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Diwali 2026: चीन ने कैसे किया वायु प्रदूषण को कंट्रोल, क्या सीख सकता है भारत?
Diwali 2026: चीन ने वायु प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है. आइए जानते हैं कि चीन ने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे पाई और भारत इससे क्या सीख सकता है.
Diwali 2026: भारत में दिवाली का त्योहार आते ही प्रदूषण की चिंता बढ़ जाती है. लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिसने लगातार यह दिखाया है कि सख्त प्रवर्तन और योजनाओं के जरिए से वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि चीन ने वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया है और इससे क्या सीख सकता है भारत.
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