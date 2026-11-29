महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारत के पूर्व क्रिकेटर और सचिन तेंदुलकर के दोस्त विनोद कांबली की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है. कांबली इन दिनों कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. इस मुश्किल वक्त में एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ कांबली के इलाज के खर्च, बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्च का जिम्मा उठाने का भी वादा किया है. बीते शनिवार (28 नवंबर) कांबली सूबे के उपमुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे.

एकनाथ शिंदे ने कांबली के साथ कुछ तस्वीरें साझा कीं. इस दौरान कांबली की वाइफ एंड्रिया हेविट, उनके बच्चे जीसस कांबली और जोहाना कांबली और MCA के मशहूर पिच क्यूरेटर नदीम मेमन मौजूद थे. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शिंदे ने कांबली के साथ बैठकर बातचीत की.

इलाज का और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का किया वादा

एकनाथ शिंदे ने तस्वीरों को कैप्शन देते हुए कांबली के इलाज के खर्च और बच्चों की पढ़ाई के खर्च को लेकर बात की. उन्होंने लिखा, "पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली और उनके परिवार के सदस्य आज मुझसे नंदनवन (आधिकारिक आवास) में मिलने आए और मुझे शुभकामनाएं दीं."

📍 #मुंबई | माजी भारतीय क्रिकेटपटू विनोद कांबळी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी आज नंदनवन या शासकीय निवासस्थानी येऊन माझी सदिच्छा भेट घेतली. विनोद कांबळी यांच्या मेंदूमध्ये रक्ताची गाठ झाल्याने त्यांना वारंवार ब्रेन स्ट्रोक येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या त्रासामुळे स्मरणशक्ती कमी होणे आणि इतर आरोग्यविषयक समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे. या आजाराचा सामना करण्यासाठी प्रदीर्घ उपचारांची गरज असल्याचे त्याने यावेळी सांगितले. ठाण्यातील ज्युपिटर रुग्णालयात त्याच्यावर लागतील ते सर्व उपचार करून त्याला पूर्णपणे बरे करण्यात येईल तसेच त्याच्या दोन्ही मुलांची शैक्षणिक जबाबदारी देखील #शिवसेना पक्षाच्या वतीने घेऊन त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू देणार नाही असे त्याला आणि त्याच्या कुटुंबियांना याप्रसंगी आश्वस्त केले. यावेळी विनोद कांबळी यांच्या पत्नी अँड्रिया हेविट, त्यांची मुले जीजस कांबळी आणि जोहाना कांबळी तसेच एमसीएचे जगविख्यात पीच क्युरेटर नदीम मेमन उपस्थित होते. #VinodKambli #Cricket #Shivsena #Mumbai #EknathShinde #Maharashtra @Shivsenaofc — Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) November 28, 2026

आगे खर्च उठाने को लेकर उन्होंने लिखा, "विनोद कांबली के दिमाग में खून का थक्का (ब्लड क्लॉट) बन गया है, जिससे उन्हें बार-बार स्ट्रोक आने का खतरा है. इसके कारण उन्हें याददाश्त जाने और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इस बीमारी से निपटने के लिए उन्हें लंबे समय तक इलाज की जरूरत होगी. मैंने उन्हें और उनके परिवार को भरोसा दिलाया कि ठाणे के जुपिटर अस्पताल में उन्हें हर जरूरी इलाज मिलेगा और वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे. साथ ही, शिवसेना उनके दोनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाएगी, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए."

विनोद कांबली का अंतर्राष्ट्रीय करियर

कांबली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 17 टेस्ट और 104 वनडे खेले. टेस्ट की 21 पारियो में बैटिंग करते हुए उन्होंने 54.20 की औसत से 1084 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 4 शतक और 3 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 227 रन रहा. वनडे की 97 पारियों में बैटिंग करते हुए कांबली ने 32.59 की औसत से 2477 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 14 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 106 रन का रहा.

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