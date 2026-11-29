पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. आम आदमी पार्टी के विधायक चरणजीत सिंह ने अकाली दल जॉइन कर ली है. रविवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में वह अकाली दल में शामिल हुए.

पंजाब के रूपनगर जिले के चमकौर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक डॉ. चरणजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है. उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर शिरोमणि अकाली दल (SAD) का दामन थामा है. बता दें कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने यह कदम उठाया है.

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टिकट कटने से नाराज थे विधायक चरणजीत सिंह

बताते चलें कि आम आदमी पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने पर चरणजीत सिंह ने कहा था कि वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे. उल्लेखनीय है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को हराकर बड़ा उलटफेर किया था. इससे पहले, चरणजीत सिंह ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे.

गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने चमकौर साहिब से जसवीर सिंह गढ़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है. वह पंजाब BSP के पूर्व अध्यक्ष और पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं.

डॉ. चरणजीत सिंह SAD में शामिल होने पर पार्टी नेता ने क्या कहा?

वहीं, चमकौर साहिब से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक डॉ. चरणजीत सिंह के शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने पर पार्टी नेता एनके शर्मा का बयान सामने आया है. शिरोमणि अकाली दल के नेता एनके शर्मा ने कहा कि विधायक डॉ. चरणजीत सिंह के शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने पार्टी और मजबूत होगी.

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