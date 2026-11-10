Mata Hari Spy Story: AI चिप दिग्गज कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग द्वारा एक ईमेल में चीनी जासूस के साथ प्रेम संबंध स्वीकार करने और इसके बाद शुरू हुई जांच ने इतिहास की सबसे मशहूर और रहस्यमयी जासूस 'माता हारी' की कहानी को एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है. आज से करीब एक सदी पहले यूरोप में अपनी खूबसूरती और कला से तहलका मचाने वाली माता हारी की जिंदगी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी. इस पूरी घटना के केंद्र में एक महिला का प्रभाव, कूटनीति, धोखे के जाल और एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की दिलचस्प दास्तां छिपी है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था.

माता हारी का खौफनाक और नाटकीय अंत

साल 1917 की 15 अक्टूबर को पेरिस की सेंट्रल जेल में सुबह-सुबह घंटी बजी और तहखाने में बंद 41 वर्षीय माता हारी को उसके आखिरी सफर के लिए जगाया गया. उसने जाने से पहले कुछ कागजात मांगे और दो चिट्ठियों में अपनी जिंदगी का पूरा ब्योरा कांपते हाथों से लिखा. इसके बाद उसे आसमानी रंग की एक गाड़ी में बिठाया गया, जिसके साथ एक नन और उसका वकील भी मौजूद थे. गाड़ी पेरिस के बाहर एक छोटे से मैदान में रुकी, जहां उसके सामने 12 फ्रांसीसी अफसर अपनी बंदूकें ताने खड़े थे.

अधिकारियों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और अपनी आखिरी सांस तक पूरी निडरता दिखाई. ठीक सुबह साढ़े पांच बजे एक अफसर के इशारे पर बारह बंदूकों से एक साथ गोलियां चलीं और माता हारी की जीवनलीला समाप्त हो गई. एक फ्रांसीसी अधिकारी के मुंह से उस वक्त निकला था कि इस महिला को मरना भी अच्छी तरह आता है. उसकी इस मौत ने उसे इतिहास के पन्नों में अमर तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई बहुत अलग थी.

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मार्गरेथा जेला से माता हारी बनने का सफर

नीदरलैंड के एक साधारण परिवार में जन्मी मार्गरेथा जेला का बचपन सामान्य था, लेकिन कम उम्र में ही उसकी जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया. एक अखबार में डच फौजी अफसर का विज्ञापन देखकर उसने उससे शादी कर ली और इंडोनेशिया चली गई, जहां उसे दो बच्चे हुए. हालांकि, पारिवारिक कलह, आपसी अविश्वास और एक गंभीर बीमारी के कारण बच्चों की मौत ने इस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दिया. इसके बाद उसने पति से तलाक ले लिया और अपनी बेटी को उसके पिता के पास छोड़कर अकेले फ्रांस की तरफ रुख किया.





फ्रांस पहुंचकर उसने अपनी पुरानी जिंदगी और पहचान से पूरी तरह पीछा छुड़ाने के लिए अपना नाम बदलकर 'माता हारी' रख लिया. इंडोनेशियाई भाषा में इस नाम का अर्थ सूरज होता है, जो सुनने में काफी आकर्षक और एशियाई जान पड़ता था. उसने अपनी खूबसूरती और अनोखी शैली का इस्तेमाल करते हुए खुद को पूरब की एक रहस्यमयी नृत्यांगना के रूप में पेश किया. पेरिस के कला और संगीत प्रेमियों के बीच उसने अपनी पहचान बनाई और धीरे-धीरे पूरे यूरोप में उसके नाम का डंका बजने लगा.

पेरिस की गलियों से लेकर यूरोप के महलों तक लोकप्रियता

साल 1905 में पेरिस के म्यूसी गिमे म्यूजियम में माता हारी के एक डांस शो ने तहलका मचा दिया था. उस दौर में पेरिस में महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पर सख्त पाबंदी और अश्लीलता के खिलाफ कड़े कानून हुआ करते थे, लेकिन माता हारी ने सबको यह कहकर झांसा दिया कि यह पूरब के देवी-देवताओं की पूजा का पारंपरिक नृत्य है. यूरोप के लोगों के मन में एशियाई संस्कृति को लेकर एक अलग ही आकर्षण था, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया और उसके शो हमेशा हाउसफुल रहने लगे.

