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Indian Railways Old Coaches: ट्रेन के पुराने डिब्बों का क्या करता है रेलवे, क्या उन्हें आप खरीद सकते हैं?
Indian Railways Old Coaches: आम जनता भी भारतीय रेलवे के पुराने डिब्बों को खरीद सकती है. आइए जानते हैं क्या होती है इसकी प्रक्रिया.
Indian Railways Old Coaches: भारतीय रेलवे हर पुराने यात्री डिब्बे को सीधे कबाड़खाने में नहीं भेजता है. अपनी स्थिति के आधार पर एक सेवानिवृत्त कोच को रेस्टोरेंट, कैफे, रेलवे कर्मचारी आवास, परीक्षण कोच या फिर एक माल वैगन के रूप में दूसरा जीवन मिल सकता है. दिलचस्प बात यह है कि आम लोग और व्यवसाय मालिक भी रेलवे कोच या फिर दूसरे सामग्री को खरीद सकते हैं.
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Published at : 27 Nov 2026 03:10 PM (IST)
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