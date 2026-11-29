कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले परिसीमन बिल का विरोध किया है. सीजेपी सह-संयोजक सौरव दास ने रविवार (29 नवंबर, 2026) को इस बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम कड़े शब्दों में इस बिल का आलोचना करते हैं. इसके साथ ही, उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर वोट चोरी के बाद सीट चोरी करने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार का मन वोट चोरी करके नहीं भरा, तो अब वे सीट चोरी पर उतर आए हैं.

इस दौरान उन्होंने परिसीमन के जरिए देश को होने वाले बहुत बड़े खतरे का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि इस परिसीमन बिल की वजह से जो सबसे बड़ा खतरा हमारे देश पर मंडरा रहा है, वो 'जैरीमेंडरिंग' है. 'जैरीमेंडरिंग' के विषय पर बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं और एक्सप्लेनर बन रहे हैं. लोगों को समझना चाहिए कि 'जैरीमेंडरिंग' आखिर है क्या?

परिसीमन की आड़ में 'जैरीमेंडरिंग' करना चाहती है सरकार- सौरव दास

VIDEO | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) Co-Convenor Saurav Das strongly opposes the Delimitation Bill, alleging that the government is now resorting to "seat theft" after "vote theft". (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/uWWC8Fzgrl — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया से बातचीत में कहा, ‘डिलिमिटेशन की आड़ में सरकार में बैठे लोग 'जैरीमेंडरिंग' करेंगे. इसका मतलब यह है कि एक चुनावी जिला है, उसकी सीमाएं तय करने का पूरा अधिकार अब एक परिसीमन आयोग के पास होगा, जिसकी नियुक्ति ये सरकार करेगी और उस चुनावी जिले की सीमाएं इस हिसाब से तय किए जाएंगे, जिससे सिर्फ एक ही पार्टी को पूरी तरह से फायदा पहुंचेगा और वो है भारतीय जनता पार्टी (BJP).’

असम में 'जैरीमेंडरिंग' कर BJP को पहुंचाया गया फायदा- सौरव दास

उन्होंने कहा, ‘'जैरीमेंडरिंग' दुनिया के दूसरे देशों में भी होता है, हमने अपने देश में भी देखा कि किस तरीके से 'जैरीमेंडरिंग' किया जाता है.’ इस दौरान उन्होंने कई चुनावी क्षेत्रों का नक्शा भी उदाहरण के तौर पर दिखाया, जिसमें उन्होंने दावा कि इस इलाकों में 'जैरीमेंडरिंग' की गई है. उन्होंने आगे कहा, ‘हाल ही में जिस तरीक से असम में परिसीमन किया गया, वहां पर भी कई चुनावी क्षेत्रों को इस तरीके से बांटा गया था, जिससे BJP को सीधा फायदा मिला.’

यह भी पढ़ेंः INDIA ब्लॉक के नेताओं की बात मानेंगे? राहुल के मैसेज पर स्टालिन ने दे दिया जवाब

