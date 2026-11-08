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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTremble When Angry: बहस या लड़ाई होते ही कांपने क्यों लगता है शरीर, क्या ये डर की निशानी है?

Tremble When Angry: बहस या लड़ाई होते ही कांपने क्यों लगता है शरीर, क्या ये डर की निशानी है?

Tremble When Angry: बहस या लड़ाई के वक्त शरीर का कांपना केवल डर नहीं बल्कि 'फाइट या फ्लाइट' रिस्पॉन्स और हॉर्मोनल बदलाव के कारण होने वाली एक प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 08 Nov 2026 05:41 PM (IST)
Tremble When Angry: बहस या लड़ाई के वक्त शरीर का कांपना केवल डर नहीं बल्कि 'फाइट या फ्लाइट' रिस्पॉन्स और हॉर्मोनल बदलाव के कारण होने वाली एक प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया है.

Tremble When Angry: जब भी किसी इंसान की किसी बात पर तीखी बहस या झगड़ा शुरू होता है, तो कई बार उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगता है. इस स्थिति को देखकर अक्सर लोग यह समझ बैठते हैं कि वह व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा डर गया है या कमजोर है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, गुस्से या तनाव के वक्त शरीर का यह कांपना महज डर नहीं होता है, बल्कि यह हमारे शरीर की एक स्वाभाविक और जन्मजात सुरक्षा प्रणाली है, जो किसी भी संकट से निपटने के लिए हमें तुरंत तैयार करती है.

