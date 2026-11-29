बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का जलवा लगातार देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है. फिल्म को दर्शकों की ओर से 25 दिनों के बाद भी पसंद किया जा रहा है. इसके आगे बॉलीवुड और साउथ क्या हॉलीवुड भी नहीं टिक पाया. 'गॉडजिला माइनस जीरो' को तो लाखों में कमाई करके इंडिया से जाना पड़ा.

इसी बीच अब इस हफ्ते बॉलीवुड के दो दिग्गज बड़े पर्दे पर आए तो वो भी धराशायी होते नजर आए. वीकेंड यानी कि संडे को भी 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' इसकी गद्दी नहीं हिला पाईं. चलिए बताते हैं संडे को किसने कितना कलेक्शन किया है.

'रामायण' का डे-25 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Ramayana Box Office Collection Day 25 Live Updates)

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया. फिल्म ने 23 दिनों में इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी. वहीं, 24वें दिन एक बार फिर से डबल डिजिट में कमाई की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 73.4% उछाल के साथ ही 14.65 करोड़ का बिजनेस किया.

- जबकि फिल्म संडे को भी नहीं रुकी और इसने दोपहर 1 बजे तक 3.50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- जिसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 1,018.70 करोड़ हो चुका है.

'रामायण' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-25 3.50 करोड़ (01.00 बजे तक) - कुल कलेक्शन 1,018.70 करोड़ रुपये

'ये प्रेम मोल लिया' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 (Yeh Prem Mol Liya Box Office Collection Day 3 Live Updates)

आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' ने ओपनिंग डे पर सिंगल डिजिट में कलेक्शन किया था. इसकी शुरुआत काफी धीमी रही. सूरज बड़जात्या की फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ कमाए तो दूसरे दिन 31.3% की उछाल आई और इसने 5.25 करोड़ का बिजनेस किया था.

- वहीं, फिल्म ने 'रामायण' की तबाही के बीच दोपहर 1 बजे तक 1.02 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.

- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 10.24 करोड़ हो चुका है.

'ये प्रेम मोल लिया' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 3 1.02 करोड़ रुपये (1 बजे तक) - कुल कलेक्शन 10.24 करोड़ रुपये

'गनमास्टर G9' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 (Gunmaaster G9 Box Office Collection Day 3 Live Updates)

इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा स्टारर 'गनमास्टर G9' ने भी बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की. हालांकि, ये पोस्ट कोविड इमरान की दूसरी बिगेस्ट ओपनर फिल्म भी साबित हुई. लेकिन कमाई सिंगल डिजिट में ही थी. सैकनिल्क के अनुसार, इसका पहले दिन का कलेक्शन 3.65 करोड़ और दूसरे दिन 4.35 करोड़ का बिजनेस किया था.

- जबकि फिल्म तीसरे दिन यानी कि संडे को दोपहर 1 बजे तक 72 लाख का कलेक्शन ही कर पाई है.

- इमरान की फिल्म कमाई के मामले में 'ये प्रेम मोल लिया' से भी पीछे चल रही है.

- इसका इंडिया नेट कलेक्शन 8.72 करोड़ हो चुका है.

'गनमास्टर G9' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 3 0.72 करोड़ रुपये (10.30 बजे तक) - कुल कलेक्शन 8.72 करोड़ रुपये

नोटः बॉक्स ऑफिस के ये सभी आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.