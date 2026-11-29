इतना ज्यादा आर्थिक मूल्य होने के बावजूद अब तक निकाला गया सारा सोना एक काफी छोटी जगह में समा सकता है. अगर इस सारे सोनी को पिघला कर एक साथ रखा जाए तो यह लगभग 74 फीट भुजा वाले एक क्यूब का आकार ले लेगा. 2026 की तीसरी तिमाही के अंत में इसका अनुमानित मूल्य लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर था.