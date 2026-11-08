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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजShip Carrying Capacity: समुद्री जहाज में कितना वजन रख सकते हैं, क्या ज्यादा रखने पर वह डूब सकता है?

Ship Carrying Capacity: समुद्री जहाज में कितना वजन रख सकते हैं, क्या ज्यादा रखने पर वह डूब सकता है?

Ship Carrying Capacity: एक जहाज काफी ज्यादा वजन उठा सकता है. आइए जानते हैं कि एक जहाज कितना वजन उठा सकता है और ज्यादा वजन भरने से क्या वह डूब सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Nov 2026 03:20 PM (IST)
Ship Carrying Capacity: एक जहाज काफी ज्यादा वजन उठा सकता है. आइए जानते हैं कि एक जहाज कितना वजन उठा सकता है और ज्यादा वजन भरने से क्या वह डूब सकता है.

Ship Carrying Capacity: जहाज दुनिया के सबसे बड़े वाहनों में से एक हैं. यह महासागरों के पार भारी मात्रा में सामान ले जाने में सक्षम हैं. कुछ आधुनिक माल वाहक जहाज कई लाख टन का भर ले जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर एक जहाज कितना ज्यादा वजन उठा सकता है और अगर उससे ज्यादा वजन उसमें भर दिया जाए तो क्या वह जहाज डूब सकता है.

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समुद्र में जाने वाले मालवाहक जहाज अपनी क्षमता के आधार पर लगभग 2,00,000 से 4,00,000 टन भार ले जा सकते हैं. इन जहाजों को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रास्तों पर भारी मात्रा में माल परिवहन करने के लिए डिजाइन किया गया है.
समुद्र में जाने वाले मालवाहक जहाज अपनी क्षमता के आधार पर लगभग 2,00,000 से 4,00,000 टन भार ले जा सकते हैं. इन जहाजों को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रास्तों पर भारी मात्रा में माल परिवहन करने के लिए डिजाइन किया गया है.
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दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाज 20000 से ज्यादा मानक शिपिंग कंटेनरों का परिवहन कर सकते हैं. यह कंटेनर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, अनाज और दूसरी कमर्शियल सामग्रियों सहित कई तरह के सामान ले जाते हैं.
दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाज 20000 से ज्यादा मानक शिपिंग कंटेनरों का परिवहन कर सकते हैं. यह कंटेनर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, अनाज और दूसरी कमर्शियल सामग्रियों सहित कई तरह के सामान ले जाते हैं.
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एक मालवाहक जहाज को एक खास वजन को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह सीमा जहाज की क्षमता और परिचालक स्थिति पर निर्भर करती है. सीमा से ज्यादा सामान लादने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.
एक मालवाहक जहाज को एक खास वजन को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है. यह सीमा जहाज की क्षमता और परिचालक स्थिति पर निर्भर करती है. सीमा से ज्यादा सामान लादने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.
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एक जहाज अपने द्वारा विस्थापित पानी की वजह से तैरता रहता है. आर्किमिडीज के सिद्धांत के मुताबिक विस्थापित पानी का वजन जहाज और उसके माल के कुल वजन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए. यह संतुलन काफी ज्यादा भारी जहाज को भी पानी पर रहने में मदद करता है.
एक जहाज अपने द्वारा विस्थापित पानी की वजह से तैरता रहता है. आर्किमिडीज के सिद्धांत के मुताबिक विस्थापित पानी का वजन जहाज और उसके माल के कुल वजन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए. यह संतुलन काफी ज्यादा भारी जहाज को भी पानी पर रहने में मदद करता है.
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जब काफी ज्यादा माल लादा जाता है तो जहाज का कुल वजन बढ़ जाता है और यह ज्यादा पानी को विस्थापित करने के लिए पानी में गहराई तक चला जाता है. अगर जहाज अपनी सुरक्षित लदान क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो उसका फ्री बोर्ड कम हो जाता है और जहाज में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है.
जब काफी ज्यादा माल लादा जाता है तो जहाज का कुल वजन बढ़ जाता है और यह ज्यादा पानी को विस्थापित करने के लिए पानी में गहराई तक चला जाता है. अगर जहाज अपनी सुरक्षित लदान क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो उसका फ्री बोर्ड कम हो जाता है और जहाज में पानी भरने का खतरा बढ़ जाता है.
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अगर किसी जहाज पर उसकी सुरक्षित सीमा से ज्यादा पानी भरा हुआ है तो अपनी उसके ऊपर हिस्से में जा सकता है या फिर डेक तक पहुंच सकता है. इससे खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है और जहाज के डूबने की संभावना बढ़ सकती है.
अगर किसी जहाज पर उसकी सुरक्षित सीमा से ज्यादा पानी भरा हुआ है तो अपनी उसके ऊपर हिस्से में जा सकता है या फिर डेक तक पहुंच सकता है. इससे खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है और जहाज के डूबने की संभावना बढ़ सकती है.
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प्लिमसोल लाइन को लोड लाइन भी कहा जाता है और यह जहाज के पतवार पर लगाया गया एक खास चिह्न है. अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इस चिह्न की जरूरत होती है ताकि यह इंगित करने में मदद मिल सके की एक जहाज लोड होने पर पानी में कितनी गहराई तक सुरक्षित रूप से बैठ सकता है.
प्लिमसोल लाइन को लोड लाइन भी कहा जाता है और यह जहाज के पतवार पर लगाया गया एक खास चिह्न है. अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इस चिह्न की जरूरत होती है ताकि यह इंगित करने में मदद मिल सके की एक जहाज लोड होने पर पानी में कितनी गहराई तक सुरक्षित रूप से बैठ सकता है.
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एक जहाज की वहन क्षमता सिर्फ बात का माप नहीं है कि उसके अंदर भौतिक रूप से कितना माल समा सकता है. सुरक्षित तैरने की स्थिति बनाए रखने के लिए अनुमत सीमा के अंदर रहना जरूरी है.
एक जहाज की वहन क्षमता सिर्फ बात का माप नहीं है कि उसके अंदर भौतिक रूप से कितना माल समा सकता है. सुरक्षित तैरने की स्थिति बनाए रखने के लिए अनुमत सीमा के अंदर रहना जरूरी है.
Published at : 08 Nov 2026 03:20 PM (IST)
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