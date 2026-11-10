'देश को काफी बड़ा नुकसान हो गया', संजीत रॉय के निधन पर बोले आशुतोष रांका-शशि थरुर

सामाजिक कार्यकर्ता एवं बेयरफुट कॉलेज के संस्थापक, पद्मश्री से सम्मानित संजीत रॉय का निधन हो गया है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने एक्स पर पोस्ट कर शोक जाहिर किया है. उन्होंने लिखा कि ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. संजीत रॉय ने अजमेर जिले के तिलोनिया गांव के बेयरफुट कॉलेज में मंगलवार सुबह 6.15 अंतिम सांस ली. वहीं, आज शाम 4.00 बजे तिलोनिया गांव में संजीत रॉय का अंतिम संस्कार होगा

संजीत रॉय को साल 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा टाइम मैगज़ीन ने उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया था. रॉय ने ग्रामीण विकास के गांधीवादी मॉडल पर किया जीवन भर काम किया था. उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार की दिशा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी का अधिकार दिलाया था.

कांग्रेस नेता शशि थरुर ने जताया दुख

संजित रॉय उर्फ बंकर की मौत पर कांग्रेस नेता शशि थरुर ने भी दुख व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उनके निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ. वे सेंट स्टीफंस कॉलेज के मेरे सीनियर थे, जिनसे मुझे कुछ बार मिलने का सौभाग्य मिला था. वे एक एक दूरदर्शी सामाजिक कार्यकर्ता थे. इसके अलावा वे नेशनल स्क्वैश चैंपियन भी थे. उन्होंने अपना जीवन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर इनोवेशन लाने के लिए समर्पित कर दिया. राजस्थान के तिलोनिया में बेयरफुट कॉलेज की स्थापना करके, उन्होंने औपचारिक शिक्षा की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी. उन्होंने साबित कर दिखाया कि अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं भी निर्माण करने, नई चीजें खोजने और नेतृत्व करने की समझ, कौशल और क्षमता रखती हैं.

Deeply saddened to learn of the passing of Sanjit "Bunker" Roy, a Stephanian senior I had the privilege of meeting a few times. A visionary social activist, pioneer, and educator (and also national squash champion), Bunker Roy dedicated his life to empowering rural India through self-reliance, sustainable development, and grassroots innovation. By founding the @BarefootCollege in Tilonia, Rajasthan, he transcended conventional notions of formal education, proving that illiterate and semi-literate villagers, especially women, possessed the wisdom, skill, and capability to build, innovate, and lead. His extraordinary vision of training rural grandmothers into "Barefoot Solar Engineers" illuminated thousands of off-grid homes across India and the developing world, leaving behind an indelible legacy of dignity, community empowerment, and environmental stewardship. My heartfelt condolences to Aruna Roy, his family, colleagues, friends, admirers and the vast global community of changemakers inspired by his life's work. 🕉️ शांति 🙏🏼. — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 10, 2026

संजित रॉय ने ग्रामीणों के लिए किया बड़ा काम

शशि थरुर ने आगे लिखा कि ग्रामीण दादी-नानी को बेयरफुट सोलर इंजीनियर के रूप में ट्रेंड किया. संजित रॉय की अद्भुत सोच ने भारत और विकासशील दुनिया के हजारों ऐसे घरों में रोशनी पहुंचाई, जहां बिजली की पहुंच नहीं थी. वे अपने पीछे गरिमा, सामुदायिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की एक अमिट विरासत छोड़ गए हैं. अरुणा रॉय, उनके परिवार, सहयोगियों, दोस्तों, प्रशंसकों और दुनिया भर के उन तमाम लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, जो उनके जीवन के कार्यों से प्रेरित होकर समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं.