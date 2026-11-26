लंबे वक्त तक भारी मात्रा में शराब पीने से दिमाग शारीरिक रूप से शराब पर निर्भर हो जाता है. जब भी कोई व्यक्ति अचानक शराब छोड़ देता है तो दिमाग को खुद को एडजस्ट करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. इससे एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम शुरू हो सकता है. गंभीर विड्रॉल की वजह से दौरे पड़ सकते हैं और डेलिरियम ट्रेमेंस हो सकता है. बिना इलाज के यह दोनों ही स्थिति जानलेवा साबित हो सकती हैं.