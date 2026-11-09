कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन एम.के. भाटिया ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को उनकी मेहनत का इनाम देते हुए सीधे शानदार किआ सोनेट एसयूवी कारें गिफ्ट कीं. कंपनी का यह बड़ा कदम कर्मचारियों के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र बना रहा और इससे पूरी टीम का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया.