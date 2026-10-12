क्या सच में उल्लू को दिन में नहीं दिखता, जानें क्या है इसका सच?

उल्लू दिन की रोशनी में अंधे नहीं होते हैं. उनकी आंखें तेज और कम रोशनी दोनों स्थिति में काम करती हैं. हालांकि उनकी देखने की क्षमता खास तौर पर कम रोशनी वाले माहौल के लिए बनी होती हैं. यही वजह है कि उल्लू सीधी धूप में रहने के बजाय छायादार जगह पर आराम करना पसंद करते हैं.