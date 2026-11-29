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Sniffer Dogs Training: कुत्ते सूंघ कर कैसे लगाते हैं संदिग्ध का पता, उन्हें कैसे दी जाती है ट्रेनिंग?
Sniffer Dogs Training: आपने अक्सर देखा होगा कि पुलिस को कोई चीज संदिग्ध लगने पर वह कई बार सुराग तक पहुंचने के लिए खोजी कुत्तों का सहारा लेती है. आइए जानें कि ये सूंघकर कैसे पहचान लेते हैं.
Sniffer Dogs Training: एयरपोर्ट, किसी अन्य स्थान या फिर कुछ संदिग्ध चीजों के पता लगाना हो तो पुलिस की टीम में खोजी कुत्ते भी रखे जाते हैं. इन कुत्तों की बागडोर डॉग स्क्वाड के जवानों के पास होती है. इसके पास अपराधियों का पीछा करने वाले, नशीले पदार्थ या फिर अन्य संदिग्ध चीजें ढूंढने वाले कुत्ते भी शामिल होते हैं. लेकिन सवाल यह है कि कुत्ते कैसे सूंघकर चीजों का पता लगा लेते हैं और उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, चलिए जानते हैं.
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