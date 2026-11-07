चीन ने पुराने, हाई उत्सर्जन वाले वाहनों को हटा दिया और सब्सिडी के जरिए से इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को प्रोत्साहित किया. शेन्जेन ने 16000 से ज्यादा सार्वजनिक बसों के अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहन में बदल दिया.