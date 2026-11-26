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Alcohol Withdrawal Syndrome: अचानक शराब छोड़ने से भी हो सकती है मौत, चौंका देगी ये वजह
Alcohol Withdrawal Syndrome: शराब को अचानक से छोड़ देना काफी आसान काम नहीं होता और इसके जानलेवा परिणाम भी सामने आ सकते हैं. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.
Alcohol Withdrawal Syndrome: शराब छोड़ना आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है लेकिन जो लोग महीनों या फिर सालों से लगातार भारी मात्रा में शराब पी रहे हैं उनके लिए इस अचानक छोड़ देना कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है. इसकी वजह यह है कि शराब दिमाग और नर्वस सिस्टम पर काफी गहरा असर डालती है. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 26 Nov 2026 01:14 PM (IST)
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