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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल

कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड चौथा वनडे? जानें तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल

India vs New Zealand 4th ODI: भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज में तीन मैचों के बाद टीम इडनीय 2-0 से आगे है. तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 02:27 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच बारिश की भेंट चढ़ गया. इसके बावजूद तीन मैचों के बाद टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है. यहां से सीरीज के दो ही परिणाम आ सकते हैं, भारत जीत सकता है या सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर छूट सकती है. टीम इंडिया के पास मौका था कि वह हैमिल्टन में जीत दर्ज करते हुए सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ले.

अब सबकी नजरें सीरीज के चौथे वनडे पर होंगी, जिसमें भारत की जीत के साथ सीरीज का फैसला आ सकता है. मगर न्यूजीलैंड आसानी से हार नहीं मानेगा, जो जीत दर्ज कर सीरीज को ड्रॉ करवाने की रेस में बने रहना चाहेगा. मगर चौथा मैच कब और कहां खेला जाएगा. यहां जान लीजिए मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स.

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कब और कहां खेला जाएगा चौथा वनडे?

भारत और न्यूजीलैंड का चौथा वनडे मैच 13 नवंबर को खेला जाएगा. यह मैच माउंट माउंगानुई स्थित बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

भारतीय समयानुसार यह मैच सुबह 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. टीवी दर्शक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर लाइव प्रसारण देख पाएंगे, जबकि सोनी लिव एप पर मैच का लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगा.

बारिश में धुल गया तीसरा वनडे

भारत-न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडोन पार्क पर खेला जाना था. मुकाबले में टॉस देरी से हुआ, जिसमें भारत ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. मगर मुकाबले में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और बिना किसी एक्शन के मैच को रद्द घोषित कर दिया गया.

चौथे वनडे के लिए बदला स्क्वाड

चौथे वनडे मैच के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड बदल गया है. दरअसल 19 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिसकी तैयारी के लिए कप्तान शुभमन गिल सहित कुछ खिलाड़ी वनडे सीरीज से बाहर हो जाएंगे. चौथे और पांचवें वनडे में श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखेंगे. अंशुल कंबोज और केएल राहुल भी वनडे टीम का साथ छोड़कर टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट जाएंगे.

चौथे वनडे के लिए भारत का स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, ईशान किशन, कुमार कुशाग्र, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, कुलदीप यादव

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 10 Nov 2026 02:27 PM (IST)
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