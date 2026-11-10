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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो

गया स्टेशन पर बज रहे छठ गीत, अनोखे अंदाज में हुआ यात्रियों का स्वागत, देखें वीडियो

कई लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य बड़े शहरों से छठ मनाने के लिए आए हैं. स्टेशन पर उतरते ही छठ गीतों की धुन सुनकर उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है.

Written By : IANS एजेंसी |  Updated at : 10 Nov 2026 01:10 PM (IST)
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छठ महापर्व की आहट के साथ ही गया जंक्शन का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया है. स्टेशन के प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और परिसर में छठ के पारंपरिक लोकगीत गूंज रहे हैं. बाहर से आने वाले यात्री जैसे ही स्टेशन पर कदम रख रहे हैं, उन्हें छठ गीत सुनकर अपने घर और अपनी मिट्टी का अपनापन महसूस हो रहा है. अब सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.  रेलवे प्रशासन की ओर से की गई इस पहल और छठ के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है. गया जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. लोग देश के अलग-अलग हिस्सों से अपने गांव-घर लौट रहे हैं.

गया रेलवे स्टेशन पर छठ गीतों के साथ हो रहा यात्रियों का स्वागत

कई लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य बड़े शहरों से छठ मनाने के लिए आए हैं. स्टेशन पर उतरते ही छठ गीतों की धुन सुनकर उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है. लोगों का कहना है कि इस बार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है. IANS के मुताबिक गया के रहने वाले दिवाकर कुमार पटना जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि छठ आस्था का महान पर्व है. यह सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है. इस अवसर पर गया स्टेशन पर हर जगह छठ के लोकगीत बज रहे हैं. इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है. दिवाकर कुमार ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है. लोग दूर-दूर से अपने घर आते हैं. यह पर्व अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाने लगा है.

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वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

यात्रियों में देखने को मिल रहा उत्साह

स्टेशन पर मौजूद भीड़ को देखकर यही लगता है कि सभी लोग इस महान पर्व को मनाने के लिए अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं. यहां उपस्थित सभी लोग आस्था से जुड़े हुए हैं. उन्होंने भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री के प्रयासों की सराहना की.  उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार और रेल मंत्री के सहयोग से लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. पहले छठ के समय लोगों को काफी असुविधा होती थी. दूर-दूर से आने वाले यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी. इस बार स्पेशल ट्रेन चलाकर उनकी परेशानी को दूर किया गया है.  यह बहुत ही सराहनीय कदम है. इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की जितनी सराहना की जाए, वह कम है.

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यूजर्स बोले, यही सब देखने के लिए ही हम बिहार आते हैं

वीडियो को न्यूज एजेंसी IANS ने अपने एक्स अकाउंट से शेयर किया है जिसे अब तक कई लोगों ने देखा है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....छठ का यही माहौल तो बिहार को सबसे अलग बनाता है. एक और यूजर ने लिखा....यही सब देखने के लिए तो हम लोग बड़े शहर छोड़कर अपने गांव आते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ट्रेनें चलाने के साथ साथ सरकार को कोच भी बढ़ाने चाहिए जिससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिल सके.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

Published at : 10 Nov 2026 01:07 PM (IST)
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