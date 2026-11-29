Delimitation Bill 2026: परिसीमन विवाद के दौरान राहुल गांधी को जवाब देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने वीरपांडिया कट्टाबोम्मन और एट्टप्पन का जिक्र किया. राहुल गांधी ने परिसीमन बिलों के खिलाफ डीएमके से समर्थन मांगा था. स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी अपने हितों को प्राथमिकता देती है और इतिहास उन्हें एट्टप्पन के रूप में नहीं बल्कि कट्टाबोम्मन के रूप में याद रखेगा. यह तुलना प्रतिरोध और विश्वासघात से जुड़े दो नामों पर आधारित है. हालांकि ऐतिहासिक तथ्य आम धारणाओं की तुलना में काफी ज्यादा जटिल हैं. यह पर किस वजह से मायने रखता है क्योंकि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले यह नाम उसे पूरी घटना को काफी आसान बना देते हैं जिसमें आपसे प्रतिद्वंद्विता, अंग्रेजों की राजस्व नीति, अलग-अलग शासकों के बीच होड़ और कट्टाबोम्मन की गिरफ्तारी और फांसी से जुड़ी परिस्थितियां शामिल थीं.

कौन थे वीरपांडिया कट्टाबोम्मन?

3 जनवरी 1760 को जन्मे वीरपांडिया कट्टाबोम्मन 1790 में पंचालनकुरिची के पालियाकारा बने. पालियाकारा एक स्थानीय प्रमुख होता था जो विजयनगर और मदुरै नायक शासन के दौरान विकसित हुई व्यवस्था के तहत राजस्व और प्रशासन की जिम्मेदारी को संभालता था.

ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका टकराव तब बढ़ा जब कंपनी ने दक्षिणी पालयम से राजस्व वसूली पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया. सूखे के दौरान कट्टाबोम्मन ने मांगे गए टैक्स का भुगतान करने से मना कर दिया. उनसे जुड़ा एक मशहूर कथन है जिसमें वे सवाल करते हैं कि जब आसमान से बारिश होती है और धरती फसल पैदा करती है तो उन्हें टैक्स क्यों देना चाहिए? हालांकि इस कथन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.

My sincere thanks to brother @RahulGandhi for acknowledging the DMK’s historic role in protecting the Constitution and the rights of the States. We have always made every decision keeping the interests of Tamil Nadu and our Tamil people as the foremost consideration. We will not compromise on this path and I’m confident that history will judge us as Kattabommans and not Ettappans. — M.K.Stalin (@mkstalin) November 29, 2026

कलेक्टर जैक्सन के साथ विवाद

1798 में कलेक्टर जैक्सन ने कट्टाबोम्मन को रामनाथपुरम बुलाया. 19 सितंबर को हुई मुलाकात के दौरान कट्टाबोम्मन को काफी देर तक इंतजार कराया गया. इसके बाद हुई एक झड़प में ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट क्लार्क मारे गए. इसी के साथ कट्टाबोम्मन वहां से बच निकलने में कामयाब रहे. बाद में हुई जांच में कट्टाबोम्मन को निर्दोष पाया गया और कलेक्टर जैक्सन को उनके पद से हटा दिया गया.

कट्टाबोम्मन की मौत कैसे हुई?

सितंबर 1799 में पहले पोलिगर युद्ध के दौरान मेजर बैनरमैन के नेतृत्व वाली सेना ने पंचालनकुरिची किले पर हमला किया. कट्टाबोम्मन वहां से बच निकले और पुदुकोट्टई में जाकर छिप गए. राजा विजय रघुनाथ तोंदैमान के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और अंग्रेजों के हवाले कर दिया. 16 अक्टूबर को मुकदमा चलने के बाद 17 अक्टूबर 1799 को उन्हें कयाथार में फांसी दे दी गई.

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एट्टप्पन कौन थे और क्या वह एक गद्दार थे?

एट्टप्पन का संबंध एट्टयापुरम के शासक परिवार से था. यह नाम एक शाही उपाधि से जुड़ा हुआ था इस वजह से इसे किसी एक व्यक्ति का निश्चित नाम मान लेना सही नहीं होगा. एट्टयापुरम कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म स्थान भी है.

पंचालनकुरिची और एट्टयापुरम के बीच क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता थी और एट्टयापुरम के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था. कुछ वृतांतों में बताया गया है कि एक स्थानीय पालियाकारार यानी स्थानीय शासक ने कट्टाबोम्मन को पकड़ने में अंग्रेजों की मदद की थी. हालांकि कट्टाबोम्मन को सीधे तौर पर एट्टप्पन ने नहीं पकड़ा था उसे तोंदैमान के सैनिकों ने गिरफ्तार किया था. एट्टयापुरम के शासक से मिली मदद के जो संदर्भ मिलते हैं वे मशहूर कहानी की हर बात की पुष्टि नहीं करते.

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