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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजसैर-सपाटा या नियमों की जंजीर? दुनिया के वो डेस्टिनेशन जहां हर कदम पर है पाबंदियों का पहरा

सैर-सपाटा या नियमों की जंजीर? दुनिया के वो डेस्टिनेशन जहां हर कदम पर है पाबंदियों का पहरा

दुनिया के कुछ देशों में पर्यटन आजादी का नहीं बल्कि कड़े नियमों का सौदा है. उत्तर कोरिया में चौबीसों घंटे सरकारी गाइड की निगरानी, सऊदी अरब के धार्मिक प्रतिबंध और कई मुश्किलें पैदा करती हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Mar 2026 07:50 AM (IST)
दुनिया के कुछ देशों में पर्यटन आजादी का नहीं बल्कि कड़े नियमों का सौदा है. उत्तर कोरिया में चौबीसों घंटे सरकारी गाइड की निगरानी, सऊदी अरब के धार्मिक प्रतिबंध और कई मुश्किलें पैदा करती हैं.

छुट्टियों का नाम सुनते ही मन में आजादी और बेफिक्री का अहसास होता है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर्यटन का मतलब मौज-मस्ती नहीं बल्कि कड़े अनुशासन का पालन करना है. इन देशों में कदम रखते ही आपकी हर गतिविधि सरकारी निगरानी में आ जाती है. यहां आप अपनी मर्जी से न तो रास्ता चुन सकते हैं और न ही किसी स्थानीय नागरिक से खुलकर बात कर सकते हैं. आजाद परिंदों की तरह घूमने का शौक रखने वाले सैलानियों के लिए ये जगहें किसी चुनौती से कम नहीं हैं, जहां हर मोड़ पर नियमों की एक नई दीवार खड़ी मिलती है.

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दुनिया के कुछ देशों में टूरिज्म को पूरी तरह आजाद नहीं रखा गया है. यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए सरकार ने पहले से ही एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है. इन जगहों पर जाने से पहले आपको अपना पूरा ट्रैवल प्लान अधिकारियों से मंजूर कराना होता है.
दुनिया के कुछ देशों में टूरिज्म को पूरी तरह आजाद नहीं रखा गया है. यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए सरकार ने पहले से ही एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है. इन जगहों पर जाने से पहले आपको अपना पूरा ट्रैवल प्लान अधिकारियों से मंजूर कराना होता है.
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कई बार तो आपको यह भी बताना पड़ता है कि आप किस समय कहां होंगे और किससे मिलेंगे. इन पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और वहां की संस्कृति को बाहरी प्रभाव से बचाना होता है. यहां नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि आपको देश से बाहर भी निकाला जा सकता है.
कई बार तो आपको यह भी बताना पड़ता है कि आप किस समय कहां होंगे और किससे मिलेंगे. इन पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और वहां की संस्कृति को बाहरी प्रभाव से बचाना होता है. यहां नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि आपको देश से बाहर भी निकाला जा सकता है.
Published at : 23 Mar 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Saudi Arabia World Strictest Tourism North Korea Travel Restrictions

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