इसके बाद आता है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी हाई प्रेशर पंप के जरिए पानी को खास झिल्लियों से गुजारते हैं. इसमें पानी के अणु अलग दिखते हैं और नमक व अशुद्धियां पीछे छूट जाती हैं. अगर जरूरत होती है तो इस प्रक्रिया को दो बार करते हैं. ऐसा करने से पानी के जरूरी मिनरल्स भी कम हो जाते हैं. इसके बाद इस पानी में जरूरी खनिज दोबारा मिलाकर पीएच लेवल बैलेंस किया जाता है. तभी यह पीने लायक बनता है.