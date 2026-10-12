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क्या सच में उल्लू को दिन में नहीं दिखता, जानें क्या है इसका सच?
Owl Vision: अक्सर ही ऐसा कहा जाता है कि उल्लू दिन में नहीं देख सकते. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का सच और क्या कहता है विज्ञान.
Owl Vision: आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उल्लू दिन में नहीं देख सकते और सिर्फ रात में ही देख सकते हैं. लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है. दरअसल तेज धूप से उन्हें चकाचौंध और परेशानी हो सकती है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 12 Oct 2026 06:44 PM (IST)
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