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Indian Railways: भारतीय रेलवे के पास कितनी ट्रेनें, त्योहारों पर कितने यात्री करते हैं सफर?
Indian Railways: भारतीय रेलवे रोजाना 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को मंजिल तक पहुंचाता है और त्योहारों के दौरान यह संख्या करोड़ में चली जाती है, जिसे संभालने के लिए रेलवे हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाता है.
Indian Railways: भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि रोजाना करोड़ों लोग इसके जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. त्योहारों के इस खास मौसम में जब पूरा देश अपने घर लौटने की जुगत में होता है, तब भारतीय रेल पर यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है. इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि देश का रेल नेटवर्क कितना बड़ा है, पटरियों पर कुल कितनी ट्रेनें दौड़ती हैं और हर साल त्योहारों के दिनों में कितने लोग रेल सफर का हिस्सा बनते हैं.
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