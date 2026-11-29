Car Not Starting in Cold Weather: कड़ाके की ठंड शुरू होते ही कई वाहन चालकों को सुबह कार स्टार्ट करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. चाबी घुमाने या पुश-बटन दबाने पर इंजन या तो बहुत धीमी आवाज करता है या फिर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होता.

ज्यादातर लोग इसके लिए तुरंत कार की बैटरी को जिम्मेदार मान लेते हैं, लेकिन हर बार सिर्फ बैटरी ही खराब हो यह जरूरी नहीं है. तापमान गिरने का असर इंजन ऑयल, फ्यूल सिस्टम और इग्निशन पार्ट्स पर भी पड़ता है. अगर समय रहते इन कारणों को समझ लिया जाए, तो बिना किसी परेशानी और अनावश्यक खर्च के इस समस्या से बचा जा सकता है.

कमजोर बैटरी और ढीले टर्मिनल बनते हैं पहली रुकावट

ठंड के मौसम में बैटरी के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिससे वह इंजन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी करंट नहीं दे पाती. पुरानी बैटरी अक्सर सर्दी का यह दबाव नहीं झेल पाती. इसके समाधान के लिए बैटरी के वोल्टेज और चार्जिंग क्षमता की जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर इसे बदलवा लें.

कई बार बैटरी पूरी तरह ठीक होती है, लेकिन उसके टर्मिनल्स पर सफेद या हरा कार्बन जम जाता है या कनेक्शन ढीले हो जाते हैं. इससे स्टार्टर मोटर तक बिजली नहीं पहुंच पाती. टर्मिनल्स को साफ करवाकर और कसवाकर इस दिक्कत को दूर किया जा सकता है.

इंजन ऑयल का गाढ़ा होना और स्टार्टर मोटर पर दबाव

तापमान कम होने पर कार का इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है. गाढ़े ऑयल की वजह से इंजन के पुर्जों को घूमने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, जिससे स्टार्टर मोटर और बैटरी दोनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. इससे बचने के लिए हमेशा कार के ओनर मैनुअल में बताए गए सही विस्कोसिटी ग्रेड वाले इंजन ऑयल का ही इस्तेमाल करें.

इसके अलावा, अगर कार की स्टार्टर मोटर पहले से पुरानी या घिसी हुई है, तो ठंड में इंजन घुमाने के अतिरिक्त दबाव के कारण वह काम करना बंद कर सकती है. चाबी घुमाने पर सिर्फ 'क्लिक' की आवाज आना इसके खराब होने का संकेत है, जिसकी जांच और मरम्मत जरूरी है.

डीजल कारों में ग्लो प्लग और फ्यूल जमने की समस्या

डीजल कारों में ईंधन को जलाने के लिए कम्प्रेशन हीट की जरूरत होती है, जिसमें ग्लो प्लग अहम भूमिका निभाते हैं. ठंड में ग्लो प्लग खराब होने पर कार देर से स्टार्ट होती है या स्टार्ट होते ही सफेद धुआं छोड़ती है. इसलिए कार स्टार्ट करने से पहले डैशबोर्ड पर ग्लो प्लग की लाइट बंद होने का इंतजार करें.

वहीं, अत्यधिक ठंड में डीजल में मौजूद पैराफिन वैक्स के क्रिस्टल बनने लगते हैं, जिससे डीजल गाढ़ा होकर फ्यूल फिल्टर को जाम कर देता है. ऐसी स्थिति में मौसम के अनुकूल विंटर एडिटिव्स का उपयोग करें और गाड़ी को किसी सुरक्षित गर्म जगह पर रखकर फिल्टर की जांच कराएं.

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कमजोर अल्टरनेटर और पेट्रोल कारों में स्पार्क प्लग की दिक्कत

इंजन चलने के दौरान अल्टरनेटर ही बैटरी को दोबारा चार्ज करता है. यदि अल्टरनेटर कमजोर है या उसकी बेल्ट ढीली है, तो बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाएगी और सुबह कार स्टार्ट नहीं होगी. हेडलाइट्स का धीमा जलना इसकी पहचान है.

दूसरी ओर, पेट्रोल कारों में घिसे हुए स्पार्क प्लग, खराब इग्निशन कॉइल या कमजोर फ्यूल पंप की वजह से इंजन क्रैंक तो करता है लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाता. नियमित सर्विसिंग के दौरान स्पार्क प्लग, फ्यूल फिल्टर और चार्जिंग सिस्टम की जांच करवाकर और कार को ढकी हुई जगह पर पार्क करके सर्दियों की इन परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है.

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