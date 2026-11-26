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Water Supply In Desert: न नदी...न बारिश, फिर रेगिस्तान में कैसे बुझती है 3.7 करोड़ लोगों की प्यास?
Water Supply In Desert: 3.7 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश जहां चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान है और नदी का तो नाम ही नहीं है. तो फिर यहां पर लोगों को आखिर मीठा पानी कैसे नसीब होता है.
Water Supply In Desert: हर इंसान को जिंदगी जीने के लिए साफ हवा, खाना और साफ पानी ये तीन बेसिक जरूरतें हैं. बिना खाना खाए कोई इंसान करीब 1 से तीन महीने और बिना पानी के तीन-पांच दिन दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है. तो आप उस देश के बारे में सोचिए जहां न तो कोई नदी है और बारिश भी इतनी कम होती है, जिससे लोगों का भला नहीं हो सकता है. फिर ऐसे में सऊदी अरब जैसा देश अपने करोड़ों लोगों की प्यास कैसे बुझाता है, आइए जानें.
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