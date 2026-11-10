भारतीय रेल की आधिकारिक शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच देश की पहली ट्रेन चलाई गई थी. उस 14 डिब्बों वाली पहली ट्रेन ने महज 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन उस छोटी सी शुरुआत ने आने वाले समय में देश की किस्मत ही बदल दी.