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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजDiwali Gifts: दिवाली पर किस कंपनी ने दिए सबसे तगड़े गिफ्ट, किस पायदान पर अंबानी-अडानी?

Diwali Gifts: दिवाली पर किस कंपनी ने दिए सबसे तगड़े गिफ्ट, किस पायदान पर अंबानी-अडानी?

Diwali Gifts: इस दिवाली एमआईटीएस ग्रुप और मीडियागढ़ जैसी कंपनियों ने कर्मचारियों को कारें और आईफोन जैसे महंगे तोहफे देकर बाजी मारी. आइए जानें कि अडानी और अंबानी कितने नंबर पर रहे.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 09 Nov 2026 06:13 PM (IST)
Diwali Gifts: इस दिवाली एमआईटीएस ग्रुप और मीडियागढ़ जैसी कंपनियों ने कर्मचारियों को कारें और आईफोन जैसे महंगे तोहफे देकर बाजी मारी. आइए जानें कि अडानी और अंबानी कितने नंबर पर रहे.

Diwali Gifts: भारत में दिवाली का त्योहार केवल रोशनी और मिठाइयों का पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने कर्मचारियों के प्रति आभार जताने और उनके काम को सराहने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है. कॉरपोरेट जगत में इस पावन अवसर पर कर्मचारियों को उपहार और बोनस देने की एक लंबी और अनूठी परंपरा चली आ रही है, जो बॉस और स्टाफ के बीच के रिश्तों को मजबूत करती है. समय के साथ अब यह परंपरा सिर्फ साधारण उपहारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को कारें और महंगे गैजेट्स जैसे शानदार तोहफे देकर इस त्योहार को और भी ज्यादा यादगार बनाने लगी हैं.

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इस बार दिवाली पर हरियाणा के पंचकूला स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी एमआईटीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने कर्मचारियों को सबसे महंगे और चौंकाने वाले तोहफे देकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
इस बार दिवाली पर हरियाणा के पंचकूला स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी एमआईटीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने कर्मचारियों को सबसे महंगे और चौंकाने वाले तोहफे देकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन एम.के. भाटिया ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को उनकी मेहनत का इनाम देते हुए सीधे शानदार किआ सोनेट एसयूवी कारें गिफ्ट कीं. कंपनी का यह बड़ा कदम कर्मचारियों के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा और इससे पूरी टीम का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया.
कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन एम.के. भाटिया ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को उनकी मेहनत का इनाम देते हुए सीधे शानदार किआ सोनेट एसयूवी कारें गिफ्ट कीं. कंपनी का यह बड़ा कदम कर्मचारियों के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा और इससे पूरी टीम का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया.
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राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित मीडियागढ़ कंपनी ने भी इस त्योहारी सीजन में अपने स्टाफ को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करने वाले अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर कारें भेंट कीं, जिसमें टाटा हैरियर और ह्यूंदै आई20 जैसी लोकप्रिय गाड़ियां शामिल थीं.
राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित मीडियागढ़ कंपनी ने भी इस त्योहारी सीजन में अपने स्टाफ को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करने वाले अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर कारें भेंट कीं, जिसमें टाटा हैरियर और ह्यूंदै आई20 जैसी लोकप्रिय गाड़ियां शामिल थीं.
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राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित फिनेंसरसाब कंपनी ने इस बार अपने कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से लैस तोहफा देने का फैसला किया. कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को लगभग 70,000 रुपये की भारी-भरकम कीमत वाले बिल्कुल नए आईफोन 16 स्मार्टफोन गिफ्ट किए.
राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित फिनेंसरसाब कंपनी ने इस बार अपने कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक से लैस तोहफा देने का फैसला किया. कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को लगभग 70,000 रुपये की भारी-भरकम कीमत वाले बिल्कुल नए आईफोन 16 स्मार्टफोन गिफ्ट किए.
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गुजरात के सूरत शहर में अपनी दरियादली के लिए मशहूर एक जाने-माने टेक्सटाइल कारोबारी रामस्वरूप ने इस दिवाली अनोखे अंदाज में अपने स्टाफ को सम्मानित किया.
गुजरात के सूरत शहर में अपनी दरियादली के लिए मशहूर एक जाने-माने टेक्सटाइल कारोबारी रामस्वरूप ने इस दिवाली अनोखे अंदाज में अपने स्टाफ को सम्मानित किया.
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उन्होंने अपने कारोबार में दिन-रात मेहनत करने वाले 20 कर्मचारियों को दिवाली बोनस के रूप में एक लाख रुपये से भी ज्यादा की नकद राशि उपहार में दी. इस सीधी नकद आर्थिक मदद से कर्मचारियों के परिवारों को अपने त्योहार की जरूरतें पूरी करने में बहुत बड़ी और तुरंत राहत मिली.
उन्होंने अपने कारोबार में दिन-रात मेहनत करने वाले 20 कर्मचारियों को दिवाली बोनस के रूप में एक लाख रुपये से भी ज्यादा की नकद राशि उपहार में दी. इस सीधी नकद आर्थिक मदद से कर्मचारियों के परिवारों को अपने त्योहार की जरूरतें पूरी करने में बहुत बड़ी और तुरंत राहत मिली.
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घरेलू और प्रीमियम उत्पादों के लिए पहचानी जाने वाली कोहलर कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बेहद खास और शाही गिफ्ट हैम्पर तैयार करवाए थे.
घरेलू और प्रीमियम उत्पादों के लिए पहचानी जाने वाली कोहलर कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बेहद खास और शाही गिफ्ट हैम्पर तैयार करवाए थे.
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इस साल कंपनी की तरफ से दिए गए उपहारों में 20 ग्राम शुद्ध चांदी की बार, आधुनिक एयर फ्रायर और एक शानदार कॉफी मशीन जैसे उच्च श्रेणी के प्रीमियम उत्पाद शामिल थे. इन उपहारों ने कर्मचारियों के घर के सामान और उनके जीवन स्तर में एक नया और शानदार इजाफा किया.
इस साल कंपनी की तरफ से दिए गए उपहारों में 20 ग्राम शुद्ध चांदी की बार, आधुनिक एयर फ्रायर और एक शानदार कॉफी मशीन जैसे उच्च श्रेणी के प्रीमियम उत्पाद शामिल थे. इन उपहारों ने कर्मचारियों के घर के सामान और उनके जीवन स्तर में एक नया और शानदार इजाफा किया.
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देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो और रिलायंस ग्रुप ने अपने कर्मचारियों को दिवाली पर काजू, बादाम और किशमिश जैसे प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स के साथ-साथ चांदी की छोटी भगवान गणेश की मूर्ति जैसी पारंपरिक और पवित्र भेंट दी.
देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस जियो और रिलायंस ग्रुप ने अपने कर्मचारियों को दिवाली पर काजू, बादाम और किशमिश जैसे प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स के साथ-साथ चांदी की छोटी भगवान गणेश की मूर्ति जैसी पारंपरिक और पवित्र भेंट दी.
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बात करें देश के दूसरे सबसे बड़े कारोबारी समूह यानी गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की, तो इस त्योहारी सीजन में कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को दिए जाने वाले दिवाली गिफ्ट्स को लेकर कोई भी आधिकारिक सूची या बड़ी चर्चा सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है.
बात करें देश के दूसरे सबसे बड़े कारोबारी समूह यानी गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की, तो इस त्योहारी सीजन में कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को दिए जाने वाले दिवाली गिफ्ट्स को लेकर कोई भी आधिकारिक सूची या बड़ी चर्चा सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई है.
Published at : 09 Nov 2026 06:13 PM (IST)
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