र के आसपास मौजूद 'डेकन ट्रैप्स' समेत दुनिया के कई प्रमुख हिस्सों में अति-विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे.
4/8
इन ज्वालामुखियों से लगातार लाखों सालों तक भारी मात्रा में जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और लावा निकलता रहा. इस दोहरी मार यानी अंतरिक्षीय टक्कर और भूगर्भीय विस्फोटों ने पृथ्वी के पर्यावरण को पूरी तरह से असंतुलित कर दिया और हालात को सुधारने का कोई मौका नहीं बचा.
इन ज्वालामुखियों से लगातार लाखों सालों तक भारी मात्रा में जहरीली गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और लावा निकलता रहा. इस दोहरी मार यानी अंतरिक्षीय टक्कर और भूगर्भीय विस्फोटों ने पृथ्वी के पर्यावरण को पूरी तरह से असंतुलित कर दिया और हालात को सुधारने का कोई मौका नहीं बचा.
5/8
उल्कापिंड की टक्कर और लगातार होते ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण वायुमंडल में धूल, राख और सल्फर का एक इतना घना और काला गुबार छा गया कि उसने पूरे ग्रह को अपने आगोश में ले लिया.
उल्कापिंड की टक्कर और लगातार होते ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण वायुमंडल में धूल, राख और सल्फर का एक इतना घना और काला गुबार छा गया कि उसने पूरे ग्रह को अपने आगोश में ले लिया.
6/8
नतीजा यह हुआ कि सूरज की किरणें महीनों और कुछ इलाकों में सालों तक जमीन तक नहीं पहुंच पाईं. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाने के कारण पृथ्वी पर मौजूद हरे-भरे पौधे और वनस्पति सूखने लगे, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन चरमरा गई.
नतीजा यह हुआ कि सूरज की किरणें महीनों और कुछ इलाकों में सालों तक जमीन तक नहीं पहुंच पाईं. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाने के कारण पृथ्वी पर मौजूद हरे-भरे पौधे और वनस्पति सूखने लगे, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन चरमरा गई.
7/8
सूरज की रोशनी न मिलने के कारण तापमान में भयंकर गिरावट आई और पूरी धरती पर एक प्रकार का कड़ाके की ठंड वाला युग शुरू हो गया. खाने के लिए पौधे न बचने के कारण सबसे पहले शाकाहारी डायनासोर तेजी से मरने लगे. जब शाकाहारी जीव ही नहीं बचे, तो उन पर पलने वाले मांसाहारी डायनासोरों के सामने भी भोजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया और वे भी एक-एक करके विलुप्त हो गए.
सूरज की रोशनी न मिलने के कारण तापमान में भयंकर गिरावट आई और पूरी धरती पर एक प्रकार का कड़ाके की ठंड वाला युग शुरू हो गया. खाने के लिए पौधे न बचने के कारण सबसे पहले शाकाहारी डायनासोर तेजी से मरने लगे. जब शाकाहारी जीव ही नहीं बचे, तो उन पर पलने वाले मांसाहारी डायनासोरों के सामने भी भोजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया और वे भी एक-एक करके विलुप्त हो गए.
8/8
इस तरह से इस वैश्विक महासंकट ने धरती के तीन-चौथाई जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों का नामोनिशान मिटा दिया. आम लोगों के मन में अक्सर यह डर रहता है कि क्या वैसी ही भीषण तबाही दोबारा आ सकती है? वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के 10 किलोमीटर या उससे बड़े विशाल क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना करोड़ों साल में एक बार होती है, इसलिए निकट भविष्य में इस तरह की घटना दोहराए जाने की आशंका न के बराबर है. ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्लभ हैं, हालांकि सतर्कता बरतना इंसानी सभ्यता के लिए हमेशा से जरूरी रहा है.
इस तरह से इस वैश्विक महासंकट ने धरती के तीन-चौथाई जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों का नामोनिशान मिटा दिया. आम लोगों के मन में अक्सर यह डर रहता है कि क्या वैसी ही भीषण तबाही दोबारा आ सकती है? वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के 10 किलोमीटर या उससे बड़े विशाल क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना करोड़ों साल में एक बार होती है, इसलिए निकट भविष्य में इस तरह की घटना दोहराए जाने की आशंका न के बराबर है. ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्लभ हैं, हालांकि सतर्कता बरतना इंसानी सभ्यता के लिए हमेशा से जरूरी रहा है.
Published at : 08 Nov 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
ABP NEWS GK NEWS

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Brain Activity: क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
जनरल नॉलेज
VETO Power: कोई देश कितनी बार कर सकता है वीटो का इस्तेमाल, जानें क्या है इसे लेकर नियम?
कोई देश कितनी बार कर सकता है वीटो का इस्तेमाल, जानें क्या है इसे लेकर नियम?
जनरल नॉलेज
Lal Krishna Advani Birthday: आडवाणी की जिंदगी के 10 ऐसे मोड़, जिन्होंने बदली भारतीय राजनीति की दिशा
आडवाणी की जिंदगी के 10 ऐसे मोड़, जिन्होंने बदली भारतीय राजनीति की दिशा
जनरल नॉलेज
Diwali 2026: दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे
दीयों का त्योहार रहा है दिवाली, जानिए जश्न में कहां से आए ये रंग बिरंगे पटाखे
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी
आडवाणी जी: एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
'पाक के विकास में हिंदुओं का योगदान', शहबाज ने बदला सुर, दिवाली की दी शुभकामनाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई
दिवाली पर CM योगी का खास संदेश, मायावती और केशव मौर्य ने भी दी बधाई
क्रिकेट
इन 20 खिलाड़ियों में से चुनी जाएगी 2027 ODI वर्ल्ड कप की टीम इंडिया! सेलेक्ट होंगे सिर्फ 15
इन 20 खिलाड़ियों में से चुनी जाएगी 2027 ODI वर्ल्ड कप की टीम इंडिया!
बॉलीवुड
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
'रामायण' के लीक क्लिप्स पर मेकर्स का सख्त का एक्शन, वीडियो शेयर करने वालों को दी चेतावनी
राजस्थान
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों के साथ हो रहा भेदभाव? AIIMS जोधपुर पर लगे गंभीर आरोप
विश्व
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
पोलैंड में अंधाधुंध फायरिंग में 6 लोगों की मौत, 11 नवंबर तक शोक, जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
Brain Activity: क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
क्या सोते समय भी काम करता है इंसानी दिमाग, जानें नींद में क्या होता है?
ट्रेंडिंग
चोरी पड़ी भारी!' यात्रियों ने हाथ पकड़ ट्रेन की खिड़की से लटकाया, वीडियो वायरल
चोरी पड़ी भारी!' यात्रियों ने हाथ पकड़ ट्रेन की खिड़की से लटकाया, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget