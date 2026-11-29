एक्सप्लोरर
Gold Reserves In The World: धरती के अंदर कितना सोना, अब तक कितना निकाला जा चुका है?
Gold Reserves In The World: चीन में सोने के दो बड़े भंडार मिलने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितना सोना मौजूद है. आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.
Gold Reserves In The World: चीन के लियाओनिंग में दादोंगगौ और हुनान के वांगू में हाल ही में सोने के बड़े भंडार मिले हैं. इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि पृथ्वी पर कुल कितना सोना मौजूद है और अब तक कितना निकाला जा चुका है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 2026 की तीसरी तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक मानव इतिहास में अब तक लगभग 222,600 टन सोना निकाला गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 29 Nov 2026 12:45 PM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
चीन में मिला 2000 टन सोना, क्या बन जाएगा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश?
जनरल नॉलेज
परिसीमन बिल पर कौन सी पार्टी किसके साथ, एक नजर में देख लें लिस्ट?
जनरल नॉलेज
क्या पानी की बोतल पर रेस्टोरेंट लगा सकता है जीएसटी, क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
चिट्ठी पहुंचाने के लिए कबूतर ही क्यों चुने जाते थे, दूसरा पक्षी क्यों नहीं?
Advertisement