ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?

ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या फिर होगा बड़ा अटैक?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू उन्हें रोज फोन कर रहे हैं. नेतन्याहू रोज फोन करके हमला करने की कह रहे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Nov 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि जल्द ही ईरान से जंग खत्म होने वाली है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ब्रीफिंग के दौरान ये दावा किया है कि ईरान की ताकत अब खत्म हो चुकी है ये जंग लगभग खत्म हो गई है. इसी बीच खबर आई है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को रोज फोन कर रहे हैं और उनसे तेहरान पर हमले फिर से शुरू करने के लिए कह रहे हैं.

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू ट्रंप से ईरान पर हमले फिर से शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
विश्व
'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा
'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा
विश्व
ट्रंप की मिडटर्म हार का विदेश नीति पर क्या होगा असर? पेरिस में G7 बैठक में उठेंगे सवाल
ट्रंप की मिडटर्म हार का विदेश नीति पर क्या होगा असर? पेरिस में G7 बैठक में उठेंगे सवाल
विश्व
Explained: आइसेनकोट का नेतन्याहू को न्योता, इजराइल में नई सरकार का रास्ता साफ़?
Explained: आइसेनकोट का नेतन्याहू को न्योता, इजराइल में नई सरकार का रास्ता साफ़?

नेतन्याहू ट्रंप को कर रहे हैं रोज फोन
रिपोर्ट के मुताबिक, नेतान्याहू ट्रंप को हर दिन फोन करते हैं और युद्ध फिर से शुरू करने का आग्रह करते हैं. वहीं जो लोग व्हाइट हाउस के अंदर और बाहर युद्ध नहीं चाहते वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं. नेतन्याहू की यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अरब नेता अमेरिकी राष्ट्रपति से कूटनीति का सहारा लेने और युद्ध समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं.

अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमले

ट्रंप को ये फोन कॉल ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिका लगातार ईरान पर छिटपुट हमले कर रहा है. 3 और 6 नवंबर को अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के केशम द्वीप को निशाना बनाया था. हालांकि ट्रंप ने 6 नवंबर को केशम द्वीप पर हुए हमलों का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि जरूर की कि वाशिंगटन ने एक नया हमला किया है.

फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम छोटे हमले करते हैं लेकिन वो असरदार होते हैं. उन्होंने एक एंटी-एयरक्राफ्ट डिवाइस तैयार किया था जिसे हमने लगभग 15 मिनट - शायद 5 मिनट - में ही नष्ट कर दिया."

ईरान पर हमले फिर से शुरू करने की नेतन्याहू की यह मांग ऐसे समय में आई है जब यह युद्ध उन मुख्य कारणों में से एक माना जा रहा है. जिसकी वजह से ट्रंप की पार्टी अमेरिकी कांग्रेस में अपनी मजबूत पकड़ खो बैठी. इसके अलावा इजराइल में हुए चुनावों के बाद नेतन्याहू भी एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं. लिकुड पार्टी के नेता बहुमत हासिल करने में नाकाम रहे. जिससे चुनाव का नतीजा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका.

ये भी पढ़ें: सोनिया गांधी क्यों नहीं बनीं भारत की PM, अब किया ये खुलासा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
Read More
Published at : 10 Nov 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu DONALD Trump IRAN Iran US War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
विश्व
'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा
'ईरान की ताकत को पूरी तरह कुचला, जंग खत्म', ट्रंप का दावा
विश्व
ट्रंप की मिडटर्म हार का विदेश नीति पर क्या होगा असर? पेरिस में G7 बैठक में उठेंगे सवाल
ट्रंप की मिडटर्म हार का विदेश नीति पर क्या होगा असर? पेरिस में G7 बैठक में उठेंगे सवाल
विश्व
Explained: आइसेनकोट का नेतन्याहू को न्योता, इजराइल में नई सरकार का रास्ता साफ़?
Explained: आइसेनकोट का नेतन्याहू को न्योता, इजराइल में नई सरकार का रास्ता साफ़?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
भारत में गिरफ्तारी के पीछे रूस का हाथ? अमेरिकी सैनिक मैथ्यू वैनडाइक का बड़ा दावा
महाराष्ट्र
मुंबई: गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति नहीं, बॉम्बे HC ने किया इनकार
मुंबई: गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा की अनुमति नहीं, बॉम्बे HC ने किया इनकार
आईपीएल 2026
'सबसे बेकार...', अक्षर पटेल के CSK में जाने पर भारतीय क्रिकेटर का चौंकाने वाला बयान
'सबसे बेकार', अक्षर पटेल के CSK में जाने पर भारतीय क्रिकेटर का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
महिला अधिकारों के लिए स्टैंड, अफगानिस्तान से नहीं खेलेगा सीरीज; स्कॉटलैंड का एलान 
महिला अधिकारों के लिए स्टैंड, अफगानिस्तान से नहीं खेलेगा सीरीज; स्कॉटलैंड का एलान 
इंडिया
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
'वो जब भी मेरे सामने आते हैं...', PM मोदी को लेकर सोनिया गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा?
तमिल सिनेमा
'रामायण' के आगे सूर्या की 'सीन' का बजा डंका, चौथे दिन कमा डाले करोड़ों, 'डीसी' को भी दी मात, बनाया ये रिकॉर्ड
'रामायण' के आगे सूर्या की 'सीन' का बजा डंका, चौथे दिन कमा डाले करोड़ों
क्रिकेट
IND-NZ में कितने बजे तक शुरू हो सकता है 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
IND-NZ में कितने बजे तक शुरू हो सकता है 20-20 ओवर का मैच? कट-ऑफ टाइम आया सामने
दिल्ली NCR
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
लाल किला विस्फोट मामले में 300 संदिग्ध गिरफ्तार, 73 भगोड़े भारत लाए गए
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget