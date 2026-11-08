धरती पर कैसे खत्म हुए थे डायनासोर, क्या वैसी तबाही दोबारा आ सकती है?

इस तरह से इस वैश्विक महासंकट ने धरती के तीन-चौथाई जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों का नामोनिशान मिटा दिया. आम लोगों के मन में अक्सर यह डर रहता है कि क्या वैसी ही भीषण तबाही दोबारा आ सकती है? वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के 10 किलोमीटर या उससे बड़े विशाल क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना करोड़ों साल में एक बार होती है, इसलिए निकट भविष्य में इस तरह की घटना दोहराए जाने की आशंका न के बराबर है. ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्लभ हैं, हालांकि सतर्कता बरतना इंसानी सभ्यता के लिए हमेशा से जरूरी रहा है.