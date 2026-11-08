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धरती पर कैसे खत्म हुए थे डायनासोर, क्या वैसी तबाही दोबारा आ सकती है?
डायनासोरों का अंत एक विशाल उल्कापिंड की टक्कर, ज्वालामुखी विस्फोट और सूरज की रोशनी रुकने से फैली भयंकर ठंड और भुखमरी के कारण हुआ था. आज वैसी तबाही दोबारा आने की आशंका न के बराबर है.
आज से लगभग साढ़े छह करोड़ साल पहले हमारी इस नीली धरती पर एक ऐसा महाविनाश आया था जिसने पलभर में विशालकाय डायनासोरों के साम्राज्य को हमेशा के लिए दफना दिया. क्रेटेशियस काल के अंतिम पड़ाव पर घटी इस भयंकर घटना ने पृथ्वी से करीब 75 प्रतिशत जीवन का सफाया कर दिया था. आज भी विज्ञान प्रेमियों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इतने ताकतवर जीवों को मिटा दिया और क्या भविष्य में कभी दोबारा वैसी ही तबाही का सामना हमारी इस धरती को करना पड़ सकता है?
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