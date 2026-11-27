थार एक्सप्रेस मुनाबाव से खोखरापार तक जाती थी. फिलहाल पाकिस्तान के साथ खराब राजनीतिक संबंध और अन्य कारणों की वजह से बंद कर दी गई हैं. जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटा दी गई तब पाकिस्तान ने 2019 को समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी थी. फिर अगले दिन भारत ने भी इसकी सेवा बंद कर दी.