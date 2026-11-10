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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'

अखिलेश के अयोध्या दौरे पर पिघले बृजभूषण सिंह! बोले- 'कोई गलत काम नहीं कर रहे'

पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि कुछ सवालों को समय के साथ दफन कर देना चाहिए और अखिलेश कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि अच्छा कर रहे हैं.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 10 Nov 2026 02:37 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है. जब उनसे अखिलेश यादव के लगातार अयोध्या जाने के उद्देश्य पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जिन्हें समय के साथ दफन कर देना चाहिए. 

पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव को लेकर किए गए सवालों पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते दिखे. उन्होंने कहा कि कुछ सवालों को समय के साथ दफन कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कोई गलत काम नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं. अब जो निकालना है वो निकाल लो. बृजभूषण के इस बयान को अखिलेश यादव के अयोध्या दर्शन पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है.

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'केवल पंजाब की बात क्यों, यूपी-बिहार में भी जल रही पराली'

वहीं, पराली जलाने के मुद्दे पर बृजभूषण ने पंजाब सरकार के साथ-साथ कई राज्यों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब की ही बात क्यों की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों और बिहार में भी खुलेआम पराली जलाई जा रही है.

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, बलरामपुर और बिहार में भी खुलेआम पराली जल रही हैं. जब इन राज्यों में भी प्रतिबंध है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब तकनीक के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि किस खेत में पराली जलाई गई है और किसमें नहीं.

बृजभूषण ने पराली जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर किसानों को जागरूक करने और उन्हें जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि पराली जलने से जमीन को उपजाऊ बनाने वाले कीट भी नष्ट हो जाते हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि किसान जागरूक नहीं हैं और जिन अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, वे भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं. हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि लगातार सवाल उठाने के बावजूद सरकार और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह सवाल सरकार और प्रशासन से पूछा जाना चाहिए.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Brij Bhushan Sharan Singh Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News Ram Mandir UP Assembly Election 2027 UP Election 2027 Elections 2027
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