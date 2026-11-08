यह सोचना बिल्कुल गलत है कि बहस के वक्त शरीर का कांपना सिर्फ डर या कायरता को दर्शाता है. यह केवल डर नहीं, बल्कि गहरे गुस्से, मानसिक उत्तेजना, भारी तनाव या अत्यधिक भावनाओं का मिला-जुला शारीरिक रिएक्शन होता है. चाहे आप सामने वाले पर बहुत अधिक गुस्से में हों या किसी बात को लेकर मानसिक उलझन में फंसे हों, आपका तंत्रिका तंत्र इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया बाहर जाहिर करता है.