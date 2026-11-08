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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDwarf Reed Snake: ये है दुनिया का सबसे तेज भागने वाला सांप, खतरा भांपते ही बन जाता है ‘पहिया’

Dwarf Reed Snake: ये है दुनिया का सबसे तेज भागने वाला सांप, खतरा भांपते ही बन जाता है ‘पहिया’

Dwarf Reed Snake: दुनिया का एक सांप खतरे के समय अपने शरीर को मोड़कर पहिया बना लेता है और चार गुना ज्यादा तेज रफ्तार से लुढ़ककर बिना सिर चकराए सुरक्षित जगह पर छिप जाता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 08 Nov 2026 08:14 PM (IST)
Dwarf Reed Snake: दुनिया का एक सांप खतरे के समय अपने शरीर को मोड़कर पहिया बना लेता है और चार गुना ज्यादा तेज रफ्तार से लुढ़ककर बिना सिर चकराए सुरक्षित जगह पर छिप जाता है.

Dwarf Reed Snake: धरती पर सांपों की कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अनोखी हरकतें वैज्ञानिकों को भी हैरान कर डालती हैं. आमतौर पर सभी सांप जमीन पर रेंगकर या फिसलकर चलते हैं, लेकिन साउथ-ईस्ट एशिया के घने जंगलों में एक ऐसा अनोखा जीव रहता है जो खतरे को भांपते ही किसी पहिए की तरह गोल-गोल घूमने लगता है. ड्वार्फ रीड स्नेक (Dwarf Reed Snake) नाम का यह छोटा सा सांप जब खुद को जिंदा टायर में बदलता है, तो इसकी रफ्तार सामान्य रेंगने से कई गुना ज्यादा तेज हो जाती है और यह देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाता है.

