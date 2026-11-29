उत्तर प्रदेश में गिरते तापमान के साथ ही राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है. सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है. सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं. टिकट के दावेदारों में भी होड़ है. इसी बीच कांठ सीट पर आजम खां के करीबी यूसुफ मलिक द्वारा टिकट की दावेदारी करने से सियासी राजनीति गरमा गई है.

पार्टी का टिकट मौजूदा विधायक कमाल अख्तर की क्षेत्र में पकड़ के आधार पर तय होगा या आजम खां के राजनीतिक प्रभाव और उनके करीबी यूसुफ मलिक की दावेदारी को वरीयता मिलेगी. हाल ही में आजम खां यूसुफ मलिक के घर भी पहुंचे थे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कमाल अख्तर का दो टूक अंदाज में सपा के भीतर टिकट की संभावित लड़ाई का संकेत दे रहा है.

'कमाल अख्तर ही चुनाव लड़ेगा'

पूर्व मंत्री और कांठ सीट से सपा के मौजूदा विधायक कमाल अख्तर एक वायरल वीडियो में समर्थकों से कह रहे हैं कि उनसे कह देना, कांठ से तो कमाल अख्तर ही चुनाव लड़ेगा. उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन्होंने पिछले 45 साल से समाजवादी पार्टी का झंडा पूरे देश में उठाया है तो कमाल अख्तर ने भी 30 साल से पार्टी का झंडा पूरे देश में बुलंद किया है.

अखिलेश के साथ लखनऊ गए कमाल अख्तर

बता दें कि शनिवार को अखिलेश यादव संभल में एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर कमाल अख्तर लखनऊ गए, जिस से कमाल अख्तर और अखिलेश यादव की नजदीकी का अंदाजा लगाया जा सकता है. समर्थकों को फिर संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि उनसे कह देना किसी गलतफहमी में न रहें. उनकी गलतफहमियों को दूर कर देना.

कमाल अख्तर के इस बयान को कांठ सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने और संभावित प्रतिद्वंद्वियों को सीधा संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

कांठ सीट से आजम के करीबी ठोक रहे दावेदारी

वहीं युसूफ मलिक को आजम खां का बेहद करीबी माना जाता है. वह कांठ सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं. हालांकि टिकट को लेकर पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है. कांठ सीट पर मुस्लिम, जाट, सैनी और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. जाट बहुल प्रभाव वाले इस क्षेत्र में प्रत्याशी का सामाजिक समीकरण और स्थानीय स्वीकार्यता भी चुनावी नतीजे पर असर डाल सकती है.

कमाल अख्तर की पिछली जीत उनके पक्ष में जाती है, जबकि यूसुफ मलिक की दावेदारी के साथ आजम खां के राजनीतिक प्रभाव की चर्चा जुड़ी हुई हैं. पार्टी नेतृत्व को टिकट तय करते समय इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा. कमाल अख्तर के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क 2022 का चुनावी प्रदर्शन है. उन्होंने कांठ सीट पर भाजपा के राजेश कुमार उर्फ चुन्नू को हराकर जीत दर्ज की थी.

वीडियो में कमाल अख्तर ने दिया 30 साल से काम करने का हवाला

मौजूदा विधायक होने के साथ उनके पास पिछला चुनाव जीतने का अनुभव भी है. ऐसे में वह टिकट पर अपना स्वाभाविक दावा मानकर चल रहे हैं. वायरल वीडियो में 30 साल तक पार्टी के लिए काम करने का हवाला देकर उन्होंने यह भी जताने की कोशिश की है कि उनकी दावेदारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

वायरल वीडियो के बाद सियासी अटकलों की चर्चाएं तेज हो गई हैं. अब देखना ये होगा की आने वाले दिनों में मुरादाबाद की कांठ सीट पर अखिलेश यादव के करीबी मौजूदा विधायक कमाल अख्तर को सपा अपना प्रत्याशी बनाती है या फिर आजम खान के करीबी युसूफ मालिक को कांठ का प्रत्याशी घोषित किया जाता है.

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