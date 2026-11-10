Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शेख हसीना ने नए दस्तावेज़ मांगे, दिसंबर में लौटने की इच्छा।

भारत ने लंबा वीज़ा देकर उनका प्रवास वैध किया।

राजनीतिक शरण नहीं, सुरक्षा कारणों से भारत में निवास।

बांग्लादेश ने प्रत्यर्पण मांगा; भारत संधि पर विचार कर रहा।

Sheikh Hasina: शेख हसीना के भारत में रहने को लेकर चर्चा चल रही है. खासकर उनके दस्तावेजों और बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं को लेकर. रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास में नए पासपोर्ट और पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन किया है.

उनके वकील ने लंदन में बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को ईमेल भी भेजा है. शेख हसीना ने सुरक्षा और सही समय को ध्यान में रखते हुए दिसंबर में वापस लौटने की इच्छा जताई है.

हसीना भारत में क्यों रह सकती हैं?

हसीना भारत में अनिश्चितकाल तक रह सकती हैं क्योंकि भारत सरकार ने उनके रहने की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की है. भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय समझौते के तहत डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत में 45 दिनों तक रह सकता है. हालांकि हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था. इसके बाद भारत सरकार ने तकनीकी आधार पर उन्हें एक लॉन्ग टर्म वीजा और रेजिडेंस परमिट जारी किया.

इस व्यवस्था के तहत उनका भारत में रहना कानूनी है. सरकार का रुख यह है कि वह जब तक चाहे सुरक्षित रूप से भारत में रह सकती हैं. इस वजह से उनका वर्तमान प्रवास, राजनीतिक पासपोर्ट से मिलने वाली सामान्य अल्पकालिक अनुमति से अलग है.





विदेशी नागरिकों से जुड़े नियम

विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश, रहने और जाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स द्वारा कंट्रोल होती है. आमतौर पर भारत में रहने की अनुमति की अवधि इस बात पर निर्भर होती है कि विदेशी नागरिक के पास किस तरह का वीजा है. पर्यटक, व्यवसायिक, छात्र और रोजगार वीजा की शर्ते अलग-अलग होती हैं और विदेशी नागरिकों को अपने दस्तावेजों से जुड़ी शर्तों का पालन करना होता है.

पंजीकरण भी एक जरूरी प्रक्रिया है. जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों से ज्यादा समय तक रहना चाहते हैं उन्हें फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पंजीकरण कराना जरूरी है. नियमों में अब सख्ती कर दी गई है. पहले 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिनों की छूट मिलती थी. लेकिन अब जो लोग ज्यादा वक्त तक रहना चाहते हैं उन्हें 180 दिन पूरा होने से पहले एफआरआरओ पंजीकरण पूरा करना होगा. काफी ज्यादा आपातकालीन स्थितियों में ही देर से पंजीकरण की अनुमति दी जाती है.





पर्यटक वीजा संबंधी प्रतिबंध

ई-टूरिस्ट वीजा या फिर नियमित पर्यटक वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिक एक कैलेंडर वर्ष में कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 180 दिनों तक रह सकते हैं।

क्या हसीना को राजनीतिक शरण मिली है?

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में राजनीतिक शरण देने के संबंध में कोई भी खास औपचारिक कानून नहीं है. इस वजह से हसीना को आधिकारिक तौर पर शरणार्थी का दर्जा या फिर राजनीतिक शरण नहीं दी गई है. इसके बजाय वह एक दीर्घकालिक वीजा और निवास परमिट पर रह रही हैं. इसे गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद भारत सरकार द्वारा दी गई एक खास अनुमति माना जा सकता है.

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प्रत्यर्पण का सवाल

बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से एक प्रत्यर्पण संधि मौजूद है. संधि के तहत भारत कुछ खास परिस्थितियों में प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है या फिर उसे टाल सकता है. इनमें ऐसे मामले शामिल है जो पूरी तरह से राजनीतिक हो या फिर ऐसी आशंका हो कि संबंधित व्यक्ति को उस देश में निष्पक्ष से सुनवाई नहीं मिलेगी.

भारत इस मामले की कानूनी और राजनयिक स्तर पर जांच कर रहा है और अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. हसीना ने संकेत दिया है कि जब सुरक्षा और हालात ठीक होंगे तो वह बांग्लादेश वापस जाना चाहेगी.

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