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जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति या बहस पैदा होती है, तो हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है. उसे ऐसा महसूस होता है कि शरीर किसी बड़े संकट में घिर गया है. इस खतरे भांपते ही दिमाग तुरंत शरीर में फाइट या फ्लाइट यानी मुकाबला करने या वहां से भागने की प्रतिक्रिया को एक्टिव कर देता है.
जब भी कोई तनावपूर्ण स्थिति या बहस पैदा होती है, तो हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है. उसे ऐसा महसूस होता है कि शरीर किसी बड़े संकट में घिर गया है. इस खतरे भांपते ही दिमाग तुरंत शरीर में फाइट या फ्लाइट यानी मुकाबला करने या वहां से भागने की प्रतिक्रिया को एक्टिव कर देता है.
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इस वजह से पूरा शरीर अचानक से अत्यधिक सतर्क हो जाता है और अंदरूनी बदलाव शुरू हो जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर के भीतर एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे प्रमुख स्ट्रेस हॉर्मोन बहुत तेजी से रिलीज होने लगते हैं.
इस वजह से पूरा शरीर अचानक से अत्यधिक सतर्क हो जाता है और अंदरूनी बदलाव शुरू हो जाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर के भीतर एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे प्रमुख स्ट्रेस हॉर्मोन बहुत तेजी से रिलीज होने लगते हैं.
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ये हॉर्मोन खून में मिलकर शरीर को एक जबरदस्त ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि हम तुरंत एक्शन ले सकें. हॉर्मोन के इस अचानक और भारी सैलाब के कारण हमारा नर्वस सिस्टम अति सक्रिय हो जाता है, जिससे हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में कंपन या सुन्नपन महसूस होने लगता है.
ये हॉर्मोन खून में मिलकर शरीर को एक जबरदस्त ऊर्जा प्रदान करते हैं ताकि हम तुरंत एक्शन ले सकें. हॉर्मोन के इस अचानक और भारी सैलाब के कारण हमारा नर्वस सिस्टम अति सक्रिय हो जाता है, जिससे हाथ-पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में कंपन या सुन्नपन महसूस होने लगता है.
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तनावपूर्ण माहौल में शरीर की मांसपेशियों को तुरंत लड़ने या भागने के लिए तैयार करने के वास्ते खून का दौरा बहुत तेज हो जाता है. मांसपेशियों तक अचानक से अत्यधिक ऊर्जा और रक्त का प्रवाह पहुंचने के कारण उनमें जबरदस्त तनाव पैदा हो जाता है.
तनावपूर्ण माहौल में शरीर की मांसपेशियों को तुरंत लड़ने या भागने के लिए तैयार करने के वास्ते खून का दौरा बहुत तेज हो जाता है. मांसपेशियों तक अचानक से अत्यधिक ऊर्जा और रक्त का प्रवाह पहुंचने के कारण उनमें जबरदस्त तनाव पैदा हो जाता है.
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जब मांसपेशियां इतनी अधिक ऊर्जा को एक साथ संभाल नहीं पाती हैं, तो वे तेजी से सिकुड़ने और फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें शरीर में कंपकंपी महसूस होने लगती है. इस शारीरिक हलचल के बीच दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और सांसें भी काफी गहरी और तीव्र गति से चलने लगती हैं.
जब मांसपेशियां इतनी अधिक ऊर्जा को एक साथ संभाल नहीं पाती हैं, तो वे तेजी से सिकुड़ने और फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें शरीर में कंपकंपी महसूस होने लगती है. इस शारीरिक हलचल के बीच दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और सांसें भी काफी गहरी और तीव्र गति से चलने लगती हैं.
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ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर चला जाता है ताकि शरीर के हर अंग तक जरूरी ऑक्सीजन तेजी से पहुंच सके. दिल की इस बढ़ी हुई धड़कन और तीव्र रक्तसंचार के तालमेल से पूरे शरीर में एक तरह का कंपन और सुस्ती या थरथराहट फैल जाती है, जो पूरी तरह से स्वाभाविक है.
ब्लड प्रेशर अचानक ऊपर चला जाता है ताकि शरीर के हर अंग तक जरूरी ऑक्सीजन तेजी से पहुंच सके. दिल की इस बढ़ी हुई धड़कन और तीव्र रक्तसंचार के तालमेल से पूरे शरीर में एक तरह का कंपन और सुस्ती या थरथराहट फैल जाती है, जो पूरी तरह से स्वाभाविक है.
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यह सोचना बिल्कुल गलत है कि बहस के वक्त शरीर का कांपना सिर्फ डर या कायरता को दर्शाता है. यह केवल डर नहीं, बल्कि गहरे गुस्से, मानसिक उत्तेजना, भारी तनाव या अत्यधिक भावनाओं का मिला-जुला शारीरिक रिएक्शन होता है. चाहे आप सामने वाले पर बहुत अधिक गुस्से में हों या किसी बात को लेकर मानसिक उलझन में फंसे हों, आपका तंत्रिका तंत्र इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया बाहर जाहिर करता है.
यह सोचना बिल्कुल गलत है कि बहस के वक्त शरीर का कांपना सिर्फ डर या कायरता को दर्शाता है. यह केवल डर नहीं, बल्कि गहरे गुस्से, मानसिक उत्तेजना, भारी तनाव या अत्यधिक भावनाओं का मिला-जुला शारीरिक रिएक्शन होता है. चाहे आप सामने वाले पर बहुत अधिक गुस्से में हों या किसी बात को लेकर मानसिक उलझन में फंसे हों, आपका तंत्रिका तंत्र इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया बाहर जाहिर करता है.
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डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो लोग स्वभाव से बहुत ज्यादा संवेदनशील या भावुक होते हैं, वे छोटी-छोटी बातों को भी अपने दिल और दिमाग पर बहुत गहराई से बिठा लेते हैं. ऐसे लोग जब किसी बहस में उलझते हैं, तो उनके दिमाग में स्ट्रेस हॉर्मोन का निर्माण सामान्य स्तर से कहीं अधिक मात्रा में होने लगता है.
डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो लोग स्वभाव से बहुत ज्यादा संवेदनशील या भावुक होते हैं, वे छोटी-छोटी बातों को भी अपने दिल और दिमाग पर बहुत गहराई से बिठा लेते हैं. ऐसे लोग जब किसी बहस में उलझते हैं, तो उनके दिमाग में स्ट्रेस हॉर्मोन का निर्माण सामान्य स्तर से कहीं अधिक मात्रा में होने लगता है.
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यही अत्यधिक हॉर्मोन रक्तचाप को बढ़ाकर दिमाग और शरीर के आपसी संतुलन को कुछ पलों के लिए हिला देता है. जैसे ही बहस या तनावपूर्ण माहौल शांत होता है और व्यक्ति का दिमाग सामान्य स्थिति में लौटना शुरू करता है, शरीर में स्ट्रेस हॉर्मोन का स्राव भी कम होने लगता है.
यही अत्यधिक हॉर्मोन रक्तचाप को बढ़ाकर दिमाग और शरीर के आपसी संतुलन को कुछ पलों के लिए हिला देता है. जैसे ही बहस या तनावपूर्ण माहौल शांत होता है और व्यक्ति का दिमाग सामान्य स्थिति में लौटना शुरू करता है, शरीर में स्ट्रेस हॉर्मोन का स्राव भी कम होने लगता है.
Published at : 08 Nov 2026 05:41 PM (IST)
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