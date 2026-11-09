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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHuman Bone Strength: इंसान की हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं, कितना प्रेशर पड़ने पर जाती हैं टूट?

Human Bone Strength: इंसान की हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं, कितना प्रेशर पड़ने पर जाती हैं टूट?

Human Bone Strength: वैसे तो इंसान की हड्डी काफी मजबूत होती है लेकिन कुछ प्रेशर पड़ने पर यह टूट भी सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Nov 2026 05:25 PM (IST)
Human Bone Strength: वैसे तो इंसान की हड्डी काफी मजबूत होती है लेकिन कुछ प्रेशर पड़ने पर यह टूट भी सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Human Bone Strength: इंसानी हड्डियां काफी हल्की होने के बावजूद काफी मजबूत होती हैं. वजन के हिसाब से तुलना अगर करें तो यह स्टील से लगभग 5 गुना ज्यादा मजबूत हो सकती है. आइए जानते हैं कि कितना प्रेशर पड़ने पर इंसानी हड्डी टूट सकती है.

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इंसानी हड्डियों का स्ट्रैंथ टू वेट रेशियो काफी शानदार होता है. अगर बराबर वजन की तुलना की जाए तो यह स्टील से लगभग 5 गुना ज्यादा मजबूत हो सकती हैं. इस तरह यह प्रकृति की बनाई हुई काफी मजबूत संरचनाएं हैं.
इंसानी हड्डियों का स्ट्रैंथ टू वेट रेशियो काफी शानदार होता है. अगर बराबर वजन की तुलना की जाए तो यह स्टील से लगभग 5 गुना ज्यादा मजबूत हो सकती हैं. इस तरह यह प्रकृति की बनाई हुई काफी मजबूत संरचनाएं हैं.
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एक सामान्य इंसानी हड्डी लगभग 1000 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने पर टूट सकती है. हालांकि हड्डी किस तरह की है, दबाव किस दिशा से आ रहा है और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी है इसके आधार पर यह सीमा अलग-अलग हो सकती है.
एक सामान्य इंसानी हड्डी लगभग 1000 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने पर टूट सकती है. हालांकि हड्डी किस तरह की है, दबाव किस दिशा से आ रहा है और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति कैसी है इसके आधार पर यह सीमा अलग-अलग हो सकती है.
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जांघ की हड्डी लगभग 4000 न्यूटन का सीधा दबाव झेल सकती है. कुछ खास स्थिति में इसका दबाव सहने की क्षमता लगभग 6000 पाउंड तक पहुंच सकती है.
जांघ की हड्डी लगभग 4000 न्यूटन का सीधा दबाव झेल सकती है. कुछ खास स्थिति में इसका दबाव सहने की क्षमता लगभग 6000 पाउंड तक पहुंच सकती है.
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ऐसा माना जाता है कि इंसानी हड्डी का एक क्यूबिक इंच हिस्सा इतना वजन उठा सकता है जितना पांच सामान्य पिकअप ट्रक उठा सकते हैं. यह तुलना स्वस्थ हड्डी के टिश्यू की जबरदस्त मजबूती को दिखाती है.
ऐसा माना जाता है कि इंसानी हड्डी का एक क्यूबिक इंच हिस्सा इतना वजन उठा सकता है जितना पांच सामान्य पिकअप ट्रक उठा सकते हैं. यह तुलना स्वस्थ हड्डी के टिश्यू की जबरदस्त मजबूती को दिखाती है.
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हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो उन्हें कठोरता और मजबूती देता है. इसके अलावा इनमें कोलेजन प्रोटीन भी होता है जो हड्डियों को लचीलापन देता है. यह दोनों मिलकर हड्डियों को वजन उठाने और बिना आसानी से टूटे झटकों को सहने में मदद करते हैं.
हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो उन्हें कठोरता और मजबूती देता है. इसके अलावा इनमें कोलेजन प्रोटीन भी होता है जो हड्डियों को लचीलापन देता है. यह दोनों मिलकर हड्डियों को वजन उठाने और बिना आसानी से टूटे झटकों को सहने में मदद करते हैं.
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आमतौर पर हड्डियां सीधे पड़ने वाली दबाव को अगल बगल से लगने वाली चोट या मरोड़ की तुलना में बेहतर तरीके से झेल सकती है. अगर किसी हड्डी पर अगल-बगल से जोर का झटका लगे या फिर वह अचानक मुड़ जाए तो कम ताकत लगने पर भी वह टूट सकती है.
आमतौर पर हड्डियां सीधे पड़ने वाली दबाव को अगल बगल से लगने वाली चोट या मरोड़ की तुलना में बेहतर तरीके से झेल सकती है. अगर किसी हड्डी पर अगल-बगल से जोर का झटका लगे या फिर वह अचानक मुड़ जाए तो कम ताकत लगने पर भी वह टूट सकती है.
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तेज रफ्तार वाहन की टक्कर या फिर काफी ऊंचाई से गिरने जैसी घटना में हड्डियों पर इतना दबाव पड़ सकता है जो उनकी सहने की क्षमता से काफी ज्यादा होता है.
तेज रफ्तार वाहन की टक्कर या फिर काफी ऊंचाई से गिरने जैसी घटना में हड्डियों पर इतना दबाव पड़ सकता है जो उनकी सहने की क्षमता से काफी ज्यादा होता है.
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उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व अक्सर कम हो जाता है खासकर उन लोगों में जिन्हें ऑस्टियोपोरेसिस है.
उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व अक्सर कम हो जाता है खासकर उन लोगों में जिन्हें ऑस्टियोपोरेसिस है.
Published at : 09 Nov 2026 05:25 PM (IST)
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