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साउथ-ईस्ट एशिया के नम और घने जंगलों में पाए जाने वाले इस अद्भुत जीव का वैज्ञानिक नाम 'स्यूडोरैबडियन लॉन्गीसेप्स' है. आमतौर पर एक वयस्क सांप की कुल लंबाई 12 इंच यानी एक फीट से भी कम होती है. जंगल के सूखे पत्तों के नीचे छिपकर रहने और शांत स्वभाव के कारण यह जल्दी किसी की नजरों में नहीं आता है.
साउथ-ईस्ट एशिया के नम और घने जंगलों में पाए जाने वाले इस अद्भुत जीव का वैज्ञानिक नाम 'स्यूडोरैबडियन लॉन्गीसेप्स' है. आमतौर पर एक वयस्क सांप की कुल लंबाई 12 इंच यानी एक फीट से भी कम होती है. जंगल के सूखे पत्तों के नीचे छिपकर रहने और शांत स्वभाव के कारण यह जल्दी किसी की नजरों में नहीं आता है.
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जब कोई शिकारी या खतरा इसके पास आता है, तो यह पारंपरिक तरीके से भागने के बजाय अपनी अनूठी शारीरिक बनावट का इस्तेमाल करके हवा में छलांग लगाते हुए पहिए की तरह लुढ़कना शुरू कर देता है.
जब कोई शिकारी या खतरा इसके पास आता है, तो यह पारंपरिक तरीके से भागने के बजाय अपनी अनूठी शारीरिक बनावट का इस्तेमाल करके हवा में छलांग लगाते हुए पहिए की तरह लुढ़कना शुरू कर देता है.
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जब इस छोटे से सांप को अपनी जान का खतरा महसूस होता है, तो यह अपने शरीर के पिछले आधे हिस्से को कसकर एक लूप यानी छल्ले के आकार में मोड़ लेता है. इसके बाद जमीन पर तेजी से धक्का देते हुए यह पहिए की तरह गोल-गोल घूमने लगता है.
जब इस छोटे से सांप को अपनी जान का खतरा महसूस होता है, तो यह अपने शरीर के पिछले आधे हिस्से को कसकर एक लूप यानी छल्ले के आकार में मोड़ लेता है. इसके बाद जमीन पर तेजी से धक्का देते हुए यह पहिए की तरह गोल-गोल घूमने लगता है.
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इस पूरी प्रक्रिया में सांप का शरीर जमीन को पीछे की तरफ जोर से धकेलता है, जिससे वह हवा में उछल जाता है. हवा में रहते हुए ही इसका लचीला शरीर अंग्रेजी के S अक्षर के आकार में मुड़ जाता है और सिर के ठीक ऊपर एक सुंदर मेहराबदार ढांचा तैयार हो जाता है.
इस पूरी प्रक्रिया में सांप का शरीर जमीन को पीछे की तरफ जोर से धकेलता है, जिससे वह हवा में उछल जाता है. हवा में रहते हुए ही इसका लचीला शरीर अंग्रेजी के S अक्षर के आकार में मुड़ जाता है और सिर के ठीक ऊपर एक सुंदर मेहराबदार ढांचा तैयार हो जाता है.
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गोल-गोल घूमने वाले जीवों का सिर आमतौर पर चकरा जाता है और वे दिशाहीन हो जाते हैं, लेकिन ड्वार्फ रीड स्नेक इस मामले में बेहद खास है. जब इसका पूरा शरीर पहिए की तरह तेजी से घूम रहा होता है, तब भी इसका सिर कभी उल्टा नहीं होता और बिल्कुल सामने की तरफ स्थिर रहता है.
गोल-गोल घूमने वाले जीवों का सिर आमतौर पर चकरा जाता है और वे दिशाहीन हो जाते हैं, लेकिन ड्वार्फ रीड स्नेक इस मामले में बेहद खास है. जब इसका पूरा शरीर पहिए की तरह तेजी से घूम रहा होता है, तब भी इसका सिर कभी उल्टा नहीं होता और बिल्कुल सामने की तरफ स्थिर रहता है.
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वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हाई-स्पीड फुटेज के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि तेज गति के दौरान इस सांप के सिर का संतुलन पक्षियों जैसा होता है, जो दौड़ते या चलते समय अपने सिर को पूरी तरह स्थिर रखते हैं.
वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हाई-स्पीड फुटेज के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि तेज गति के दौरान इस सांप के सिर का संतुलन पक्षियों जैसा होता है, जो दौड़ते या चलते समय अपने सिर को पूरी तरह स्थिर रखते हैं.
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सिर एकदम स्थिर और सीधा रहने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि भागते वक्त सांप के देखने, भांपने और सूंघने वाले सभी संवेदनशील अंग पूरी तरह सक्रिय रहते हैं. जब यह पहिया बनकर लुढ़कता है, तो बिना रुके अपने रास्ते की हर बाधा को आसानी से पहचान लेता है.
सिर एकदम स्थिर और सीधा रहने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि भागते वक्त सांप के देखने, भांपने और सूंघने वाले सभी संवेदनशील अंग पूरी तरह सक्रिय रहते हैं. जब यह पहिया बनकर लुढ़कता है, तो बिना रुके अपने रास्ते की हर बाधा को आसानी से पहचान लेता है.
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यदि रास्ते में कोई कंकड़, पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा आ जाए, तो यह पलक झपकते ही अपनी दिशा बदलकर किसी सुरक्षित बिल या पत्तों के ढेर में छिप जाता है, जिससे शिकारियों की नजरें इसे आसानी से नहीं पकड़ पाती हैं.
यदि रास्ते में कोई कंकड़, पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा आ जाए, तो यह पलक झपकते ही अपनी दिशा बदलकर किसी सुरक्षित बिल या पत्तों के ढेर में छिप जाता है, जिससे शिकारियों की नजरें इसे आसानी से नहीं पकड़ पाती हैं.
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रेंगते समय यह छोटा सा सांप बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन जब यह खुद को पहिया बनाकर लुढ़काता है, तो इसकी रफ्तार बेहद हैरान करने वाली होती है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह सांप 3.8 से 8.3 मील प्रति घंटा यानी लगभग 1.72 से 3.69 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकता है.
रेंगते समय यह छोटा सा सांप बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन जब यह खुद को पहिया बनाकर लुढ़काता है, तो इसकी रफ्तार बेहद हैरान करने वाली होती है. वैज्ञानिकों के अनुसार, यह सांप 3.8 से 8.3 मील प्रति घंटा यानी लगभग 1.72 से 3.69 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकता है.
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यह अद्भुत गति इसकी सामान्य रेंगने की चाल से लगभग चार गुना ज्यादा तेज होती है. हैरानी की बात यह है कि यह महज आठ इंच चौड़े संकरे रास्ते पर भी बिना बैलेंस खोए अपनी पूरी रफ्तार से फर्राटा भर सकता है.
यह अद्भुत गति इसकी सामान्य रेंगने की चाल से लगभग चार गुना ज्यादा तेज होती है. हैरानी की बात यह है कि यह महज आठ इंच चौड़े संकरे रास्ते पर भी बिना बैलेंस खोए अपनी पूरी रफ्तार से फर्राटा भर सकता है.
Published at : 08 Nov 2026 08:14 PM (IST)
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