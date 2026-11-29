Long Sindoor Tradition In Bihar: आजकल सोशल मीडिया पर स्टैंडअप कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता और भोंडापन करने का रिवाज सा चल गया है. कुछ ऐसा ही स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी ने किया है. उन्होंने बिहार की महिलाओं के छठ महापर्व पर नाक से लंबा सिंदूर लगाए जाने पर बेहद अश्लील टिप्पणी की है. जब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ और मामले ने तूल पकड़ा तो पटना पुलिस ने यश माहेश्वरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. हालांकि मामले पर यश माहेश्वरी ने माफी भी मांग ली है. लेकिन पूरे विवाद के बीच सवाल यह है कि बिहार में छठ पूजा पर लंबा सिंदूर लगाने का रिवाज आखिर कब और कहां से शुरू हुआ? आइए जानें.

छठ पूजा पर क्यों लगाते हैं लंबा सिंदूर?

हिंदू धर्म में सिंदूर को महिलाओं के सुहाग की निशानी माना जाता है. जितनी महिलाएं शादीशुदा होती हैं वे अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए मांग में सिंदूर जरूर लगाती हैं. वहीं छठ पूजा के दौरान तो सिंदूर का खास महत्व होता है. इस दिन व्रती महिलाएं नाक की नोक से सिरे के अंत तक लंबा सिंदूर लगाती हैं. इसके पीछे धार्मिक कारण है. माना जाता है कि मांग में भरा जाने वाला सिंदूर जितना स्पष्ट और साफ होता है, पति की उम्र भी उतनी ही लंबी होती है. कई क्षेत्रों में इसे भखरा सिंदूर भी कहते हैं.

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छठ पूजा में नारंगी सिंदूर ही क्यों?

हिंदू रीति-रिवाज में ज्यादातर जगहों पर खासतौर से उत्तर भारत में शादी के दिन पहली बार नारंगी सिंदूर ही लगाया जाता है. आमतौर पर महिलाएं लाल या मैरून रंग का सिंदूर लगाती हैं, लेकिन छठ पूजा के दिन नारंगी सिंदूर खासतौर से लगाया जाता है. नारंगी रंग को पवित्रता, शुभता और ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं. इस दिन व्रती महिलाएं भगवान सूर्य की उपासना करती हैं. सूर्य को भी ऊर्जा व प्रकाश का प्रतीक मानते हैं. इसीलिए इस दिन खास नारंगी सिंदूर लगाते हैं.

कहां से आया लंबा सिंदूर लगाने का रिवाज?

पौराणिक मान्यताओं की मानें तो लंबा सिंदूर लगाने का रिवाज लोकमान्यताओं और अखंड सौभाग्य की कामना से जुड़ा है. एक प्रचलित लोकमान्यता की मानें तो महाभारत काल के दौरान संकट और चीरहरण के वक्त द्रौपदी जल्दी में सिंदूर लगा रही थीं, तभी उन्होंने सिंदूरदानी अपने सिर पर पलट ली थी. उस समय सिंदूर माथे से होते हुए नाक तक फैल गया था. तब से इसे सुहाग से सम्मान, रक्षा और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है.

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