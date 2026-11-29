अब दूसरा सवाल है कि इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? तो श्वान दस्ते में शामिल होने वाले खोजी कुत्तों को ट्रेनिंग से पहले 21 दिनों तक हैंडलर के साथ 24 घंटे रखा जाता है, जिससे वह अपने प्रशिक्षक को बहुत अच्छे से जान और समझ ले. जब वह समझ जाता है, जब मेरिट-डिमेरिट के आधार पर ही उनको ट्रेनिंग देते हैं.