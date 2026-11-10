अमेरिका-यूरोप में क्यों नहीं छपते बड़े नोट, क्या भारत में बंद होगा 500 रुपये का नोट?

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू के 500 रुपये के नोट को बंद करने की सलाह के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि इसे क्यों बंद किया जाना चाहिए. इसका जवाब ये है कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हमेशा बड़े मूल्य के नोटों को प्राथमिकता नहीं देतीं. इसलिए दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश बड़े नोट छापने से बचते हैं.

अमेरिकी में सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स धोखाधड़ी और चोरी से छुपाए हुए पैसों को लेकर बड़ा अनुमान लगाया गया है. अमेरिकी सरकार का अनुमानित सालाना टैक्स फ्रॉड नुकसान 116-304 अरब डॉलर है, जो लगभग 10 से 27 लाख करोड़ रुपये तक कहा जा सकता है.

बड़े नोट से काला धन नहीं बंद होता

सबसे दिलचस्प बात है कि अमेरिका में 100 डॉलर से बड़ा नोट नहीं छपता, लेकिन वहां भी हर साल सैंकड़ों अरब डॉलर का टैक्स सरकार तक नहीं पहुंचता. यानी बड़े नोटों पर नियंत्रण का मतलब काला धन खत्म होना नहीं है. अमेरिका में आम इस्तेमाल के लिए सबसे बड़ा नोट 100 डॉलर का है.

अमेरिका ने पहले 500, 1,000, 5,000 और 10,000 डॉलर के नोट भी जारी किए थे. 1969 में इन बड़े नोटों को बंद करने का फैसला किया गया. इसकी वजह थी इनका इस्तेमाल कम होना और बड़े नकद लेनदेन को आसान बनाने के बजाय बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ावा देना था.

यूरो में सबसे बड़ा नोट

यूरो में पहले 500 यूरो का नोट जारी होता था. यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2019 में इसका उत्पादन और जारी करना बंद कर दिया. इसकी एक बड़ी वजह थी कि 500 यूरो का नोट कम जगह में बहुत बड़ी रकम रखने और अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक था. पुराने 500 यूरो के नोट आज भी वैध मुद्रा हैं. अब यूरो बैंक नोटों में सबसे बड़ा मूल्य वर्ग 200 यूरो है.

कुवैत में सबसे बड़ा नोट 20 दिनार का है. वहां का 20 रुपया भारत के 6000 रुपए के बराबर है. बहरीन में भी सबसे बड़ा नोट 20 दिनार का है और वहां का 20 रुपया भारत के 5000 रुपए के बराबर है. इसके अलावा जॉर्डन में भी सबसे बड़ा नोट 50 दिनार का है और वहां का 20 रुपया भारत के 2600 रुपए के बराबर है.

इराक में हैं बड़े नोट

इसके उल्ट इराक में 25,000 और 50,000 दिनार के नोट भी हैं. वहां का 20 रुपया भारत के 1.5 रुपए के बराबर है. यहां से समझना जरूरी है कि ईराक की मुद्रा कितनी कमजोर है इसलिए वहां महंगे नोट हैं.

बड़े नोट छापने के पीछे कारण

महंगाई इसका बड़ा कारण है, क्योंकि जिन देशों में मुद्रा की क्रयशक्ति कम होती है, वहां बड़े मूल्य वर्ग के नोटों की जरूरत बढ़ती है. इसके अलावा कुछ देशों में लोग आज भी बड़ी खरीदारी नकद में करना पसंद करते हैं. डिजिटल भुगतान और बैंकिंग का इस्तेमाल जितना व्यापक होगा, बड़े नोटों की जरूरत उतनी कम हो सकती है.



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