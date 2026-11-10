Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गेम ग्राफिक्स से शुरू हुई Nvidia ने जीपीयू बनाया।

जीपीयू की पैरेलल प्रोसेसिंग AI के लिए उपयोगी साबित हुई।

CUDA प्लेटफॉर्म ने Nvidia चिप्स का AI उपयोग बढ़ाया।

ChatGPT जैसी AI क्रांति में Nvidia चिप्स अग्रणी हैं।

Nvidia Controversy: Nvidia अब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सप्लायर है. लेकिन जब 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका मकसद वीडियो गेम के लिए 3 डाइमेंशनल ग्राफिक्स को बेहतर बनाना था ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति में एक बड़ी ताकत बनने की इसकी शुरुआत उस टेक्नोलॉजी से हुई जिसे गेम को और ज्यादा वास्तविक दिखाने के लिए बनाया गया था.

हाल ही में कंपनी ने अपने सीईओ जेनसेन हुआंग की वजह से लोगों का ध्यान खींचा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार करते हुए कर्मचारियों से माफी मांगी थी. इसके बाद एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में इस बात का संदेह जताया कि हुआंग के करीबी एक चीनी बिजनेस वुमन चीन के लिए जासूसी कर रही हो सकती है और उनसे संबंधित जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर वीडियो गेम बनाने वाली यह कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कैसे छाई.

जीपीयू ने कंप्यूटिंग को बदल दिया

1999 में Nvidia ने जीफोर्स 256 लॉन्च किया. इसे दुनिया का पहला ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहा गया. लाखों पिक्सल्स को रेंडर करने के लिए काफी मुश्किल गणितीय गणनाओं की जरूरत होती है. कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आमतौर पर निर्देशों को एक-एक करके प्रोसेस करता है लेकिन ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट एक साथ हजारों छोटे-छोटे ऑपरेशन कर सकता है. इसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है.

बाद में यही ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी उपयोगी साबित हुई. जैसे-जैसे डीप लर्निंग का विकास हुआ शोधकर्ताओं ने यह पाया कि न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए भी बड़े पैमाने पर पैरेलल घटनाओं की जरूरत होती है. Nvidia की चिप्स जिन्हें लाइटनिंग, परछाई और विजुअल इफेक्ट से दिखाने के लिए बनाया गया था उनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ट्रेन करने के लिए भी किया जा सकता था.





CUDA ने बाजार का विस्तार किया

2006 में सह-संस्थापक और सीईओ जेनसेन हुआंग ने CUDA पेश किया. यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म था जिसने डेवलपर को Nvidia जीपीयू का इस्तेमाल सिर्फ गेमिंग के लिए ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम का पूर्वानुमान और आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी करने की सुविधा दी.

इस रणनीति के लिए भारी निवेश की जरूरत थी. इसकी वजह से शुरुआत में वॉल स्ट्रीट और निवेशकों ने इसकी आलोचना भी की. लेकिन हुआंग अपने फैसले पर डटे रहे. जब 2010 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग तेजी से बढ़ी तो Nvidia के पास पहले से ही ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मौजूद था जो इस मांग को पूरा कर सके.





ChatGPT और जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर

जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने Nvidia की स्थिति को और भी मजबूत कर दिया. OpenAI ने ChatGPT को ट्रेन करने के लिए Nvidia की हजारों A100 और H100 चिप्स का इस्तेमाल किया. माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेजॉन और एलन मस्क की कंपनी भी काफी हद तक Nvidia के प्रोसेसर पर निर्भर है.

रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बाजार के 80% से ज्यादा हिस्से पर Nvidia का कब्जा है. इसके चिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, डेटा सेंटर और बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग को सपोर्ट करते हैं. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक Nvidia का मार्केट केपीटलाइजेशन लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का 3.9 ट्रिलियन डॉलर और ओपन एआई का अनुमानित मार्केट वैल्यू 500 बिलीयन डॉलर है.

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क्लाउड प्रोवाइडर्स और एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क

ओरेकल और ओपन एआई के बीच में 300 बिलियन डॉलर का क्लाउड कंप्यूटिंग समझौता है. इसके तहत ओरेकल, ओपन एआई को कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराएगा. ओरेकल अपने डेटा सेंटर और क्लाउड सेवाओं के लिए Nvidia के चिप्स पर भी अरबों डॉलर खर्च करता है.

माइक्रोसॉफ्ट की ओपन एआई के साथ साझेदारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए निवेश ने भी Nvidia की तकनीक की मांग को बढ़ाया है. इस व्यापक नेटवर्क में कोरवीव, नेबियस, इंटेल, मिस्ट्रल, फिगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, xAI, हार्वेAI, एनीस्फीयर और एंबिएंस हेल्थ केयर जैसी कंपनियां शामिल हैं.

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