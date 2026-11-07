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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDiwali 2026: चीन ने कैसे किया वायु प्रदूषण को कंट्रोल, क्या सीख सकता है भारत?

Diwali 2026: चीन ने कैसे किया वायु प्रदूषण को कंट्रोल, क्या सीख सकता है भारत?

Diwali 2026: चीन ने वायु प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है. आइए जानते हैं कि चीन ने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे पाई और भारत इससे क्या सीख सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Nov 2026 02:26 PM (IST)
Diwali 2026: चीन ने वायु प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है. आइए जानते हैं कि चीन ने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे पाई और भारत इससे क्या सीख सकता है.

Diwali 2026: भारत में दिवाली का त्योहार आते ही प्रदूषण की चिंता बढ़ जाती है. लेकिन चीन एक ऐसा देश है जिसने लगातार यह दिखाया है कि सख्त प्रवर्तन और योजनाओं के जरिए से वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि चीन ने वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया है और इससे क्या सीख सकता है भारत.

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चीन ने 2013 में अपनी वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण कार्य योजना शुरू की. इसमें सख्त लक्ष्य तय किए गए और उन्हें पूरा करने में कामयाब न होने पर स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया.
चीन ने 2013 में अपनी वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण कार्य योजना शुरू की. इसमें सख्त लक्ष्य तय किए गए और उन्हें पूरा करने में कामयाब न होने पर स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया.
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चीन ने प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने के लिए 1000 से ज्यादा वायु निगरानी प्रणालियों को स्थापित किया. पारदर्शिता और तेज कार्रवाई को पक्का करने के लिए प्रति घंटा डेटा भी सार्वजनिक किया गया.
चीन ने प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने के लिए 1000 से ज्यादा वायु निगरानी प्रणालियों को स्थापित किया. पारदर्शिता और तेज कार्रवाई को पक्का करने के लिए प्रति घंटा डेटा भी सार्वजनिक किया गया.
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चीन ने कोयला से गैस पहल को बढ़ावा दिया, घरों और उद्योगों को प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया. काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां भी बंद कर दी गई.
चीन ने कोयला से गैस पहल को बढ़ावा दिया, घरों और उद्योगों को प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया. काफी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां भी बंद कर दी गई.
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चीन ने पुराने, हाई उत्सर्जन वाले वाहनों को हटा दिया और सब्सिडी के जरिए से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित किया. शेन्जेन ने 16000 से ज्यादा सार्वजनिक बसों के अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया.
चीन ने पुराने, हाई उत्सर्जन वाले वाहनों को हटा दिया और सब्सिडी के जरिए से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित किया. शेन्जेन ने 16000 से ज्यादा सार्वजनिक बसों के अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया.
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भारत को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों, सुलभ मेट्रो नेटवर्क और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन की जरूरत है. ऑड ईवन जैसी योजनाएं निजी वाहनों के काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं कर सकती.
भारत को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों, सुलभ मेट्रो नेटवर्क और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन की जरूरत है. ऑड ईवन जैसी योजनाएं निजी वाहनों के काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रदूषण का स्थायी समाधान नहीं कर सकती.
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चीन ने निर्माण स्तर पर सख्त नियम और वास्तविक समय में धूल के निगरानी शुरू की है. भारत निरीक्षण को मजबूत कर सकता है और खुले मलबे और अनियोजित निर्माण के लिए भारी जुर्माना लगा सकता है.
चीन ने निर्माण स्तर पर सख्त नियम और वास्तविक समय में धूल के निगरानी शुरू की है. भारत निरीक्षण को मजबूत कर सकता है और खुले मलबे और अनियोजित निर्माण के लिए भारी जुर्माना लगा सकता है.
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दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को एक संयुक्त क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण रणनीति की जरूरत है. बीजिंग तियानजिन हेबेई क्षेत्र में चीन का को-ऑर्डिनेटिड दृष्टिकोण एक उपयोगी उदाहरण देता है.
दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को एक संयुक्त क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण रणनीति की जरूरत है. बीजिंग तियानजिन हेबेई क्षेत्र में चीन का को-ऑर्डिनेटिड दृष्टिकोण एक उपयोगी उदाहरण देता है.
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भारत को पारदर्शी प्रदूषण डेटा, सख्त औद्योगिक नियम और लगातार सरकारी कार्यवाही की जरूरत होती है. सिर्फ अस्थायी शीतकालीन उपायों पर निर्भर रहने के बजाय प्रदूषण नियंत्रण एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए.
भारत को पारदर्शी प्रदूषण डेटा, सख्त औद्योगिक नियम और लगातार सरकारी कार्यवाही की जरूरत होती है. सिर्फ अस्थायी शीतकालीन उपायों पर निर्भर रहने के बजाय प्रदूषण नियंत्रण एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए.
Published at : 07 Nov 2026 02:26 PM (IST)
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