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Tiangong vs ISS: ISS से कितना बड़ा है चीन का स्पेस स्टेशन, अमेरिका से सस्ता या महंगा?
Tiangong vs ISS: चीन ने अपने स्पेस मिशन के लिए पाकिस्तान का पहला अंतरिक्ष यात्री तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया है. आइए जानें कि क्या यह ISS से छोटा है या बड़ा.
Tiangong vs ISS: चीन का अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग इस वक्त सुर्खियों में बना है. दरअसल चीन का शेनझोउ-24 यान 25 नवंबर 2026 को रवाना हुआ और करीब साढ़े तीन घंटे के बाद वो चीन के स्पेस स्टेशन से जुड़ गया. लेकिन क्या आपको पता है कि चीन का अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना बड़ा है और क्या यह अमेरिका से सस्ता है या महंगा, चलिए जानें.
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