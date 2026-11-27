चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण 29 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था. जुलाई 2022 में वेंतियान लैब भेजी गी और अक्टूबर के आखिरी में यह रवाना हुई. दोनों प्रयोगशालाओं को पृथ्वी की कक्षा में तियानहे से जोड़ा गया और उसके दो तरफ लगाया गया.