Oklo Natural Nuclear Reactors: तकरीबन दो अरब साल पहले पश्चिमी अफ्रीका के गैबॉन में ओक्लो नाम की जगह पर प्राकृतिक परमाणु रिएक्टर काम करते थे. यूरेनियम, ग्राउंड वॉटर और अनुकूल भूवैज्ञानिक स्थितियों की वजह से इंसानी दखल के बिना ही यहां परमाणु विखंडन के चेन रिएक्शन शुरू हो गए थे. कुछ रिकॉर्ड्स में कम से कम 17 रिएक्टरों का जिक्र है जबकि कई वैज्ञानिक स्टडीज में 16 अलग-अलग रिएक्टर क्षेत्रों की पहचान की गई है.

1972 में इन रिएक्टरों की खोज कैसे हुई?

जुलाई 1972 में वैज्ञानिकों ने फ्रांस के पियरेलाटे स्थित एक प्रोसेसिंग प्लांट में ओक्लो से लाए गए यूरेनियम का विश्लेषण किया. इस नमूने में 0.7171% यूरेनियम-235 पाया गया जो मानक 0.7202% से कम था. हालांकि यह अंतर काफी छोटा था फिर भी इसने सैनिकों का ध्यान खींचा.

शुरुआत में वैज्ञानिकों को इस बात का शक हुआ कि शायद इस यूरेनियम के साथ आर्टिफिशियल तरीके से छेड़छाड़ की गई है. फ्रांसिस पेरिन के साथ कुछ और वैज्ञानिकों ने जब आगे जांच की तो उन्हें परमाणु विखंडन से बनने वाले तत्व और आइसोटोप की असामान्य मात्रा मिली. इससे यह साबित हो गया कि ओक्लो में प्राकृतिक परमाणु विखंडन हुआ था.

प्राकृतिक रूप से परमाणु विखंडन कैसे मुमकिन हुआ?

आज प्राकृतिक यूरेनियम में लगभग 0.72% U-235 होता है. लगभग दो अरब साल पहले इसकी मात्रा 3% से 3.7% के बीच रही होगी. U-235, यूरेनियम-238 की तुलना में तेजी से क्षय होता है. इस वजह से वक्त के साथ इसकी मात्रा कम होती गई. उस समय इसकी सांद्रता कुछ आधुनिक लाइट वॉटर रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के बराबर थी.

एक और जरूरी घटना लगभग 2.4 अरब साल पहले हुई. इसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है. साइनोबैक्टीरिया द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से वायुमंडल और महासागरों में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ गया. ऑक्सीजन ने यूरेनियम को पानी में घुलनशील बना दिया. इससे भूजल के जरिए इसका परिवहन मुमकिन हो गया. बाद में यह यूरेनियम ऑक्सीजन की कमी वाले और कार्बनिक पदार्थ से भरपूर वातावरण में जमा हो गया. इससे इसके सघन भंडार बन गए.

इसमें भूजल की क्या भूमिका थी?

चट्टानों की दरारों से होकर बहने वाला भूजल एक न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में काम करता था. इतनी तेज रफ्तार वाले न्यूट्रॉन की रफ्तार को धीमा कर दिया. इससे वे अन्य U-235 परमाणुओं में विखंडन शुरू कर सके और एक चेन रिएक्शन को बनाए रख सके. सघन यूरेनियम और पानी के इस मेल ने उन स्थिति को जन्म दिया जो इन प्राकृतिक रिएक्टरों के लिए जरूरी थी.

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ये रिएक्टर अपने आप कैसे चालू और बंद होते थे?

विखंडन से गर्मी पैदा होती थी जबकि भूजल इस प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करता था. जैसे-जैसे तापमान बढ़ता, पानी उबलकर भाप बन जाता और बाहर निकल जाता. न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए पानी की कमी हो जाने पर यह चेन रिएक्शन रुक जाता था.

चट्टानों के ठंडा होने और भूजल के वापस आने पर यह प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो सकती थी. एक मॉडल के मुताबिक यह चक्र लगभग तीन घंटे का होता था. लेकिन यह समय सीमा हर रिएक्टर पर लागू नहीं होती थी. ऐसा माना जाता है कि यह प्राकृतिक रिएक्टर 1 लाख से 6 लाख सालों तक सक्रिय रहे होंगे.

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