साउथ-ईस्ट एशिया के नम और घने जंगलों में पाए जाने वाले इस अद्भुत जीव का वैज्ञानिक नाम 'स्यूडोरैबडियन लॉन्गीसेप्स' है. आमतौर पर एक वयस्क सांप की कुल लंबाई 12 इंच यानी एक फीट से भी कम होती है. जंगल के सूखे पत्तों के नीचे छिपकर रहने और शांत स्वभाव के कारण यह जल्दी किसी की नजरों में नहीं आता है.