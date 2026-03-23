सैर-सपाटा या नियमों की जंजीर? दुनिया के वो डेस्टिनेशन जहां हर कदम पर है पाबंदियों का पहरा

कई बार तो आपको यह भी बताना पड़ता है कि आप किस समय कहां होंगे और किससे मिलेंगे. इन पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और वहां की संस्कृति को बाहरी प्रभाव से बचाना होता है. यहां नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि आपको देश से बाहर भी निकाला जा सकता है.