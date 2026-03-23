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सैर-सपाटा या नियमों की जंजीर? दुनिया के वो डेस्टिनेशन जहां हर कदम पर है पाबंदियों का पहरा
दुनिया के कुछ देशों में पर्यटन आजादी का नहीं बल्कि कड़े नियमों का सौदा है. उत्तर कोरिया में चौबीसों घंटे सरकारी गाइड की निगरानी, सऊदी अरब के धार्मिक प्रतिबंध और कई मुश्किलें पैदा करती हैं.
छुट्टियों का नाम सुनते ही मन में आजादी और बेफिक्री का अहसास होता है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर्यटन का मतलब मौज-मस्ती नहीं बल्कि कड़े अनुशासन का पालन करना है. इन देशों में कदम रखते ही आपकी हर गतिविधि सरकारी निगरानी में आ जाती है. यहां आप अपनी मर्जी से न तो रास्ता चुन सकते हैं और न ही किसी स्थानीय नागरिक से खुलकर बात कर सकते हैं. आजाद परिंदों की तरह घूमने का शौक रखने वाले सैलानियों के लिए ये जगहें किसी चुनौती से कम नहीं हैं, जहां हर मोड़ पर नियमों की एक नई दीवार खड़ी मिलती है.
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Published at : 23 Mar 2026 07:50 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion