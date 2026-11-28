अगर डूबा हुआ जहाज किसी निजी कंपनी या फिर व्यक्ति का है तो मूल मलिक या फिर कानूनी उत्तराधिकारी इसकी सामग्री पर दावा कर सकते हैं. बीमा कंपनी के पास भी अधिकार हो सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने मुआवजा दिया है या फिर नहीं और बीमा समझौते के तहत कौन से स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित किए गए हैं.