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Diwali Gifts: दिवाली पर किस कंपनी ने दिए सबसे तगड़े गिफ्ट, किस पायदान पर अंबानी-अडानी?
Diwali Gifts: इस दिवाली एमआईटीएस ग्रुप और मीडियागढ़ जैसी कंपनियों ने कर्मचारियों को कारें और आईफोन जैसे महंगे तोहफे देकर बाजी मारी. आइए जानें कि अडानी और अंबानी कितने नंबर पर रहे.
Diwali Gifts: भारत में दिवाली का त्योहार केवल रोशनी और मिठाइयों का पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने कर्मचारियों के प्रति आभार जताने और उनके काम को सराहने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है. कॉरपोरेट जगत में इस पावन अवसर पर कर्मचारियों को उपहार और बोनस देने की एक लंबी और अनूठी परंपरा चली आ रही है, जो बॉस और स्टाफ के बीच के रिश्तों को मजबूत करती है. समय के साथ अब यह परंपरा सिर्फ साधारण उपहारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को कारें और महंगे गैजेट्स जैसे शानदार तोहफे देकर इस त्योहार को और भी ज्यादा यादगार बनाने लगी हैं.
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Published at : 09 Nov 2026 06:13 PM (IST)
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