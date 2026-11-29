परिसीमन बिल पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मिलने के लिए चेन्नई पहुंचे. राहुल गांधी ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से परिसीमन बिल के समर्थन देने पर फिर से विचार करने की अपील की है. वहीं, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात से पहले DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने बड़ा बयान दिया है.

कनिमोझी ने कहा, ‘चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर हमारा रुख पूरी तरह से स्पष्ट है. हमें दूसरों से पूछना चाहिए कि इस मुद्दे पर उनका क्या रुख है. जहां तक डीएमके का सवाल है, हमारी पार्टी के नेता पहले ही सांसदों को बुलाकर इस विषय पर विचार-विमर्श कर चुके हैं. इस मामले में वह जो भी फैसला करेंगे, वही पार्टी का आखिरी फैसला होगा.’

बैठक के बाद लिए जाने वाले फैसलों की जानकारी दी जाएगी- कनिमोझी

Chennai, Tamil Nadu: DMK MP Kanimozhi says, "We are very clear about our stand on constituency delimitation. We should ask others what their stand is. As far as the DMK is concerned, our party leader has already called the Members of Parliament and held consultations on the issue. The decision he takes on this matter will be the party’s final decision. Leaders from the INDIA alliance have also come to meet our leader. Once the meetings and consultations with them are completed, the decisions taken will be communicated in detail." — ANI (@ANI) November 29, 2026

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, DMK सांसद कनिमोझी ने रविवार (29 नवंबर, 2026) को चेन्नई एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा, ‘इंडिया ब्लॉक के नेता भी हमारे नेता (एमके स्टालिन) से मिलने आए हैं. उनके साथ बैठकों और विचार-विमर्श पूरा होने के बाद जो भी फैसले लिए जाएंगे, उसकी पूरी जानकारी हम बाद में साझा करेंगे.’

राहुल गांधी ने एमके स्टालिन से क्या कहा?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से कहा कि लोकसभा में सीटें बढ़ाकर 850 करने से देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. राहुल ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, ‘लोकसभा में सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाने से BJP और RSS को अपने फायदे के लिए देश का पूरा चुनावी नक्शा नए सिरे से तैयार करने की खुली छूट मिल जाएगी.

उन्होंने स्टालिन को संबोधित करते हुए कहा कि वे हमेशा तमिल विरोधी ताकतों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहे हैं. देश हित, तमिलनाडु का हित और संविधान की रक्षा के लिए इस बिल को मिलकर हराना होगा. इस पर स्टालिन ने राहुल गांधी को धन्यवाद देते हुए साफ तौर पर कहा, ‘तमिलनाडु और वहां के लोगों के हित उनकी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वे इस मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे.’

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