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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर

'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर

पद्मश्री और बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक संजीत रॉय का निधन हो गया. उन्होंने तिलोनिया में मंगलवार सुबह 6:15 बजे अंतिम सांस ली. इस पर आशुतोष रांका ने शोक जाहिर किया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Nov 2026 12:51 PM (IST)
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सामाजिक कार्यकर्ता एवं बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक, पद्मश्री से सम्मानित संजीत रॉय का निधन हो गया है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट कर शोक जाहिर किया है. उन्होंने लिखा कि ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. संजीत रॉय ने अजमेर जिले के तिलोनिया गांव के बेयरफुट कॉलेज में मंगलवार सुबह 6.15 अंतिम सांस ली. वहीं, आज शाम 4.00 बजे तिलोनिया गांव में संजीत रॉय का अंतिम संस्कार होगा

संजीत रॉय को साल 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा  टाइम मैगज़ीन ने उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था. रॉय ने ग्रामीण विकास के गांधीवादी मॉडल पर किया जीवन भर काम किया था. उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार की दिशा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी का अधिकार दिलाया था.

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कांग्रेस नेता शशि थरुर ने जताया दुख

संजित रॉय उर्फ बंकर की मौत पर कांग्रेस नेता शशि थरुर ने भी दुख व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उनके निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. वे सेंट स्टीफंस कॉलेज के मेरे सीनियर थे, जिनसे मुझे कुछ बार मिलने का सौभाग्य मिला था. वे एक एक दूरदर्शी सामाजिक कार्यकर्ता थे. इसके अलावा वे नेशनल स्क्वैश चैंपियन भी थे. उन्होंने अपना जीवन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर इनोवेशन लाने के लिए समर्पित कर दिया.  राजस्थान के तिलोनिया में बेयरफुट कॉलेज की स्थापना करके, उन्होंने औपचारिक शिक्षा की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी. उन्होंने साबित कर दिखाया कि अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं  भी निर्माण करने, नई चीजें खोजने और नेतृत्व करने की समझ, कौशल और क्षमता रखती हैं.

संजित रॉय ने  ग्रामीणों के लिए किया बड़ा काम

शशि थरुर ने आगे लिखा कि ग्रामीण दादी-नानी को बेयरफुट सोलर इंजीनियर के रूप में ट्रेंड किया. संजित रॉय की अद्भुत सोच ने भारत और विकासशील दुनिया के हजारों ऐसे घरों में रोशनी पहुंचाई, जहां बिजली की पहुंच नहीं थी.  वे अपने पीछे गरिमा, सामुदायिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की एक अमिट विरासत छोड़ गए हैं. अरुणा रॉय, उनके परिवार, सहयोगियों, दोस्तों, प्रशंसकों और दुनिया भर के उन तमाम लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, जो उनके जीवन के कार्यों से प्रेरित होकर समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 10 Nov 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
CJP Ashutosh Ranka
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