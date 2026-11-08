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Tremble When Angry: बहस या लड़ाई होते ही कांपने क्यों लगता है शरीर, क्या ये डर की निशानी है?
Tremble When Angry: बहस या लड़ाई के वक्त शरीर का कांपना केवल डर नहीं बल्कि 'फाइट या फ्लाइट' रिस्पॉन्स और हॉर्मोनल बदलाव के कारण होने वाली एक प्राकृतिक शारीरिक प्रतिक्रिया है.
Tremble When Angry: जब भी किसी इंसान की किसी बात पर तीखी बहस या झगड़ा शुरू होता है, तो कई बार उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगता है. इस स्थिति को देखकर अक्सर लोग यह समझ बैठते हैं कि वह व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा डर गया है या कमजोर है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, गुस्से या तनाव के वक्त शरीर का यह कांपना महज डर नहीं होता है, बल्कि यह हमारे शरीर की एक स्वाभाविक और जन्मजात सुरक्षा प्रणाली है, जो किसी भी संकट से निपटने के लिए हमें तुरंत तैयार करती है.
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