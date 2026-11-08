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Dwarf Reed Snake: ये है दुनिया का सबसे तेज भागने वाला सांप, खतरा भांपते ही बन जाता है ‘पहिया’
Dwarf Reed Snake: दुनिया का एक सांप खतरे के समय अपने शरीर को मोड़कर पहिया बना लेता है और चार गुना ज्यादा तेज रफ्तार से लुढ़ककर बिना सिर चकराए सुरक्षित जगह पर छिप जाता है.
Dwarf Reed Snake: धरती पर सांपों की कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अनोखी हरकतें वैज्ञानिकों को भी हैरान कर डालती हैं. आमतौर पर सभी सांप जमीन पर रेंगकर या फिसलकर चलते हैं, लेकिन साउथ-ईस्ट एशिया के घने जंगलों में एक ऐसा अनोखा जीव रहता है जो खतरे को भांपते ही किसी पहिए की तरह गोल-गोल घूमने लगता है. ड्वार्फ रीड स्नेक (Dwarf Reed Snake) नाम का यह छोटा सा सांप जब खुद को जिंदा टायर में बदलता है, तो इसकी रफ्तार सामान्य रेंगने से कई गुना ज्यादा तेज हो जाती है और यह देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाता है.
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Published at : 08 Nov 2026 08:14 PM (IST)
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