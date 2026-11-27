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India Cross-Border Trains: भारत से पड़ोसी देशों के लिए अभी कितनी ट्रेनें, कितना आता है इससे राजस्व?
India Cross-Border Trains: भारत और नेपाल के बीच हाल ही में दोनों देशों के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है. आइए जानें कि पड़ोसी मुल्कों के लिए और कितनी ट्रेनें चलती हैं.
India Cross-Border Trains: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. इसका किराया भी बहुत महंगा नहीं है और आप देश के किसी एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से इसमें यात्रा कर सकते हैं. लेकिन भारत की ट्रेनें सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि सीमा पार भी चलती हैं. इनके जरिए आप बिना फ्लाइट के हजारों रुपये का खर्चा किए बिना ही आसानी से पड़ोसी मुल्क घूमकर आ सकते हैं. आइए इसी बहाने जानते हैं कि भारत के किन पड़ोसी मुल्कों के लिए देश से ट्रेनें चलती हैं? क्या अभी वे चल रही हैं कि ठप हो गई हैं?
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