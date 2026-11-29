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Surviving Without Food and Water: बिना खाए-पिए कई साल तक जिंदा रहते हैं ये जीव, क्यों नहीं आती मौत?
Surviving Without Food and Water: भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है. लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि बिना खाना-पानी के कई साल तक जिंदा रह सकते हैं.
Surviving Without Food and Water: इंसानों में हर चीज को लेकर काफी सहनशक्ति और क्षमता होती है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं, जिनमें इंसानों से ज्यादा सहनशक्ति होती है. एक आम इंसान बिना खाना खाए ज्यादा से ज्यादा एक महीना और बिना पानी के 4-5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिना खाए-पिए कई साल या कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं. आइए उनके बारे में जानें.
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