जल्द ही वह पेरिस की सबसे मशहूर डांसर बन गई और यूरोप की तमाम राजधानियों से उसे बुलावा आने लगा. रईस लोग, बड़े उद्योगपति, डिप्लोमैट और मिलिट्री अफसर उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे और उस पर पानी की तरह पैसा बहाते थे. इस दौरान उसे पैसों की कोई कमी नहीं रही और महंगे तोहफे मिलने का सिलसिला आम हो गया. लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र ढलने लगी, डांस शो बंद हो गए और उसने रईसों के साथ अपनी नजदीकियों के जरिए अपनी शानो-शौकत को बनाए रखा.

रूसी फौजी अफसर से इश्क और बदलती किस्मत

साल 1915 में माता हारी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब उसकी मुलाकात व्लादिमीर दे मैसलॉफ नाम के एक रूसी फौजी अफसर से हुई. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए मैसलॉफ जहरीली गैस का शिकार हो गया था और उसकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह चली गई थी. माता हारी से मिलते ही वह उसके प्यार में पागल हो गया और उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया, जिसे माता हारी ने तुरंत स्वीकार कर लिया.

मैसलॉफ के साथ अपनी नई और सुखी जिंदगी बसाने के लिए माता हारी को भारी मात्रा में पैसों की जरूरत थी. अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने फ्रांसीसी युद्ध विभाग से जुड़े एक व्यक्ति से मदद मांगी और यहीं से उसकी मुसीबतें शुरू हो गईं. उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका यह कदम उसे एक ऐसे खतरनाक जाल में धकेल देगा जहां से उसकी वापसी नामुमकिन थी.

फ्रांसीसी खुफिया विभाग का खतरनाक जाल और फंसाव

फ्रांसीसी गुप्तचर विभाग के हेड जॉर्ज लैडॉ ने माता हारी को फ्रांस के लिए जासूसी करने का प्रस्ताव दिया और इसके बदले में 10 लाख फ्रैंक देने का लालच दिया. पैसों की सख्त जरूरत के कारण उसने इस काम को हां कह दिया और लैडॉ के कहने पर स्पेन चली गई, जहां उसने जर्मन डिप्लोमैट आर्नोल्ड वॉन कैले से मुलाकात की. माता हारी ने अपनी कला और अदाओं से उस जर्मन डिप्लोमैट को अपने जाल में फंसा लिया और युद्ध से जुड़ी कुछ गोपनीय जानकारियां हासिल कर लीं.

लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ क्योंकि फ्रांसीसी अधिकारी लैडॉ उसे पहले से ही एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था. साल 1916 की लड़ाइयों में फ्रांस की सेना पिछड़ रही थी और सैनिकों का मनोबल लगातार गिर रहा था, ऐसे में सरकार को देश के सामने एक बड़ा गद्दार पेश करने की जरूरत थी. लैडॉ ने माता हारी को ही इस साजिश का शिकार बनाया और अदालत में उसके खिलाफ फर्जी और अधूरे दस्तावेज पेश कर दिए ताकि उसे जर्मन जासूस साबित किया जा सके.

सजा, झूठे आरोप और अदालत का फैसला

अदालत में माता हारी पर यह झूठा इल्जाम मढ़ा गया कि उसकी जासूसी के कारण 50 हजार फ्रांसीसी सैनिक मारे गए, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर थी. हालांकि उसने जर्मन अधिकारियों से कुछ पैसे जरूर लिए थे, लेकिन उसने कभी भी फ्रांस के खिलाफ कोई जासूसी नहीं की थी. उस पर सबसे बड़ा दोष यह था कि उसके कई प्रेमी थे और वह समाज के स्थापित नियमों के खिलाफ खुलकर जीवन जीती थी, जिसका फायदा उठाकर उसे मौत की सजा सुना दी गई.





सालों बाद जब साल 2017 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया, तो यह साफ हो गया कि माता हारी पूरी तरह निर्दोष थी और उसे एक राजनीतिक बलि का बकरा बनाया गया था. खुद लैडॉ पर बाद में डबल एजेंट होने के आरोप लगे और वह बच निकला, लेकिन माता हारी को कोई राहत नहीं मिली. मौत के बाद भी उसके शव का सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उसके शरीर के हिस्सों को संरक्षित कर लिया गया जो बाद में संग्रहालय से चोरी हो गए.

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