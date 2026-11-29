What is Whip: कल यानी 30 नवंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है. इस दौरान परिसीमन, महिला आरक्षण व अन्य विधेयकों पर चर्चा को लेकर सपा, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है. भारतीय राजनीति में आपने कई बार यह शब्द सुना होगा कि पार्टियां किसी खास मीटिंग से पहले इसे जारी करती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि व्हिप क्या होता है और इसे क्यों जारी किया जाता है? आइए यहां समझ लेते हैं.

व्हिप क्या होता है?

सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर व्हिप है क्या? दरअसल व्हिप एक तरह से सचेतक का काम करता है. व्हिप राजनीतिक पार्टियां अपने सांसदों या विधायकों के लिए जारी करती हैं. यह राजनीतिक दल के उस अधिकारी का लिखित निर्देश होता है, जिसका उद्देश्य सांसदों/विधायकों को यह बताना होता है कि उनको चर्चा के लिए सदन में उपस्थित रहना अनिवार्य है. इसके जरिए यह भी बताया जाता है कि उनको किसे वोट करना है और किसी विधेयक या प्रस्ताव पर बहस के लिए सदन में कैसे उपस्थित रहना है.

कुल मिलाकर व्हिप किसी विधेयक या प्रस्ताव पर बहस के दिन राजनीतिक पार्टियों का अपने सदस्यों की हाजिरी को पक्का करना होता है. भारत में व्हिप का उल्लंघन करने पर दलबल विरोधी कानून के तहत सदस्यता जाने का भी खतरा रहता है.

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व्हिप कितने तरह का होता है?

व्हिप तीन तरह का होता है, जिसे संसद या विधानसभाओं में राजनीतिक दलों के द्वारा जारी करते हैं. आइए जानें-

एक लाइन का व्हिप: एक लाइन के व्हिप में पार्टी के सदस्यों को सिर्फ वोटिंग की सूचना दी जाती है. इसमें पार्टी के सदस्यों को मतदान से अनुपस्थित रहने की भी छूट मिल सकती है.

दो लाइन का व्हिप: इसमें सांसदों को साफ निर्देश दिया जाता है कि वे सदन में प्रस्ताव या बिल पर चर्चा के लिए उपस्थित रहें. लेकिन दो लाइन के व्हिप में वोट किसे करना है इस बात की कोई बाध्यता नहीं होती है.

तीन लाइन का व्हिप: तीन लाइन का व्हिप सबसे सख्त होता है. इसमें सांसदों या विधायकों को सदन में उपस्थित रहना तो अनिवार्य होता ही है, साथ ही किसे वोट देना है यह भी पार्टी ही निर्देशित करती है.

बैठक से पहले व्हिप क्यों जारी करती हैं पार्टियां?

व्हिप आमतौर पर जरूरी बैठकों, विधानसभा के सत्रों या संसद के सत्रों के शुरू होने के पहले पार्टियों द्वारा जारी किया जाता है. यह इसलिए जारी करते हैं ताकि उनके सभी सदस्य तय समय पर उपस्थित रहें और पार्टी की नीति के अनुसार ही मतदान करें. यह इसलिए भी जारी किया जाता है ताकि मतदान में एकरूपता बनी रहे. व्हिप पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखता है और सदस्यों को मनमाने ढंग से विपरीत मतदान करने या फिर अनुपस्थिति पर रोक लगाता है.

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