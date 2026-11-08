जब काफी ज्यादा माल लादा जाता है तो जहाज का कुल वजन बढ़ जाता है और यह ज्यादा पानी को विस्थापित करने के लिए पानी में गहराई तक चला जाता है. अगर जहाज अपनी सुरक्षित लदान क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो उसका फ्री बोर्ड कम हो जाता है और जहाज में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है.