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Underwater Treasure Ownership: समुद्र में मिले खजाने पर किस देश का अधिकार होता है, क्या है इंटरनेशनल लॉ?
Underwater Treasure Ownership: समुद्र में अगर खजाना मिलता है तो उस पर किसका अधिकार होगा यह अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक तय किया जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Underwater Treasure Ownership: डूबे हुए जहाज में सोना, आभूषण या फिर दूसरी मूल्यवान चीजें ढूंढना किसी छिपे हुए भाग्य की खोज जैसा लग सकता है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून उस देश को खजाना स्वचालित रूप से नहीं देता है जहां यह पाया जाता है. आइए जानते हैं तो फिर यह खजाना किसे मिलता है.
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Published at : 28 Nov 2026 02:18 PM (IST)
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