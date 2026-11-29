परिसीमन बिल को लेकर एमके स्टालिन से मिलने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता चेन्नई पहुंचे हैं. कनिमोझी की मौजूदगी में ही लगभग 4 बजे स्टालिन और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मीटिंग होगी, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस नेता का बड़ा बयान सामने आया है.

इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलने ट्राइडेंट होटल पहुंचे कांग्रेस नेता के. सेल्वपेरुंथगई ने कहा, 'मुलाकात शाम चार बजे है. मुझे पक्का नहीं है कि डीएमके इस पर पुनर्विचार करेगी या नहीं, क्योंकि सभी नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं.'

Chennai, Tamil Nadu: Congress leader K. Selvaperunthagai, who arrived at Trident Hotel to receive INDIA bloc leaders, says, “The appointment is at four o'clock. I am not sure whether the DMK will reconsider, as all the leaders are holding talks.” https://t.co/QPk1hb1gQq — IANS (@ians_india) November 29, 2026

स्टालिन से मिलने चेन्नई पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेता

बता दें, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, वी.डी. सतीशान और डी.के. शिवकुमार डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन से मुलाकात के लिए चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे. उनका मकसद डीएमके अध्यक्ष स्टालिन से केंद्र सरकार के परिसीमन विधेयक के लिए पार्टी के समर्थन पर पुनर्विचार करने का आग्रह करना था. डीएमके ने भाजपा सरकार के इस विधेयक को समर्थन देने का फैसला किया है.

PHOTO | Congress leaders Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, VD Satheesan and DK Shivakumar arrived at Chennai airport ahead of a proposed meeting with DMK president MK Stalin to urge him to reconsider the party's support for the Centre's Delimitation Bill. Visuals from Chennai airport lounge. (Source: CMO Karnataka) — Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026

कनिमोझी की मौजूदगी में होगी मुलाकात

इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली इस मुलाकात को लेकर कनिमोझी भी चेन्नई पहुंच चुकी हैं. उनकी मौजूदगी में ही लगभग 4 बजे स्टालिन और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मीटिंग होगी. यह मुलाकात सोमवार को संसद के विशेष सत्र के लिए सांसदों की बैठक से ठीक एक दिन पहले हो रही है.

भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार संसद के विशेष सत्र में 'संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026' पेश करने वाली है. इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने, सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत का इजाफा करने और 2051 तक परिसीमन प्रक्रिया को फ्रीज करने का प्रस्ताव है.