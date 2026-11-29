रेगिस्तान में रहने वाले ऊंट भी इसी लिस्ट में आते हैं. वे रेगिस्तान की रेत पर लंबे वक्त तक बिना खाए-पिए रह सकते हैं. दरअसल उनकी पीठ पर जो कूबड़ बना होता है, उसमें वे पानी और वसा जमा होती है. जब ऊंट को खाना नहीं मिलता है तो वह इसी का इस्तेमाल अपनी ऊर्जा के लिए करता है.