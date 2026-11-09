आमतौर पर हड्डियां सीधे पड़ने वाली दबाव को अगल बगल से लगने वाली चोट या मरोड़ की तुलना में बेहतर तरीके से झेल सकती है. अगर किसी हड्डी पर अगल-बगल से जोर का झटका लगे या फिर वह अचानक मुड़ जाए तो कम ताकत लगने पर भी वह टूट सकती है.