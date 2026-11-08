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Ship Carrying Capacity: समुद्री जहाज में कितना वजन रख सकते हैं, क्या ज्यादा रखने पर वह डूब सकता है?
Ship Carrying Capacity: एक जहाज काफी ज्यादा वजन उठा सकता है. आइए जानते हैं कि एक जहाज कितना वजन उठा सकता है और ज्यादा वजन भरने से क्या वह डूब सकता है.
Ship Carrying Capacity: जहाज दुनिया के सबसे बड़े वाहनों में से एक हैं. यह महासागरों के पार भारी मात्रा में सामान ले जाने में सक्षम हैं. कुछ आधुनिक माल वाहक जहाज कई लाख टन का भर ले जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर एक जहाज कितना ज्यादा वजन उठा सकता है और अगर उससे ज्यादा वजन उसमें भर दिया जाए तो क्या वह जहाज डूब सकता है.
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