एक्सप्लोरर
Human Bone Strength: इंसान की हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं, कितना प्रेशर पड़ने पर जाती हैं टूट?
Human Bone Strength: वैसे तो इंसान की हड्डी काफी मजबूत होती है लेकिन कुछ प्रेशर पड़ने पर यह टूट भी सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Human Bone Strength: इंसानी हड्डियां काफी हल्की होने के बावजूद काफी मजबूत होती हैं. वजन के हिसाब से तुलना अगर करें तो यह स्टील से लगभग 5 गुना ज्यादा मजबूत हो सकती है. आइए जानते हैं कि कितना प्रेशर पड़ने पर इंसानी हड्डी टूट सकती है.
जनरल नॉलेज
8 Photos
टोटकों के भरोसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश, हजारों रुपये क्यों खर्च कर रहे कपल्स?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
Jensen Huang कौन हैं, कैसे बने दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी Nvidia के मालिक?
जनरल नॉलेज
कोई कब घोषित होता है दिवालिया, क्या इसके बाद माफ हो जाता है कर्ज?
जनरल नॉलेज
क्या इंसानों की तरह जानवरों पर भी होता है प्रदूषण का असर, जानें जवाब
जनरल नॉलेज
दिवाली पर पटाखे ही क्यों फोड़ते हैं? कीमत 30 सिगरेट पीने जितनी जहरीली हवा
Advertisement
नरेंद्र मोदी
Opinion