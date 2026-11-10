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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndian Railways: भारतीय रेलवे के पास कितनी ट्रेनें, त्योहारों पर कितने यात्री करते हैं सफर?

Indian Railways: भारतीय रेलवे के पास कितनी ट्रेनें, त्योहारों पर कितने यात्री करते हैं सफर?

Indian Railways: भारतीय रेलवे रोजाना 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को मंजिल तक पहुंचाता है और त्योहारों के दौरान यह संख्या करोड़ में चली जाती है, जिसे संभालने के लिए रेलवे हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाता है.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 10 Nov 2026 01:20 PM (IST)
Indian Railways: भारतीय रेलवे रोजाना 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को मंजिल तक पहुंचाता है और त्योहारों के दौरान यह संख्या करोड़ में चली जाती है, जिसे संभालने के लिए रेलवे हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाता है.

Indian Railways: भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि रोजाना करोड़ों लोग इसके जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. त्योहारों के इस खास मौसम में जब पूरा देश अपने घर लौटने की जुगत में होता है, तब भारतीय रेल पर यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है. इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि देश का रेल नेटवर्क कितना बड़ा है, पटरियों पर कुल कितनी ट्रेनें दौड़ती हैं और हर साल त्योहारों के दिनों में कितने लोग रेल सफर का हिस्सा बनते हैं.

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भारतीय रेल की आधिकारिक शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच देश की पहली ट्रेन चलाई गई थी. उस 14 डिब्बों वाली पहली ट्रेन ने महज 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन उस छोटी सी शुरुआत ने आने वाले समय में देश की किस्मत ही बदल दी.
भारतीय रेल की आधिकारिक शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच देश की पहली ट्रेन चलाई गई थी. उस 14 डिब्बों वाली पहली ट्रेन ने महज 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन उस छोटी सी शुरुआत ने आने वाले समय में देश की किस्मत ही बदल दी.
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आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने को आपस में जोड़ने का सबसे मजबूत और मुख्य जरिया है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय रेलवे का नेटवर्क देश भर में करीब 68,584 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है.
आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने को आपस में जोड़ने का सबसे मजबूत और मुख्य जरिया है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय रेलवे का नेटवर्क देश भर में करीब 68,584 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है.
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अगर कुल ट्रेनों की बात करें तो देश में 23,000 से ज्यादा ट्रेनें संचालित हो रही हैं. इनमें से लगभग 13,000 से ज्यादा ट्रेनें रोजाना आम यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, जबकि बाकी की ट्रेनें देश के अलग-अलग हिस्सों में जरूरी सामान और माल ढोने वाली मालगाड़ियां होती हैं.
अगर कुल ट्रेनों की बात करें तो देश में 23,000 से ज्यादा ट्रेनें संचालित हो रही हैं. इनमें से लगभग 13,000 से ज्यादा ट्रेनें रोजाना आम यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं, जबकि बाकी की ट्रेनें देश के अलग-अलग हिस्सों में जरूरी सामान और माल ढोने वाली मालगाड़ियां होती हैं.
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किफायती और सुरक्षित होने की वजह से आम लोग सड़क या हवा के मुकाबले रेल सफर को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं. सामान्य दिनों में भी भारतीय रेलवे के जरिए हर रोज लगभग 2.40 करोड़ लोग सफर करते हैं, जो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी के बराबर है.
किफायती और सुरक्षित होने की वजह से आम लोग सड़क या हवा के मुकाबले रेल सफर को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं. सामान्य दिनों में भी भारतीय रेलवे के जरिए हर रोज लगभग 2.40 करोड़ लोग सफर करते हैं, जो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी के बराबर है.
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रेलवे लगातार नए रूट्स तैयार करने और पुरानी पटरियों को आधुनिक बनाने का काम कर रहा है, ताकि यात्रियों को समय पर और बेहतर सुविधाएं मिल सकें. दीवाली, छठ पूजा और होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान भारतीय रेलवे पर यात्रियों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है.
रेलवे लगातार नए रूट्स तैयार करने और पुरानी पटरियों को आधुनिक बनाने का काम कर रहा है, ताकि यात्रियों को समय पर और बेहतर सुविधाएं मिल सकें. दीवाली, छठ पूजा और होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान भारतीय रेलवे पर यात्रियों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है.
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आंकड़ों के मुताबिक, इस त्योहारी सीजन में हर साल 2 करोड़ से अधिक लोग नियमित और विशेष ट्रेनों के जरिए अपने परिवार के पास पहुंचते हैं. स्टेशनों पर उमड़ने वाली इस अपार भीड़ को संभालने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन को हर साल बड़े पैमाने पर विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, इस त्योहारी सीजन में हर साल 2 करोड़ से अधिक लोग नियमित और विशेष ट्रेनों के जरिए अपने परिवार के पास पहुंचते हैं. स्टेशनों पर उमड़ने वाली इस अपार भीड़ को संभालने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन को हर साल बड़े पैमाने पर विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं.
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त्योहारों के समय स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भगदड़ को रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रेलवे विशेष कदम उठाता है. हाल के त्योहारी मौसम में भीड़ को मैनेज करने के लिए भारतीय रेलवे ने करीब 18,000 विशेष यानी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया.
त्योहारों के समय स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भगदड़ को रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रेलवे विशेष कदम उठाता है. हाल के त्योहारी मौसम में भीड़ को मैनेज करने के लिए भारतीय रेलवे ने करीब 18,000 विशेष यानी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया.
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इसके साथ ही बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के ठहरने के लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जाते हैं और अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाते हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
इसके साथ ही बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के ठहरने के लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जाते हैं और अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाते हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
Published at : 10 Nov 2026 01:20 PM (IST)
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